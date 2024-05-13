Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 'Sever' (Kuzey) askeri grubu, taktik konumunu iyileştirerek düşmanın 5 karşı saldırısını engelledi.



Ukrayna ordusu, yoğun bombardımana maruz kalması sonucunda 250 askerin yanı sıra 2 tank, 2 zırhlı araç, 17 otomobil, Buk-M1 ve Strela-10 hava savunma sistemlerine ait fırlatma rampaları, Uragan, Çekya yapımı Vampire ve Hırvat yapımı RAK-SA-12 çok namlulu roketatar sisteminden mahrum kaldı.



'Zapad' (Batı) askeri grubu, daha elverişli hatlara ulaşıp 13 karşı saldırıyı akamete uğrattı. Çatışmalarda 80 Ukrayna askerinin yanı sıra 2 piyade aracı, 3 arazi aracı, 2 Msta-B obüsü imha edildi.



'Yug' (Güney) askeri grubu, cephenin ilerisindeki durumunu iyileştirip 3 karşı saldırıyı püskürttü. Kiev'e bağlı güçler, 540 asker, 2 Alman yapımı Leopard tankı, 2 zırhlı araç, 11 otomobil, 1 ABD yapımı M777 obüsü, 1 ABD yapımı M119 obüsü ile 1 İtalyan yapımı Melara Mod 56 obüsü kaybetti.



'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, 395'ten fazla askerin yanı sıra 3 zırhlı araç, 6 otomobil, 1 Msta-B obüsü ve 1 Hırvat yapımı RAK-SA-12 çok namlulu roketatar sistemi fırlatma rampasını imha etti.



'Vostok' (Doğu) ve 'Dinyeper' askeri grupları da toplamda yaklaşık 200 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Çeşitli Batı yapımı askeri teçhizatın yanı sıra İngiliz yapımı AS-90 Braveheart kundağı motorlu topçu sistemi de imha edildi.



Son 24 saatte 33 İHA'nın yanı sıra 6 Toçka-U taktik füzesi, 39 Olha, Vampire (Çekya) ve HIMARS (ABD) mermisi, 5 Hammer (Fransa) güdümlü hava bombası, 5 HARM (ABD) anti-radar füzesi ile 4 Storm Shadow (ingiltere) seyir füzesi de yok edildi.