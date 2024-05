Haydar Aliyev 101'inci doğum gününde anıldı: 'Türkiye ile ilişkilere her zaman önem verdi'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/azerbaycanda-haydar-aliyev-101inci-dogum-gununde-turkiye-ile-iliskilere-her-zaman-onem-verdi--1083677800.html

Azerbaycan'ın eski lideri Haydar Aliyev, 101. doğum gününde kabri başında düzenlenen törenle anıldı. 10.05.2024, Sputnik Türkiye

Azerbaycan’ın eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in doğumunun 101. yılında başkent Bakü’de bulunan Fahri Hiyaban'daki mezarı başında devlet töreni düzenlendi. Törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva katıldı.Devlet töreninin ardından bakanlar, milletvekilleri, diplomatlar, asker ve polisler ile çok sayıda kişi de Haydar Aliyev’i mezarı başında andı. Haydar Aliyev, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve büyükelçilik personeli tarafından da anıldı. Aliyev’in mezarını ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bağcı, “Kuşkusuz her yıl bu törenlere iştirak etmek şu açıdan önemli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Azerbaycan'ın sevinci, sevincimiz, kederi kederimizdir’ anlayışıyla Azerbaycan'ın ulu önderinin ‘bir millet, iki devlet’ anlayışının örtüştüğünü ve bugünkü ilişkilerimize ruh verdiğini temel ilke oluşturduğunu ifade edebiliriz. Bu yönüyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in liderliğinde, önderliğinde bu anlayış bugün en güçlü şeklini almıştır. Şuşa Beyannamesi ile Türkiye-Azerbaycan ilişkileri zirve noktasına ulaşmıştır. Bu çerçevede hem Türkiye'de hem de Azerbaycan'da doğumunun 101'inci yılında kuruluşlarımızla birlikte biz de lider Haydar Aliyev'in anma programları icra ettik. Bugün de özlemle anıyoruz. Ruhu şad olsun” dedi.'Türkiye ile ilişkilere her zaman önem verdi'Azerbaycan'ın zorlu geçiş sürecinde ülke halkına başarıyla liderlik eden Haydar Aliyev, Türkiye ile ilişkilere her zaman önem verdi. Azerbaycan, Haydar Aliyev döneminde Ermenistan’la Dağlık Karabağ savaşını sona erdiren ateşkes ile 'asrın anlaşması' olarak da adlandırılan uluslararası petrol şirketleri ile anlaşma imzaladı. Haydar Aliyev kimdir?1993-2003 yılları arasında iki kez cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Haydar Aliyev, tedavi gördüğü ABD'de 12 Aralık 2003'de hayatını kaybetti. Aliyev, 15 Aralık 2003’te Bakü'deki Fahri Hiyaban'da toprağa verildi.Azerbaycan'da 'ulusal lider' olarak kabul edilen Haydar Aliyev'in doğum ve ölüm yıl dönümlerinde törenler düzenleniyor.

