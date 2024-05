https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/putin-sscbnin-ortak-tarihini-carpitma-girisimlerine-dur-demeliyiz-1083605918.html

Putin: SSCB'nin ortak tarihini çarpıtma girişimlerine 'dur' demeliyiz

08.05.2024

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/09/1056203373_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_ca142de428e888e244fa3cf1c838546a.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Büyük Anavatan Savaşı'nda (2. Dünya Savaşı) kazanılan Zafer'in 79. yıldönümü vesilesiyle Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Abhazya, Güney Osetya liderleri ile Gürcistan ve Moldova halklarına tebrik mesajı gönderdi.Putin, mesajında zorlu savaş yıllarında çok büyük fedakarlık ve zorluklar pahasına cephede cesurca savaşarak ve cephe arkasında özveriyle çalışarak uzun zamandır beklenen zaferi yakınlaştıran herkese derin şükran ve saygı beslediklerini belirtti.SSCB ülkelerinin ortak tarihini çarpıtmaya veya unutturmaya yönelik her türlü girişimin önünü kesmenin önem arz ettiğini vurgulayan Putin, "Elbette, babalarımızın ve büyükbabalarımızın zorlu askeri sınamalara onurlu bir şekilde dayanmalarına ve Nazizm'i ezmelerine yardımcı olan görkemli dostluk ve yardımlaşma geleneklerini dikkatlice korumamız ve gelecek nesillere aktarmamız da önemli" dedi.Vladimir Putin, Büyük Anavatan Savaşı sırasında kurulan kardeşlik ve dostluk bağlarının ülkeler ve halklar arasındaki ilişkilerin gelişmesi için güvenilir bir temel olarak kalacağına olan inancını da dile getirdi.Tebrik mesajı gönderdiği ülkelerin liderlerine ve vatandaşlarına hitap eden Rusya lideri, Büyük Anavatan Savaşı gazilerine ve cephe arkasında ter dökenlere içten şükranlarını sunarak onlara sağlık, refah, esenlik ve uzun ömürler diledi.Sovyet güçlerinin Nazi güçlerine karşı kazandığı Zafer'in kutlandığı 9 Mayıs'ta Moskova'nın kalbindeki Kızıl Meydan'da Zafer Günü onuruna geleneksel olarak geçit töreni düzenleniyor. Rusya lideri Putin, her yıl törende tüm dünyanın büyük bir ilgiyle takip ettiği bir konuşma yapıyor.Rusya’da hemen hemen her ailede Büyük Anavatan Savaşı'nda hayatını kaybetmiş bir aile büyüğü bulunuyor. Bu nedenle 9 Mayıs, ülke genelinde karşılık bulan önemli bir gün kabul ediliyor.

