https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/israilden-lubnanin-guneyine-es-zamanli-18-hava-saldirisi-1083601315.html

İsrail’den Lübnan'ın güneyine eş zamanlı 18 hava saldırısı

İsrail’den Lübnan'ın güneyine eş zamanlı 18 hava saldırısı

Sputnik Türkiye

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrine kara harekatına hazırlanan İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerine eş zamanlı 18 hava saldırısı... 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T12:18+0300

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israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

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gazze

gazze şeridi

ortadoğu

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Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları sınır hattındaki bölgelere yoğun hava saldırısı başlattı.Haberde, Lübnan'ın güneyindeki Cebel el-Blat, Ramya ve Beyt Lif beldelerinin çevresine 18 hava saldırısı gerçekleştirildiği kaydedildi.İran destekli Hizbullah Hareketi ise Lübnan'ın güneyinden İsrail'e gerçekleştirilen saldırılar hakkında açıklama yaptı.Açıklamada, Hizbullah'ın Şlomi ve Metula yerleşim biriminde İsrail askerlerinin konuşlandığı binaları güdümlü füze ve uygun silahlarla tam isabet hedef aldığı ifade edildi.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 288 Hizbullah mensubu, 60 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 13 İsrail askeri ve 9 İsrailli sivil ölmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/abd-refah-saldirisi-sonrasi-israile-muhimmat-sevkiyatini-askiya-aldi-1083595898.html

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lübnan

gazze

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), lübnan, hizbullah, hava saldırısı, gazze, gazze şeridi, ortadoğu