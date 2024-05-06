https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/rt-ukrayna-ordusu-7-mayis-sabahi-rusya-topraklarina-yonelik-yogun-bir-saldiri-planliyor-1083548351.html
RT: Ukrayna ordusu 7 Mayıs sabahı Rusya topraklarına yönelik yoğun bir saldırı planlıyor
RT: Ukrayna ordusu 7 Mayıs sabahı Rusya topraklarına yönelik yoğun bir saldırı planlıyor
Sputnik Türkiye
Russia Today (RT) televizyonu, kendi kaynağına atıfla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 7 Mayıs sabahı Rusya topraklarına yönelik yoğun bir saldırı hazırlığında... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T22:47+0300
2024-05-06T22:47+0300
2024-05-06T22:47+0300
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ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya, iha
ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya, iha
RT: Ukrayna ordusu 7 Mayıs sabahı Rusya topraklarına yönelik yoğun bir saldırı planlıyor
Ayrıntılar geliyor
Russia Today (RT) televizyonu, kendi kaynağına atıfla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 7 Mayıs sabahı Rusya topraklarına yönelik yoğun bir saldırı hazırlığında olduğunu, saldırıda onlarca insansız hava aracının (İHA) ve uzun menzilli füzenin kullanılması planlandığını bildirdi.