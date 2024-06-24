https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/1085152979.html
'200 lira bozuk para niyetine geçiyor'
'200 lira bozuk para niyetine geçiyor'
Sputnik Türkiye
Alınan karara göre ATM'lert artık 10 ve 20 TL'lik banknot vermeyecek. Kararı değerlendiren Ali Çağatay, "200 lira zaten bozuk para niyetine geçiyor" dedi. 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T07:05+0300
2024-06-24T07:05+0300
2024-06-24T11:19+0300
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'200 lira bozuk para niyetine geçiyor'
Sputnik Türkiye
'200 lira bozuk para niyetine geçiyor'
Son dönemde alınan bir kararla birlikte, ATM'ler artık 10 ve 20 TL'lik banknotları vermeyecek. Radyo Sputnik’te yayımlanan Seyir Hali programında kararı değerlendiren Ali Çağatay, “Hatta bir ATM’ye gittiğinizde 100 lira ve katları ifadesini kullanıyor. O zaman 50 lira da vermiyor” dedi ve şöyle devam etti:
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2024
Ali Çağatay
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Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
аудио, radyo, radyo, atm, banka, bankamatik, enflasyon
аудио, radyo, radyo, atm, banka, bankamatik, enflasyon
'200 lira bozuk para niyetine geçiyor'
07:05 24.06.2024 (güncellendi: 11:19 24.06.2024)
Alınan karara göre ATM'lert artık 10 ve 20 TL'lik banknot vermeyecek. Kararı değerlendiren Ali Çağatay, "200 lira zaten bozuk para niyetine geçiyor" dedi.
Son dönemde alınan bir kararla birlikte, ATM'ler artık 10 ve 20 TL'lik banknotları vermeyecek.
Radyo Sputnik’te yayımlanan Seyir Hali programında kararı değerlendiren Ali Çağatay, “Hatta bir ATM’ye gittiğinizde 100 lira ve katları ifadesini kullanıyor. O zaman 50 lira da vermiyor” dedi ve şöyle devam etti:
“Peki neden böyle oluyor? 200 lira zaten bozuk para niyetine geçiyor. Gelecek sene 10 liraya ekmek bile alamayacaksınız enflasyon böyle giderse. Ben Mehmet Şimşek’in bir şeyler yaptığını düşünüyorum ama bunlar tamamen yasak savma kabilinden şeyler. Biz artık ATM’lerden para çekemez hale geleceğiz.”