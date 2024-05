https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/75-yillik-arastirmada-erkekler-denek-oldu-nasil-mutlu-olunur-1083708266.html

75 yıllık araştırmada erkekler denek oldu: Nasıl mutlu olunur?

Harvard Üniversitesi'ndeki araştırmacılar 1938 yılında, tarihin en uzun deneyini gerçekleştirmek için ilk adımını attı. Hem okuldan hem de çevre bölgelerden... 11.05.2024

1938 yılında başlayan deneyde ilk olarak 268 erkek seçildi. Denekler seçilirken fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı ve güçlü olmalarına özen gösterildi. Harvard Üniversitesi'nin 268 lisans öğrencisiyle başlayan bu deneye 'The Grant Study' adı verildi.Deney ilk olarak Dr. Arlie Bock önderliğinde başladı. Bock, projeye o dönemin mağaza zinciri patronlarından WT Grant'ı da ortak etti. Ancak yıllar içinde deneye olan istek ve heyecan azalınca WT Grant ve Dr. Bock çekildi. Deneyin başına George Vaillant geldi. Vaillant ile deney yeniden hareketlendi.Aradan birkaç yıl geçti, 1940 ila 1945 yılları arasında yapılan başka bir deney için toplam 456 denek toplandı ve iki çalışma birleştirildi. İkinci çalışmanın adı 'The Gluek Study'iydi ve böylece 1938 yılında başlanan deney ile 40'lı yıllarda yapılan deney tek bir yerde toplanmış oldu. Ancak ikinci gruptaki deneklerin tek bir farkı vardı. Bu 456 kişinin tamamı Boston bölgesinin gelir seviyesi düşük mahallelerinden seçilmiş erkeklerden oluşuyordu. Bir yanda Harvard'lı lisans öğrencileri bir yandan da Boston'lı mahalle çocukları bu araştırmada yer aldı.Mutlu bir yaşamın sırrını bulmayı hedef alan bu deneyde 75 yılın ardından 5 ana sonuç elde edildi. İşte o sonuçlar:1- Alkol büyük bir yıkıcı güçtürÇalışmadan elde edilen ilk sonucun bu şekilde çıkmasının sebebi denekler içerisinde eşinden boşanan kişilerin çoğunun boşanma sebebi alkole olan bağımlılıklarıydı. Bu sorunu takip eden tütün kullanımı da tıpkı alkol kadar mutluluğu olumsuz yönde etkileyen bir faktör olarak görüldü.2- Finansal başarı kişinin zekasına değil, kurduğu sıcak ilişkilere bağlıdırDenekler içerisinde IQ'su 110-115 aralığında olan erkekler ile IQ'su 150'nin üzerinde olan erkeklerin kazandıkları gelir arasında önemli bir fark yoktu. Ancak sosyal ilişkileri daha sıcak olan erkekler olmayanlara kıyasla daha çok para kazandıkları ve iş hayatında daha başarılı oldukları görüldü.3- Siyasi görüş cinsel hayatı etkiliyorMilliyet'in haberine göre. 75 yıl süren çalışmada elde edilen bir başka sonuç ise siyasi görüşün cinsel hayatı etkilediği yönünde oldu. Muhafazakar görüşte olan erkeklerin 68 yaşında cinsel hayatları son bulurken, liberal erkeklerin cinsel aktifliğinin 80 yaşına kadar sürdüğü görüldü.4- Çocukken annesiyle sıcak ilişki kuran yetişkinlikte daha mutlu oluyorÇocukluk döneminde annesiyle sıcak ilişki kurabilmiş denekler yetişkinlik döneminde, diğerlerine kıyasla çok daha fazla para kazandı. Annesiyle iyi ilişki kuramamış deneklerin yaşlandıklarında bunama gibi sorunlarla mücadele ettikleri görüldü.5- Çocukluk çağında babasıyla iyi ilişki kuranlar daha korkusuzÇocukluk çağında babasıyla iyi ilişki kurabilmiş denekler yaşamları boyunca daha az kaygılı ve korku dolu oldular. Yaşadıkları her andan zevk almayı bildiler ve yaşlandıklarında hayattan aldıkları haz oldukça yüksekti.

