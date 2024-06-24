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Teknoloji alanında yaşanan tüm gelişmeler, trendler ve teknolojinin günlük hayata yansımaları, Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi'nde.
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Çocuklarda boy uzatma için atılan cerrahi adımlar
Çocuklarda boy uzatma için atılan cerrahi adımlar
Sputnik Türkiye
Serhat Ayan, Yeni Şeyler Rehberi'nde çocuklarda boy uzatma için atılan adımları, zeka çeşitlerini, yapay zekanın hangi zeka türlerini geçebileceğini ve... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
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Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
Acıbadem Taksim Hastanesi Çocuk Ortopedisi Uzmanı Doç. Dr. Barış Görgün, Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi’ne konuk oldu.Doç. Dr. Görgün, cerrahi operasyonlar ile bacak boyları arasındaki farklılığa yahut kısalığa müdahale edilebildiğini belirtti:Boy uzatmaya yönelik cerrahi işlemlerin kemikte yaratılan kontrollü kırıklar ile gerçekleştiğini vurgulayan Doç. Dr. Barış Görgün, şunları kaydetti:Teoride bu yöntem ile 6 santime kadar uzama yaşanabileceğini açıklayan Doç. Dr. Görgün, öte yandan bu durumun bir kesinlik ifade etmediğinin de altını çizdi. Doç. Dr. Barış Görgün, cerrahi operasyonla uzamanın limitlerini belirleyen birincil faktörün kişinin kas-sinir-iskelet yapısı olduğunu belirtti:
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Çocuklarda boy uzatma için atılan cerrahi adımlar

14:05 24.06.2024 (güncellendi: 12:19 26.06.2024)
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
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Serhat Ayan - Sputnik Türkiye
Serhat Ayan
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Serhat Ayan, Yeni Şeyler Rehberi'nde çocuklarda boy uzatma için atılan adımları, zeka çeşitlerini, yapay zekanın hangi zeka türlerini geçebileceğini ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan astronotların dramını konuştu.
Acıbadem Taksim Hastanesi Çocuk Ortopedisi Uzmanı Doç. Dr. Barış Görgün, Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi’ne konuk oldu.
Doç. Dr. Görgün, cerrahi operasyonlar ile bacak boyları arasındaki farklılığa yahut kısalığa müdahale edilebildiğini belirtti:
“Burada öncelikle anne ve babanın boylarına da bakmak gerekiyor. Çocuk genellikle anne-babanın boyuna uygun olarak gelişiyor. Dolayısıyla bizim çocukların gelecekteki boyunu tahminen hesaplayabilen yöntemlerimiz var. Çocuğun ilerideki boyunu aşağı yukarı belirleyebiliyoruz. Buna bağlı olarak da boyu kısa olan çocuklarda genellikle kozmetik uzatma isteniyorsa bunun için 18 yaşından sonrasını bekliyoruz. Onun dışında çocukluk döneminde de işlemler var. Mesela bir bacağın boyu diğerinden kısa olabiliyor. Bunları da cerrahi işlemlerle tedavi etmeye çalışıyoruz. Genellikle cücelik, çok kısa olma veya bacak eşitsizliği durumunda kullandığımız yöntemler var.”
Boy uzatmaya yönelik cerrahi işlemlerin kemikte yaratılan kontrollü kırıklar ile gerçekleştiğini vurgulayan Doç. Dr. Barış Görgün, şunları kaydetti:
“Biz cerrahi müdahale yaparken, vücudun savunma mekanizmasını kullanıyoruz. Normalde kemik kırılınca ne yapıyoruz? Kabaca kemikleri uç uca getiriyoruz. Vücut zamanla bu kemikleri kaynatıyor. Bizim de boy uzatma cerrahilerinde aslında yaptığımız şey, kemikte kontrollü kırık yaratmak. Vücut burada kırık olduğunu düşünerek kaynamaya çalışıyor. Biz de bu kaynama sırasında her gün, genellikle uzaktan kumanda yardımıyla, kemiği birbirinden birazcık uzaklaştırıyoruz. Bunlar milimetrik biçimde oluyor. Vücut o kemikleri tam iyileştirirken yine milimetrik uzaklaştırıyoruz. Yani kabaca cerrahide yapılan işlem bu.”
Teoride bu yöntem ile 6 santime kadar uzama yaşanabileceğini açıklayan Doç. Dr. Görgün, öte yandan bu durumun bir kesinlik ifade etmediğinin de altını çizdi. Doç. Dr. Barış Görgün, cerrahi operasyonla uzamanın limitlerini belirleyen birincil faktörün kişinin kas-sinir-iskelet yapısı olduğunu belirtti:
“Teorik olarak bu bahsettiğim yöntemle kemiği istediğiniz kadar uzatmak mümkün. Ancak pratiktekemik ne kadar uzarsa uzasın, buna eşlik etmesi gereken yumuşak dokular, sinirler, tendonlar mevcut. Bunların da uzama miktarına adapte olması gerekiyor. O yüzden maalesef istediğimiz kadar uzatma mümkün değil pratikte. Bu genelde uyluk kemiğinde 6-8 santim civarında olurken, kaval kemiğinde de 4-6 santim kadar tek seansta uzatmalar mümkün. Daha fazla uzatma istiyorsak bunu farklı seanslara bölmek gerekiyor. Ama tabii bir kişinin vücudunun kas-iskelet yapısının müsaade ettiği bir limit var ve bunu geçmek maalesef mümkün olmuyor.”
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