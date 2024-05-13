https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/istanbulda-gozaltina-alinan-abdli-muze-muduru-adli-kontrolle-serbest-1083770596.html

İstanbul'da gözaltına alınan ABD'li müze müdürü adli kontrolle serbest

İstanbul'da gözaltına alınan ABD'li müze müdürü adli kontrolle serbest

Sputnik Türkiye

İstanbul'daki kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan ABD'li müze müdürü Lorenzo Prendini adli kontrolle serbest bırakıldı. 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T22:02+0300

2024-05-13T22:02+0300

2024-05-13T22:02+0300

türkiye

amerikalı

müze

müdür

kaçakçılık

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmada, Türkiye'de yaşayan endemik türdeki zehirli hayvanların, DNA bilgilerinin kopyalanarak ve zehirlerinin sağılma yöntemiyle biriktirilerek ilaç yapımında kullanıldığını belirledi.Bu türlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığını tespit eden ekipler, İstanbul Havalimanı'nda operasyon düzenledi.Operasyonda, ABD'ye gideceği tespit edilen New York'taki Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nin müdürü Lorenzo Prendini gözaltına alındı.Zanlının valizinde yapılan aramada, içinde sıvı bulunan 88 plastik tüp şişe, 58 klipsli poşet içinde Türkiye'ye ait endemik türdeki yaklaşık 1500 akrep, tarantula ve örümcek gibi hayvan türleri ele geçirildi.Operasyonda ele geçirilen endemik türdeki hayvanlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde basına sergilendi.Öte yandan akrep zehrinden elde edilen 1 litre ilacın piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon dolar olduğu öne sürüldü.Hakkında 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatılan şüpheli Prendini, emniyetteki işlemlerin ardından polis eşliğinde Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.Şüphelinin 26 Nisan'da Türkiye'ye giriş yaptığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan araştırma yapmak için izin aldığı ancak yasağa uymayarak topladığı hayvanları yasadışı yollarla yurtdışına çıkarmaya çalıştığı öğrenildi.Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, "New York City Üniversitesinde profesör olarak işime devam ediyorum. Valizler bana ait, sayısını bilmediğim hayvanları Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden topladım. Bunlarla ilgili araştırma yapacaktım, uzun süreceği için yanımda götürmek istedim. Daha önce başka ülkelerde de benzer şekilde çalışmalar yaptım, oradakileri ülkeme götürebildim. Türkiye'de de bunu yapabileceğimi düşündüm, yasa dışı olduğunu bilmiyordum" dediği belirtildi.Adliyede, sulh ceza hakimliğine çıkarılan Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Lorenzo Prendini adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240319/nesli-tehlike-altindaki-hayvanlari-avladi-kendine-ozel-muze-kurdu-1081836634.html

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