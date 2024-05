https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/300den-fazla-kisi-olmustu-afganistan-ankara-buyukelciliginden-dunyaya-yardim-cagrisi-1083718698.html

Büyük sel felaketi yaşanmıştı: Afganistan Ankara Büyükelçiliği'nden dünyaya yardım çağrısı

Büyük sel felaketi yaşanmıştı: Afganistan Ankara Büyükelçiliği'nden dünyaya yardım çağrısı

Sputnik Türkiye

Afganistan'ın Ankara Büyükelçiliği, ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen seller dolayısıyla STK'lar ve uluslararası kuruluşlara yardım çağrısında bulundu. 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T21:51+0300

2024-05-11T21:51+0300

2024-05-11T21:51+0300

dünya

afganistan

elçilik

sel

sel felaketi

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/04/1056079526_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_32a595ba1dbc9d42ca27e860a3268555.jpg

Afganistan'da 300 kişiden fazla kişiyi öldüren sel sonrası Elçilik, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, Afganistan'ın Bağlan, Gor, Badahşan ve Herat vilayetleri başta olmak üzere çeşitli bölgelerinde meydana gelen, can ve mal kaybına neden olan sel felaketinden etkilenen ailelerin acısı derinden paylaşılarak, başsağlığı dilendi."Felaketin ardından tüm sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşların ihtiyaç sahiplerine gerekli yardımların sağlanmasına yardımcı olacakları umulmaktadır." ifadeleri kullanılan açıklamada, Türkiye, Türk yardım kuruluşları ve bu ülkede yaşayan iyiliksever Afganlardan afetzedelere insani yardım yapılması konusunda işbirliği çağrısında bulunuldu.Açıklamada, şunlar kaydedildi:Afganistan'da Bağlan, Gor, Badahşan ve Herat vilayetleri başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde şiddetli seller yaşanırken, kayıp sayısının artmasından endişe ediliyor.Yetkililer, selden etkilenen bölgelere yönelik acil yardım çalışmalarının başlatıldığını duyurmuştu.Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersiz olması sonucu meydana gelen seller can ve mal kayıplarının artmasına neden oluyor. Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.Bağlan vilayetinde meydana gelen seller sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 300'ü aşmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/afganistanda-300den-fazla-kisi-sel-felaketinde-hayatini-kaybetti-1083706290.html

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

afganistan, elçilik, sel, sel felaketi