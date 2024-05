https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/putinavrasya-ekonomik-birliginde-ticaretin-yuzde-90dan-fazlasi-ulusal-para-birimleriyle-yapiliyor-1083617206.html

Putin:Avrasya Ekonomik Birliği'nde ticaretin yüzde 90'dan fazlası ulusal para birimleriyle yapılıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) zirvesinde yaptığı açıklamada, AEB'deki ödemelerin yüzde 90'ından... 08.05.2024, Sputnik Türkiye

Putin konuşmasında, "Üçüncü ülkelerle ticaret hacmi yüzde 60 artarak 579 milyar dolardan 923 milyar dolara; karşılıklı ticaret hacmi ise neredeyse iki katına çıkarak 45 milyar dolardan 89 milyar dolara ulaştı. Ve ödemelerin yüzde 90'ından fazlası halihazırda ulusal para birimleriyle gerçekleştiriliyor" dedi.Avrasya Ekonomik Birliği liderlerinin toplantısı, birliği kuran anlaşmanın imzalanmasının 10. yıl dönümüne gerçekleştirildi.Etkinliğe Vladimir Putin’in yanısıra Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan katıldı.'Zirve, iş dünyasına yönelik'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kremlin'deki Avrasya Ekonomik Birliği zirvesinin sadece bir yıl dönümü vesilesiyle düzenlenmiş bir zirve değil, gerçek bir iş zirvesi olduğunu söyledi.Rusya Devlet Başkanı, "Bugünkü zirvenin sadece bir yıl dönümü zirvesi değil; bir çalışma zirvesi, gerçek bir iş zirvesi olması önemlidir" açıklamasında bulundu.Putin toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ülkeler arasında çok çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmeyi amaçlayan stratejik nitelikte bir dizi yeni hazırlanmış kararların ele alınacağının da altını çizdi.'Ülkelerin toplam gayri safi yurt içi hasılası yükseldi'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkelerinin toplam gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) on yıl içinde 1.6 trilyon dolardan 2.5 trilyon dolara yükseldiğini söyledi.Putin konuşmasında, "Ekonomik göstergeler mevcut tahminlere göre Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin toplam GSYİH'si on yıl içinde 1.6 trilyon dolardan 2.5 trilyon dolara yükseldi" dedi.'Birliğin her bir üyesine gerçek faydalar sağlıyor'Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrasya Ekonomik Birliği'nin faaliyetler ile söz konusu birliğin üyelerine gerçek faydalar sağlayan etkin ve dinamik bir yapı olduğunu ifade etti.AEB zirvesinin açılışında konuşan Rus lider, "Avrasya Birliği bugün, faaliyetleri ticaret ve yatırım alışverişlerinin büyümesine, iş bağlantılarının yoğunlaşmasına, işbirliği bağlarının genişlemesine katkıda bulunan ve nihayetinde birliğimizin üyelerinin her birine gerçek faydalar sağlayan etkili ve dinamik bir entegrasyon yapısıdır" dedi.Avrasya Ekonomik Birliği'nin hem beş devletin hem de bir bütün olarak Avrasya bölgesinin istikrarlı ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmasının sağlanmasına yardımcı olduğunun altını çizen Putin, ayrıca birliğin faaliyetlerinin AEB üyesi ülkelerin vatandaşlarının yaşam kalitesinde ve refahında iyileşmeye yol açtığını da sözlerine ekledi.'Avrasya Ekonomik Birliği çok kutuplu dünyanın merkezlerinden biri olarak kendini kabul ettirmiştir'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvede yaptığı konuşmada Avrasya Ekonomik Birliği'nin (AEB) oluşmakta olan çok kutuplu dünyanın bağımsız ve kendi kendine yeten merkezlerinden biri olduğunu söyledi.Rus lider, "Son on yılda birliğimizin, oluşmakta olan çok kutuplu dünyanın bağımsız ve kendi kendine yeten merkezlerinden biri olarak kendini kanıtladığını memnuniyetle görüyoruz" dedi.Rusya Devlet Başkanı bu oluşumda belirtilen temel görevlerden birinin de AEB içerisinde malların, hizmetlerin, sermayenin ve işgücünün serbest dolaşımı ile tek bir pazar oluşturmak olduğuna dikkat çekti. Rusya Devlet Başkanı Putin konuşmasında ayrıca söz konusu anlaşmanın 'entegrasyon etkileşiminin eşitlik, karşılıklı yarar, saygı ve birbirlerinin çıkarlarını göz önünde bulundurma gibi temel ilkelerini de kapsadığını' hatırlattı.

