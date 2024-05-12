https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/abd-baskani-bidendan-sartli-ateskes-aciklamasi-yarin-olabilir-1083723001.html
ABD Başkanı Biden'dan 'şartlı ateşkes' açıklaması: 'Yarın olabilir'
ABD Başkanı Biden'dan 'şartlı ateşkes' açıklaması: 'Yarın olabilir'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Biden İsrail ve Hamas arasında bir ateşkes olasılığını değerlendirerek Hamas'ın Gazze Şeridi'nde tuttuğu rehineleri serbest bırakmayı kabul etmesi... 12.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-12T00:54+0300
2024-05-12T00:54+0300
2024-05-12T00:54+0300
israil- filistin çatışması
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israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
hamas
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ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, İsrail ile Filistinli hareket Hamas arasında, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde tuttuğu rehineleri serbest bırakmayı kabul etmesi halinde 'yarın' bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi.Biden, seçim kampanyası için düzenlenen bir bağış toplama etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Hamas rehineleri serbest bırakmayı kabul ederse yarın gibi kısa bir sürede bir ateşkes anlaşmasına varılabilir" dedi.Devlet Başkanı Biden, Filistin hareketinin elindeki kadın, çocuk ve yaralıları serbest bırakması gerektiğini söylediği konuşmasında, "İsrail kararın Hamas'a ait olduğunu açıkça belirtti ve eğer kabul ederlerse bunu yarın gibi erken bir tarihte sona erdirebiliriz. Ateşkes de yarın sağlanacak" cümlelerini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/biden-dogruladi-israile-verdigimiz-bombalar-gazzede-sivillerin-olumune-yol-acti-1083629015.html
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abd, joe biden, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, rehine, ateşkes
abd, joe biden, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, rehine, ateşkes
ABD Başkanı Biden'dan 'şartlı ateşkes' açıklaması: 'Yarın olabilir'
ABD Başkanı Biden İsrail ve Hamas arasında bir ateşkes olasılığını değerlendirerek Hamas'ın Gazze Şeridi'nde tuttuğu rehineleri serbest bırakmayı kabul etmesi halinde 'yarın' bir anlaşmaya varılabileceğini öne sürdü.
ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, İsrail ile Filistinli hareket Hamas arasında, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde tuttuğu rehineleri serbest bırakmayı kabul etmesi halinde 'yarın' bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi.
Biden, seçim kampanyası için düzenlenen bir bağış toplama etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Hamas rehineleri serbest bırakmayı kabul ederse yarın gibi kısa bir sürede bir ateşkes anlaşmasına varılabilir" dedi.
Devlet Başkanı Biden, Filistin hareketinin elindeki kadın, çocuk ve yaralıları serbest bırakması gerektiğini söylediği konuşmasında, "İsrail kararın Hamas'a ait olduğunu açıkça belirtti ve eğer kabul ederlerse bunu yarın gibi erken bir tarihte sona erdirebiliriz. Ateşkes de yarın sağlanacak" cümlelerini dile getirdi.