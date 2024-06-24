Çocuklarda boy uzatma için atılan cerrahi adımlar

“Teorik olarak bu bahsettiğim yöntemle kemiği istediğiniz kadar uzatmak mümkün. Ancak pratiktekemik ne kadar uzarsa uzasın, buna eşlik etmesi gereken yumuşak dokular, sinirler, tendonlar mevcut. Bunların da uzama miktarına adapte olması gerekiyor. O yüzden maalesef istediğimiz kadar uzatma mümkün değil pratikte. Bu genelde uyluk kemiğinde 6-8 santim civarında olurken, kaval kemiğinde de 4-6 santim kadar tek seansta uzatmalar mümkün. Daha fazla uzatma istiyorsak bunu farklı seanslara bölmek gerekiyor. Ama tabii bir kişinin vücudunun kas-iskelet yapısının müsaade ettiği bir limit var ve bunu geçmek maalesef mümkün olmuyor.”