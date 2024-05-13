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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/rusya-kirimda-4-adet-storm-shadow-fuzesi-engellendi-1083743207.html
Rusya: Kırım’da 4 adet Storm Shadow füzesi engellendi
Rusya: Kırım’da 4 adet Storm Shadow füzesi engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım Yarımadasında dün gece Ukrayna ordusunun attığı dört adet Storm Shadow seyir füzesinin Rus hava savunma güçleri tarafından imha... 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T09:24+0300
2024-05-13T09:24+0300
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füze saldırısı
hava savunma sistemi
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Kiev rejiminin dün gece uçak tipi insansız hava araçları (İHA), Olha çoklu roketatarlar ve Storm Shadow ‘havadan karaya’ güdümlü füzeler kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik yeni terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.Bakanlığın açıklamasına göre, Kırım’da 4 adet Storm Shadow ve 7 İHA, Belgorod bölgesinde de 12 adet Olha füzesi ve 12 İHA, Kursk bölgesinde 8 İHA, Lipetsk bölgesinde de 4 İHA engellendi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine füze ve İHA saldırını gerçekleştiriyor, sabotajlar düzenliyor.Rus hava savunma güçleri düzenli olarak Ukrayna İHA’larını ve füzelerini engelliyor.Rusya'nın özel askeri operasyonunun başlamasının ardından Londra, Kiev'e diğerlerinin yanı sıra Storm Shadow uzun menzilli füzeler, Challenger 2 tankları, AS90 kundağı motorlu obüsler ve M270 çoklu roketatarlar gönderiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/ukrayna-ordusunun-rusyaya-yonelik-saldirilari-natoda-planlaniyor-1082967175.html
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ukrayna, storm shadow, füze saldırısı, hava savunma sistemi, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, kırım, kırım köprüsü
ukrayna, storm shadow, füze saldırısı, hava savunma sistemi, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, kırım, kırım köprüsü

Rusya: Kırım’da 4 adet Storm Shadow füzesi engellendi

09:24 13.05.2024
© AFP 2023 / STRINGERKırım Köprüsü
Kırım Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2024
© AFP 2023 / STRINGER
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım Yarımadasında dün gece Ukrayna ordusunun attığı dört adet Storm Shadow seyir füzesinin Rus hava savunma güçleri tarafından imha edildiğini duyurdu.
Kiev rejiminin dün gece uçak tipi insansız hava araçları (İHA), Olha çoklu roketatarlar ve Storm Shadow ‘havadan karaya’ güdümlü füzeler kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik yeni terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.
Bakanlığın açıklamasına göre, Kırım’da 4 adet Storm Shadow ve 7 İHA, Belgorod bölgesinde de 12 adet Olha füzesi ve 12 İHA, Kursk bölgesinde 8 İHA, Lipetsk bölgesinde de 4 İHA engellendi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine füze ve İHA saldırını gerçekleştiriyor, sabotajlar düzenliyor.
Rus hava savunma güçleri düzenli olarak Ukrayna İHA’larını ve füzelerini engelliyor.
Rusya'nın özel askeri operasyonunun başlamasının ardından Londra, Kiev'e diğerlerinin yanı sıra Storm Shadow uzun menzilli füzeler, Challenger 2 tankları, AS90 kundağı motorlu obüsler ve M270 çoklu roketatarlar gönderiyor.
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