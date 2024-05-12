https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/abd-baskani-bidendan-sartli-ateskes-aciklamasi-yarin-olabilir-1083723001.html

ABD Başkanı Biden'dan 'şartlı ateşkes' açıklaması: 'Yarın olabilir'

ABD Başkanı Biden'dan 'şartlı ateşkes' açıklaması: 'Yarın olabilir'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Biden İsrail ve Hamas arasında bir ateşkes olasılığını değerlendirerek Hamas'ın Gazze Şeridi'nde tuttuğu rehineleri serbest bırakmayı kabul etmesi... 12.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-12T00:54+0300

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israil- filistin çatışması

abd

joe biden

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

hamas

rehine

ateşkes

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ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, İsrail ile Filistinli hareket Hamas arasında, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde tuttuğu rehineleri serbest bırakmayı kabul etmesi halinde 'yarın' bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi.Biden, seçim kampanyası için düzenlenen bir bağış toplama etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Hamas rehineleri serbest bırakmayı kabul ederse yarın gibi kısa bir sürede bir ateşkes anlaşmasına varılabilir" dedi.Devlet Başkanı Biden, Filistin hareketinin elindeki kadın, çocuk ve yaralıları serbest bırakması gerektiğini söylediği konuşmasında, "İsrail kararın Hamas'a ait olduğunu açıkça belirtti ve eğer kabul ederlerse bunu yarın gibi erken bir tarihte sona erdirebiliriz. Ateşkes de yarın sağlanacak" cümlelerini dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/biden-dogruladi-israile-verdigimiz-bombalar-gazzede-sivillerin-olumune-yol-acti-1083629015.html

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