'200 lira bozuk para niyetine geçiyor'

“Peki neden böyle oluyor? 200 lira zaten bozuk para niyetine geçiyor. Gelecek sene 10 liraya ekmek bile alamayacaksınız enflasyon böyle giderse. Ben Mehmet Şimşek’in bir şeyler yaptığını düşünüyorum ama bunlar tamamen yasak savma kabilinden şeyler. Biz artık ATM’lerden para çekemez hale geleceğiz.”