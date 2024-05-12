https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/turkiyenin-en-ucuz-otomatik-vitesli-araclari-belli-oldu-1083732393.html

Türkiye'nin en ucuz otomatik vitesli araçları belli oldu

Türkiye'nin en ucuz otomatik vitesli araçları belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye'de son verilere göre araçların büyük bir çoğunlu otomatik olmuş durumda. Peki piyasadaki en uygun 10 otomatik vites araçlar hangisi? 12.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-12T16:20+0300

2024-05-12T16:20+0300

2024-05-12T16:20+0300

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Son verilere göre, otomatik araçlar pazarın yüzde 90'ını oluşturuyor. Ancak, bu araçların fiyatları genellikle manuel vitesli olanlardan daha yüksek olabiliyor. Peki, Türkiye'de en uygun fiyatlı otomatik vitesli araçlar hangileri?10 - SEAT IBIZASeat Ibiza, 1.0 EcoTSI motoruyla 110 beygir gücü üretiyor. Aracın fiyatı 1.210.000 TL.9 - MG ZSMG ZS, 10,1 inçlik dokunmatik ekranı ve 1.199.000 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.8 - KIA STONICKia Stonic, LED ön ve arka aydınlatma ve 1.114.000 TL'lik kampanyalı fiyatıyla öne çıkıyor.7 - CITROEN C3Citroen C3, 12 sürüş destek sistemi ve 1.087.000 TL'lik fiyatıyla listeye girmeyi başarıyor.6 - RENAULT CLIOYeni nesil Renault Clio, 1 litre hacimli 90 beygir gücünde motoruyla 1.075.000 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.5 - DACIA SANDERO STEPWAYDacia Sandero Stepway, dinamik tasarımı ve 1.066.000 TL fiyatıyla tercih ediliyor.4 - HONDA CITYHonda City, geniş iç mekanı ve 1.030.000 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.2 - LEAPMOTOR T03Çinli Leapmotor'un elektrikli modeli T03, 41 kw'lık bataryası ve 417 km menziliyle 898.000 TL'den satılıyor.3 - RENAULT TALIANTRenault Taliant, 965.000 TL fiyatıyla en uygun otomatik vitesli araçlar arasında yer alıyor.1 - HYUNDAI i10Hyundai i10, 885.000 TL'lik fiyatıyla Türkiye'de en uygun otomatik vitesli araçlar arasında birinci sırada yer alıyor.

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