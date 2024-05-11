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Ukrayna bu kez Donetsk’te bir restoranı hedef aldı: 3 sivil hayatını kaybetti
Ukrayna bu kez Donetsk’te bir restoranı hedef aldı: 3 sivil hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donetsk’te bir restorana saldırı düzenlemesi sonucu 3 sivilin hayatını... 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T17:07+0300
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dünya
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donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
denis puşilin
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DHC lideri Puşilin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donetsk’te yer alan bir restorana düzenlediği saldırının sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.Puşilin, “Donetsk’in Kirovskiy ilçesinde yer alan Paradise Restoran’a doğrudan isabet edilmesi sonucu bir kadın (restoran çalışanı) ve 2 erkek (ziyaretçi) olmak üzere 3 sivil hayatını kaybetti. Şu anda 8 yaralı olduğu biliniyor, 2012 doğumlu bir kız çocuğu, 1979, 1984, 2003, 2005 doğumlu erkekler, 1986, 1988, 1980 doğumlu kadınlar (hafif ve orta dereceli yaralar)” ifadelerini kullandı.Puşilin ayrıca ateşlenen ABD yapımı HIMARS füzelerinden bir tanesinin doğrudan restorana isabet ettiği, ikinci füzenin ise yakınlarda bulunan inşaat halinde bir binanın çatısına hasar verdiği bilgisini verdi.Olay yerine intikal eden Rusya Soruşturma Komitesi’nin yetkilisi, Sputnik’e demecinde yaralıların hastaneye kaldırıldıklarını anlattı.Ukrayna’nın savaş suçlarını kayda alan Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’ndeki DHC temsilciliğinin bildirdiği üzere Ukrayna ordusu son bir günde cumhuriyet topraklarını 14 kez bombalayarak 39 adet çeşitli mühimmat ateşledi. Saldırılar sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil de yaralandı. 17 ev ve bir sivil altyapı tesisi hasar gördü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/rt-ukrayna-ordusu-7-mayis-sabahi-rusya-topraklarina-yonelik-yogun-bir-saldiri-planliyor-1083548351.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), denis puşilin, donetsk, restoran, saldırı, himars
ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), denis puşilin, donetsk, restoran, saldırı, himars

Ukrayna bu kez Donetsk’te bir restoranı hedef aldı: 3 sivil hayatını kaybetti

17:07 11.05.2024
Donetsk bombardıman
Donetsk bombardıman - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2024
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donetsk’te bir restorana saldırı düzenlemesi sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin de yaralandığını bildirdi.
DHC lideri Puşilin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donetsk’te yer alan bir restorana düzenlediği saldırının sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.
Puşilin, “Donetsk’in Kirovskiy ilçesinde yer alan Paradise Restoran’a doğrudan isabet edilmesi sonucu bir kadın (restoran çalışanı) ve 2 erkek (ziyaretçi) olmak üzere 3 sivil hayatını kaybetti. Şu anda 8 yaralı olduğu biliniyor, 2012 doğumlu bir kız çocuğu, 1979, 1984, 2003, 2005 doğumlu erkekler, 1986, 1988, 1980 doğumlu kadınlar (hafif ve orta dereceli yaralar)” ifadelerini kullandı.
Puşilin ayrıca ateşlenen ABD yapımı HIMARS füzelerinden bir tanesinin doğrudan restorana isabet ettiği, ikinci füzenin ise yakınlarda bulunan inşaat halinde bir binanın çatısına hasar verdiği bilgisini verdi.
Olay yerine intikal eden Rusya Soruşturma Komitesi’nin yetkilisi, Sputnik’e demecinde yaralıların hastaneye kaldırıldıklarını anlattı.
Ukrayna’nın savaş suçlarını kayda alan Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’ndeki DHC temsilciliğinin bildirdiği üzere Ukrayna ordusu son bir günde cumhuriyet topraklarını 14 kez bombalayarak 39 adet çeşitli mühimmat ateşledi. Saldırılar sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil de yaralandı. 17 ev ve bir sivil altyapı tesisi hasar gördü.
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