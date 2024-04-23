https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/londra-kieve-simdiye-kadarki-en-buyuk-askeri-yardim-ilanina-hazirlaniyor-1083054896.html
Londra, Kiev'e şimdiye kadarki en büyük askeri yardım ilanına hazırlanıyor
Londra, Kiev'e şimdiye kadarki en büyük askeri yardım ilanına hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın, Polonya'ya yapacağı ziyaret sırasında Kiev'e 500 milyon sterlinlik bir askeri yardım paketinin yanı sıra İngiltere'nin... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T11:30+0300
2024-04-23T11:30+0300
2024-04-23T11:33+0300
ukrayna krizi
ingiltere
ukrayna
londra
kiev
askeri yardım
rishi sunak
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Başbakanlık Ofisi'ne göre bu pakette, hem düşman mevzilerini hem de hava savunma sistemlerini vurmak üzere tasarlanmış bin 600'den fazla füze de yer alacak.Londra’nın, Kiev'e, menzili 250 kilometreyi aşabilen ilave Storm Shadow seyir füzeleri verileceği de kaydedilirken, yardım paketi, iki tip çıkarma botu da dahil olmak üzere 60 küçük deniz aracı, 160 Husky BMP, 162 zırhlı araç ve 78 arazi aracının yanı sıra 4 milyondan fazla mühimmat içerecek.Belgede açıklamasından alıntılar yapılan Sunak'a göre, yeni yardım paketi Ukrayna'nın ‘Rusya'ya kararlı bir yanıt vermesine’ olanak sağlayacağı vurgulanırken, İngiliz Başbakan, Ukrayna ile çatışmayı kazanmasına izin verilmesi halinde "Rusya'nın Polonya sınırında durmayacağı" tezini de tekrarladı.12 Ocak'ta Sunak, 2024 yılında Ukrayna'ya yapılacak yardımın 2.5 milyar sterline (yaklaşık 3.1 milyar dolar) çıkarılacağını açıklamıştı. Bu miktarın yeni yardımlarla birlikte şimdi 3 milyar sterline (3.7 milyar dolar) çıkması beklenirken, Birleşik Krallık 2022 ve 2023 yılları arasında Ukrayna'ya her yıl 2.3 milyar sterlin (2.9 milyar dolar) askeri yardımda bulunmuştu.Rusya'nın özel askeri operasyonunun başlamasının ardından Londra, Kiev'e diğerlerinin yanı sıra Storm Shadow uzun menzilli füzeler, Challenger 2 tankları, AS90 kundağı motorlu obüsler ve M270 çoklu roketatarlar gönderiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/ingiltere-hukumeti-siginmacilari-ruandaya-gonderme-planini-onayladi-1083052403.html
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ingiltere, ukrayna, londra, kiev, askeri yardım, rishi sunak
ingiltere, ukrayna, londra, kiev, askeri yardım, rishi sunak
Londra, Kiev'e şimdiye kadarki en büyük askeri yardım ilanına hazırlanıyor
11:30 23.04.2024 (güncellendi: 11:33 23.04.2024)
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın, Polonya'ya yapacağı ziyaret sırasında Kiev'e 500 milyon sterlinlik bir askeri yardım paketinin yanı sıra İngiltere'nin bugüne kadarki en büyük mühimmat yardımını duyuracağı bildirildi.
Başbakanlık Ofisi'ne göre bu pakette, hem düşman mevzilerini hem de hava savunma sistemlerini vurmak üzere tasarlanmış bin 600'den fazla füze de yer alacak.
Londra’nın, Kiev'e, menzili 250 kilometreyi aşabilen ilave Storm Shadow
seyir füzeleri verileceği de kaydedilirken, yardım paketi, iki tip çıkarma botu da dahil olmak üzere 60 küçük deniz aracı, 160 Husky BMP, 162 zırhlı araç ve 78 arazi aracının yanı sıra 4 milyondan fazla mühimmat içerecek.
Belgede açıklamasından alıntılar yapılan Sunak'a göre, yeni yardım paketi Ukrayna'nın ‘Rusya'ya kararlı bir yanıt vermesine’ olanak sağlayacağı vurgulanırken, İngiliz Başbakan, Ukrayna ile çatışmayı kazanmasına izin verilmesi halinde "Rusya'nın Polonya sınırında durmayacağı" tezini de tekrarladı.
12 Ocak'ta Sunak, 2024 yılında Ukrayna'ya yapılacak yardımın 2.5 milyar sterline (yaklaşık 3.1 milyar dolar) çıkarılacağını açıklamıştı.
Bu miktarın yeni yardımlarla birlikte şimdi 3 milyar sterline (3.7 milyar dolar) çıkması beklenirken, Birleşik Krallık 2022 ve 2023 yılları arasında Ukrayna'ya her yıl 2.3 milyar sterlin (2.9 milyar dolar) askeri yardımda bulunmuştu.
Rusya'nın özel askeri operasyonunun başlamasının ardından Londra, Kiev'e diğerlerinin yanı sıra Storm Shadow uzun menzilli füzeler, Challenger 2 tankları, AS90 kundağı motorlu obüsler ve M270 çoklu roketatarlar gönderiyor.