https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/afganistanda-300den-fazla-kisi-sel-felaketinde-hayatini-kaybetti-1083706290.html
Afganistan'da 300'den fazla kişi sel felaketinde hayatını kaybetti
Afganistan'da 300'den fazla kişi sel felaketinde hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Afganistan'ın Bağlan vilayetinde yaşanan seller sonucu 300'den fazla kişi hayatını kaybetti. 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T14:50+0300
2024-05-11T14:50+0300
2024-05-11T14:50+0300
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afganistan
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sel felaketi
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bm
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Afganistan'da 300'den fazla kişi sel dolayısıyla hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'nın (WFP) sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Bağlan vilayetinde meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 1000 evin ise yıkıldığı kaydedildi.Açıklamada, WFP'nin selzedelere yardım dağıttığı belirtildi.Öte yandan, Afganistan Meteoroloji Kurumu, Badahşan, Tahar, Bağlan, Pençşir, Lağman, Kunar, Nuristan ve Nangerhar vilayetleri için şiddetli yağış uyarısında bulundu.Yetkililer 130 kişinin yaralandığı açıklamıştı Bu sabah saatlerinden itibaren yağışların şiddetlendiği Bağlan Vilayet Sözcüsü Molla İlim Mucidi, TOLO News'a yaptığı açıklamada, son 1-2 gündür yaşanan seller nedeniyle 130 kişinin yaşamını yitirdiğini, 100 kişinin yaralandığını kaydetti.Afganistan'da Bağlan, Gor, Badahşan ve Herat vilayetleri başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde şiddetli seller yaşanırken, kayıp sayısının artmasından endişe ediliyor.Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersiz olması sonucu meydana gelen seller can ve mal kayıplarının artmasına neden oluyor.
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afganistan, sel, sel felaketi, ölüm, yaralı, bm, birleşmiş milletler (bm)
afganistan, sel, sel felaketi, ölüm, yaralı, bm, birleşmiş milletler (bm)
Afganistan'da 300'den fazla kişi sel felaketinde hayatını kaybetti
Afganistan'ın Bağlan vilayetinde yaşanan seller sonucu 300'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'da 300'den fazla kişi sel dolayısıyla hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'nın (WFP) sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Bağlan vilayetinde meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 1000 evin ise yıkıldığı kaydedildi.
Açıklamada, WFP'nin selzedelere yardım dağıttığı belirtildi.
Öte yandan, Afganistan Meteoroloji Kurumu, Badahşan, Tahar, Bağlan, Pençşir, Lağman, Kunar, Nuristan ve Nangerhar vilayetleri için şiddetli yağış uyarısında bulundu.
Yetkililer 130 kişinin yaralandığı açıklamıştı
Bu sabah saatlerinden itibaren yağışların şiddetlendiği Bağlan Vilayet Sözcüsü Molla İlim Mucidi, TOLO News'a yaptığı açıklamada, son 1-2 gündür yaşanan seller nedeniyle 130 kişinin yaşamını yitirdiğini, 100 kişinin yaralandığını kaydetti.
Afganistan'da Bağlan, Gor, Badahşan ve Herat vilayetleri başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde şiddetli seller yaşanırken, kayıp sayısının artmasından endişe ediliyor.
Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersiz olması sonucu meydana gelen seller can ve mal kayıplarının artmasına neden oluyor.