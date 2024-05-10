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Enflasyon yüzde 288'e çıktı, maaşlar tamamen eridi: Arjantin'de tüm sendikalar genel greve gidiyor
Enflasyon yüzde 288'e çıktı, maaşlar tamamen eridi: Arjantin'de tüm sendikalar genel greve gidiyor
Sputnik Türkiye
Arjantin'de sendikalar liberteryen başkan Milei'ye karşı birkez daha greve çıktı. 10.05.2024, Sputnik Türkiye
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arjantin merkez bankası
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liberalizm
liberteryen parti
güney amerika
grev
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Arjantin'de sendikalar, yeni liberteryen Devlet Başkanı Javier Milei'nin acımasız kemer sıkma önlemleri ve planlanan reformlarına karşı devasa bir genel grev başlattı. Milei'nin mali piyasaları dengelemek için attığı adımlar olumlu sonuçlar verse de reel ekonomiyi büyük derecede zor duruma girdi. Güney Amerika ülkesi, 24 saat boyunca devam eden grevle toplu taşıma, önemli tahıl işleme sektörü, süpermarketler, havaalanları ve bankalar gibi sektörlerde faaliyetler durma noktasına geldi. En büyük sendikaların hükümete karşı protesto eylemine katılmasıyla Buenos Aires başta olmak üzere birçok şehirde yaşam adeta durdu.Arjantin'de uzun yıllardır süren bu çalkantılı dönemin ardından birçok kişi hala Milei'nin planlarını destekliyor. Ancak, piyasa odaklı tutumu ve sert kemer sıkma politikaları, insanların reel gelirlerini azalttı, zaten yüksek olan yoksulluk seviyelerini artırdı ve yılın başında ekonomik faaliyetlerin düşmesine neden oldu.Hayat 1 günlüğüne duracak Grev uçuşların durdurulmasına, limanların felç olmasına ve okullar ile üniversitelerde minimum düzeyde işleyişe sebep oldu. Bankaların greve katılacak olması nedeniyle piyasalarda da azalmış bir aktivite olacak. Hükümet grevi haksız olarak eleştirirken, Buenos Aires'in sessiz sokaklarında çalışmak isteyen insanların grev nedeniyle etkilendiği görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/hamas-esir-takasi-icin-12-haftalik-ateskes-istedi-israil-karsi-cikti-1083674433.html
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arjantin, javier milei, arjantin pesosu, arjantin merkez bankası, liberal, liberalizm, liberteryen parti, güney amerika, grev, genel grev
arjantin, javier milei, arjantin pesosu, arjantin merkez bankası, liberal, liberalizm, liberteryen parti, güney amerika, grev, genel grev

Enflasyon yüzde 288'e çıktı, maaşlar tamamen eridi: Arjantin'de tüm sendikalar genel greve gidiyor

12:52 10.05.2024
© AFP 2023 / JUAN MABROMATAJavier Milei
Javier Milei - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
© AFP 2023 / JUAN MABROMATA
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Arjantin'de sendikalar liberteryen başkan Milei'ye karşı birkez daha greve çıktı.
Arjantin'de sendikalar, yeni liberteryen Devlet Başkanı Javier Milei'nin acımasız kemer sıkma önlemleri ve planlanan reformlarına karşı devasa bir genel grev başlattı. Milei'nin mali piyasaları dengelemek için attığı adımlar olumlu sonuçlar verse de reel ekonomiyi büyük derecede zor duruma girdi.
Güney Amerika ülkesi, 24 saat boyunca devam eden grevle toplu taşıma, önemli tahıl işleme sektörü, süpermarketler, havaalanları ve bankalar gibi sektörlerde faaliyetler durma noktasına geldi. En büyük sendikaların hükümete karşı protesto eylemine katılmasıyla Buenos Aires başta olmak üzere birçok şehirde yaşam adeta durdu.
Arjantin'de uzun yıllardır süren bu çalkantılı dönemin ardından birçok kişi hala Milei'nin planlarını destekliyor. Ancak, piyasa odaklı tutumu ve sert kemer sıkma politikaları, insanların reel gelirlerini azalttı, zaten yüksek olan yoksulluk seviyelerini artırdı ve yılın başında ekonomik faaliyetlerin düşmesine neden oldu.

Hayat 1 günlüğüne duracak

Grev uçuşların durdurulmasına, limanların felç olmasına ve okullar ile üniversitelerde minimum düzeyde işleyişe sebep oldu. Bankaların greve katılacak olması nedeniyle piyasalarda da azalmış bir aktivite olacak. Hükümet grevi haksız olarak eleştirirken, Buenos Aires'in sessiz sokaklarında çalışmak isteyen insanların grev nedeniyle etkilendiği görüldü.
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