Miçotakis Türkiye'ye geliyor: Kapıda vize uygulaması genişleyecek mi?

Miçotakis Türkiye'ye geliyor: Kapıda vize uygulaması genişleyecek mi?

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, iadei ziyaret için bugün Ankara'ya geliyor. Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Görüşmede... 13.05.2024, Sputnik Türkiye

Türkiye ile Yunanistan arasında yaklaşık 15 aydır devam eden yakınlaşma sürecinde başta iki ülke liderleri olmak üzere siyasiler sık sık görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis bir yıl içerisinde 3 kez bir araya geldi. Miçotakis'in yarın Ankara'ya yapacağı ziyaret ise bu görüşmelerin dördüncüsü olacak.İkili ilişkilerde 2020'den sonra gelişen gerginlik döneminin ardından Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler, tansiyonun düşmesine ve iki komşu ülkenin yeniden yakınlaşma sürecine girmesine vesile oldu. Her iki ülke de karşılıklı jestlerle bu yakınlaşma sürecine katkı sağladı.Ne konuşulacak?Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleşecek ziyarette, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.İkili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülen ziyaret kapsamında, ilişkilerin ahdi zeminine katkı sağlayacak anlaşmaların imzalanması da gündemde yer alıyor.Erdoğan'ın Yunanistan açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7 Aralık 2023 tarihinde Atina’da düzenlenen Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi vesilesi ile Yunanistan’ı ziyaretinde ilişkilerde yeni bir döneme girildi.Erdoğan’ın Yunanistan’ı son ziyareti sırasında Miçotakis ile imzalanan Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi sonucunda iki taraf da dostane ilişkileri ve barış içinde bir arada yaşama konusunda kararlı olunduğunu beyan etmişti.Liderler düzeyindeki iyi ilişkiler, Dışişleri Bakanları ve ilgili diğer Bakanlar arasındaki resmi ziyaretler ve temasların sürdürülmesi, ziyaretten bu yana tarafların Bildirge’ye bağlılıklarını sürdürdüğünü gösteriyor.Ticaret hedefi 10 milyar dolarDiplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Miçotakis’in Ankara ziyaretinde, başta ekonomi olmak üzere ulaştırma, bilim teknoloji tarım, turizm, sağlık ve beşeri ilişkiler gibi çeşitli alanlardaki işbirliğinin olumlu gündem temelinde geliştirilmesine yönelik Ortak Eylem Planı’nın devam ettirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Türkiye ile Yunanistan’ın 6 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin, her iki ülke liderinin koyduğu ortak hedef çerçevesinde 10 milyar dolara çıkarılmasına yönelik atılabilecek adımlar da değerlendirilecek. Görüşmelerde ayrıca, ekonomik anlamda her iki ülkeden önde gelen iş adamlarının, yeni kurulacak Ortak İş Konseyi çatısı altında bir araya gelmesi hedefleniyor.Yunan adalarına kapıda vize sürecinin devam ettirilmesi de masadaTürk vatandaşlarının 10 Yunan adasına seyahatlerinde 30 Mart tarihinden itibaren uygulanan kolaylaştırılmış vize prosedürü (kapıda vize) sürecinin devam ettirilmesi hususu da ele alınacak. Batı Trakya Türk Azınlığı ile Rodos, İstanköy ve Selanik’teki Türkleri ilgilendiren konuların gündeme getirilmesi öngörülüyor.Düzensiz göçle mücadeleTerörle mücadele işbirliğinin ve bu konulardaki beklentilerin gözden geçirilmesi planlanırken düzensiz göçle ortak mücadele ve bu alandaki işbirliği konularının ele alınması hedefleniyor. İsrail-Filistin çatışması başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili Türkiye tarafından görüşlerin aktarılması öngörülüyor.2 anlaşma gündemdeCumhurbaşkanı Erdoğan’ın aralık ayındaki ziyaretinde çeşitli alanlarda imzalanan toplam 15 anlaşmaya ilave olarak, Miçotakis’in ziyareti sırasında Sağlık ve Tıp Bilimleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi konularında anlaşmalar imzalanması masaya yatırılacak.Ayrıca, Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki olumlu gidişatı yansıtacak şekilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis tarafından ziyaret sırasında bir ortak açıklama yapılması bekleniyor.

