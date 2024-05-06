RT: Ukrayna ordusu 7 Mayıs sabahı Rusya topraklarına yönelik yoğun bir saldırı planlıyor

Ukrayna saldırı

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Russia Today (RT) televizyonu, kendi kaynağına atıfla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 7 Mayıs sabahı Rusya topraklarına yönelik yoğun bir saldırı hazırlığında olduğunu, saldırıda onlarca insansız hava aracının (İHA) ve uzun menzilli füzenin kullanılması planlandığını bildirdi.