https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/ukrayna-ordusunun-rusyaya-yonelik-saldirilari-natoda-planlaniyor-1082967175.html

‘Ukrayna ordusunun Rusya’ya yönelik saldırıları NATO’da planlanıyor’

‘Ukrayna ordusunun Rusya’ya yönelik saldırıları NATO’da planlanıyor’

Sputnik Türkiye

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım’ı temsil eden milletvekili Yedek Tümgeneral Leonid İvlev, Ukrayna ordusunun Rusya bölgelerine yönelik İHA ve... 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T12:24+0300

2024-04-20T12:24+0300

2024-04-20T12:24+0300

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ukrayna krizi

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rusya parlamentosunun alt kanadı duma

rus parlamentosunun alt kanadı duma

rusya parlamentosu’nun alt kanadı duma

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Rus vekil Leonid İvlev, Sputnik’e açıklamasında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, Ukrayna’nın Rusya topraklarındaki “meşru” askeri hedeflere saldırılar düzenleme hakkına sahip olduğu yönündeki sözlerini değerlendirdi.İvlev, “NATO Genel Sekreteri’nin bu açıklaması, yalan söylemediği nadir durumlardan biri. Stoltenberg, Rusya topraklarındaki hedefleri vurmanın Kiev rejiminin yasal hakkı olduğunu söyleyerek bu saldırıları ABD yönetimindeki NATO’nun planlandığını itiraf etti” dedi.NATO’nun Belçika’nın Mons kentindeki Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı’nda çalışan generallerin Rusya bölgelerinin haritalarını inceleyerek Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy’e önerilerde bulunduğunu anlatan Rus politikacı, NATO uzmanlarının Ramstein Hava Üssü’nde Ukraynalı pilotlara ve hava savunma uzmanlarına eğitim verildiğini anımsattı.Ukrayna ordusunun, ABD uyduları ile dronlarından aldığı istihbarat üzerine Rusya şehirlerine ve köylerine HIMARS, Storm Shadow ve ATACMS füzeleriyle saldırılar düzenlediğini kaydeden İvlev, “Aslında Stoltenberg, gözlerini kapatarak Ukrayna ordusuna bu tür terör saldırıları sürdürmeleri için yeşil ışık yaktı” diye ekledi.

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