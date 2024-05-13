https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/ukrayna-ordusunun-saldirilarinin-ardi-arkasi-kesilmiyor-belgorod-bolgesi-uzerinde-3-iha-dusuruldu-1083763971.html
Ukrayna ordusunun saldırılarının ardı arkası kesilmiyor: Belgorod bölgesi üzerinde 3 İHA düşürüldü
Ukrayna ordusunun saldırılarının ardı arkası kesilmiyor: Belgorod bölgesi üzerinde 3 İHA düşürüldü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait önce 2, kısa bir süre sonra ise bir insansız hava aracını... 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T18:15+0300
2024-05-13T18:15+0300
2024-05-13T18:15+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kiev rejiminin Belgorod’a yönelik peş peşe gerçekleştirdiği İHA’lı saldırı girişimleri önlendi.Bakanlığın açıklamasında, “13 Mayıs tarihinde Moskova saatiyle 16.00 (TSİ ile aynı) sıralarında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA ile sıradaki terör saldırısını gerçekleştirme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 2 insansız hava aracını imha etti ve önledi” ifadelerine yer verildi.Kısa bir süre sonra bir açıklama daha yapan bakanlık, saat 16.10 sıralarında Ukrayna’ya ait uçak tipi bir insansız hava aracının daha imha edildiğini bildirdi.Ukrayna ordusu her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerini topçu atışları ile hedef alıyor, füzeli ve İHA’lı saldırılar gerçekleştiriyor.Rus hava savunma güçleri düzenli olarak Ukrayna’nın İHA’larını ve füzelerini engelliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/ukrayna-ordusu-yaklasik-1500-askerini-daha-yitirdi-1083758371.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya, rusya savunma bakanlığı, belgorod, saldırı, insansız hava aracı (iha)
ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya, rusya savunma bakanlığı, belgorod, saldırı, insansız hava aracı (iha)
Ukrayna ordusunun saldırılarının ardı arkası kesilmiyor: Belgorod bölgesi üzerinde 3 İHA düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait önce 2, kısa bir süre sonra ise bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kiev rejiminin Belgorod’a yönelik peş peşe gerçekleştirdiği İHA’lı saldırı girişimleri önlendi.
Bakanlığın açıklamasında, “13 Mayıs tarihinde Moskova saatiyle 16.00 (TSİ ile aynı) sıralarında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA ile sıradaki terör saldırısını gerçekleştirme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 2 insansız hava aracını imha etti ve önledi” ifadelerine yer verildi.
Kısa bir süre sonra bir açıklama daha yapan bakanlık, saat 16.10 sıralarında Ukrayna’ya ait uçak tipi bir insansız hava aracının daha imha edildiğini bildirdi.
Ukrayna ordusu her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerini topçu atışları ile hedef alıyor, füzeli ve İHA’lı saldırılar gerçekleştiriyor.
Rus hava savunma güçleri düzenli olarak Ukrayna’nın İHA’larını ve füzelerini engelliyor.