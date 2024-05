https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakilan-abdli-muze-mudurune-verilen-iznin-ayrintilari-ortaya-cikti-1083806867.html

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ABD'li müze müdürüne verilen iznin ayrıntıları ortaya çıktı

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ABD'li müze müdürüne verilen iznin ayrıntıları ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Anadolu'da yaşayan endemik türdeki zehirli hayvan türlerini yurtdışına kaçırmaya çalışırken yakalanan Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Lorenzo... 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T19:34+0300

2024-05-14T19:34+0300

2024-05-14T19:35+0300

türkiye

endemik

amerikalı

müze

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0e/1083807113_0:167:2278:1448_1920x0_80_0_0_3f28d8e05f70c016eb211fdcac00edca.jpg

Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Lorenzo Prendini'nin de katıldığı çalışmalar için sahada bulunan flora, fauna, doğal ve kültürel değerlerin yanı sıra ekosistem bütünlüğüne de zarar vermeyecek şekilde yapılması, alanların özelliklerinin kaybolmamasına özen gösterilerek yaban hayatının tahrip edilmemesi şartı konulduğu kaydedildi.Arazi çalışmalarının yapılacağı yerin il merkezlerinde valiliğe, ilçelerde ise kaymakamlığa bilgi verilmesi, arazide yapılacak her türlü çalışmalara en az bir gün önce Bakanlığın Doğa Koruma ve Milli Parkların Bölge Müdürlüğüne bağlı ilgili il şube müdürlüklerine ve genel kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi maddesi konulan belgede, söz konusu çalışmaların 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ve Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği kapsamındaki korunan alan sınırları dahilinde kalması ve çalışmada yabancı araştırmacı bulunması nedeniyle mutlak suretle ilgili İl Şube Müdürlüğüne bilgi verilmesi ve Bakanlığın Doğa Koruma ve Milli Parklar ilgili Bölge Müdürlüğünden veya ilgili İl Şube Müdürlüğü'nden bir teknik personel eşliğinde araziye çıkılmasının sağlanması istendi.Veriler yurtdışına çıkarılamaz maddesi yer aldıAraştırma sırasında elde edilen fotoğraf, video, koordinat bilgileri gibi her türlü verinin, kurumun ayrı bir izni olmaksızın yazılı, görsel, işitsel iletişim araçları ile sosyal medya ve benzeri ortamlarda yayımlanmaması, bilimsel maksatlar haricinde yayın yapılmaması maddesi yer alan belgede, ayrıca yabancı akademisyenlerin araziye çıkmadan önce Bakanlar Kurulu'nun 88/12839 sayılı tarihli talimatı doğrultusunda gerekli evraklarını tamamlaması ve projede ismi geçen Türk akademisyenler olmadan araziye çıkmaması gerektiği yer aldı.Çalışmalar kapsamında toplanacak örneklerde Rapor Genel Tanım Bilgilerinde belirtilen bilgilere uyulması, örneklerin ve örneklerden elde edilecek olan her türlü ürünün kesinlikle yurt dışına çıkarılmaması ve ticarete konu edilmemesi vurgulanan izin yazısında, araştırma ara ve sonuç raporlarının basılı ve dijital ortamda birer kopyasının Genel Müdürlüğe gönderilmesi istendi.Belgede, yapılan proje çalışması için 5 Şubat 2023 tarihli talebe belirtilen maddelere uyulması şartıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 9 Mayıs 2023'te onay verildiği ifade edildi.İzin talep belgesinde yurtdışına çıkarılmayacak beyanıİzin talep belgesinde ise Lorenzo Prendini ile Karataş'ın dışında Ömer Halisdemir Üniversitesinde görevli zoolog Prof. Dr. Ahmet Karataş ile Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesinde görevli doktora öğrencisi Javier Blasco'nun da yer aldığı projenin amacının ise ilgili kuruma euscorpius ve model olarak kullanarak morfolojiyi, çok lokuslu DNA dizilerini ve euscorpius ve ilgili düzeyinde filogenisini birkaç türün morfolojik verilerini, DNA dizilerini içeren önceden var olan bir veri setini euscorpius taksonomik durumunun çözülmeye çalışması ve yeni türlerin keşfi olduğu belirtildi.Talepte ayrıca elde edilecek materyallerin Ömer Halisdemir Üniversitesinde inceleneceği ve yurt dışına çıkarılmayacağının beyan edildiği görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/istanbulda-gozaltina-alinan-abdli-muze-muduru-adli-kontrolle-serbest-1083770596.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

endemik, amerikalı, müze