https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/israilden-lubnanin-guneyine-es-zamanli-18-hava-saldirisi-1083601315.html
İsrail’den Lübnan'ın güneyine eş zamanlı 18 hava saldırısı
İsrail’den Lübnan'ın güneyine eş zamanlı 18 hava saldırısı
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrine kara harekatına hazırlanan İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerine eş zamanlı 18 hava saldırısı... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T12:18+0300
2024-05-08T12:18+0300
2024-05-08T12:18+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin
israil ordusu (idf)
lübnan
hizbullah
hava saldırısı
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
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Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları sınır hattındaki bölgelere yoğun hava saldırısı başlattı.Haberde, Lübnan'ın güneyindeki Cebel el-Blat, Ramya ve Beyt Lif beldelerinin çevresine 18 hava saldırısı gerçekleştirildiği kaydedildi.İran destekli Hizbullah Hareketi ise Lübnan'ın güneyinden İsrail'e gerçekleştirilen saldırılar hakkında açıklama yaptı.Açıklamada, Hizbullah'ın Şlomi ve Metula yerleşim biriminde İsrail askerlerinin konuşlandığı binaları güdümlü füze ve uygun silahlarla tam isabet hedef aldığı ifade edildi.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 288 Hizbullah mensubu, 60 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 13 İsrail askeri ve 9 İsrailli sivil ölmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/abd-refah-saldirisi-sonrasi-israile-muhimmat-sevkiyatini-askiya-aldi-1083595898.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), lübnan, hizbullah, hava saldırısı, gazze, gazze şeridi, ortadoğu
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), lübnan, hizbullah, hava saldırısı, gazze, gazze şeridi, ortadoğu
İsrail’den Lübnan'ın güneyine eş zamanlı 18 hava saldırısı
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrine kara harekatına hazırlanan İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerine eş zamanlı 18 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları sınır hattındaki bölgelere yoğun hava saldırısı başlattı.
Haberde, Lübnan'ın güneyindeki Cebel el-Blat, Ramya ve Beyt Lif beldelerinin çevresine 18 hava saldırısı gerçekleştirildiği kaydedildi.
İran destekli Hizbullah Hareketi ise Lübnan'ın güneyinden İsrail'e gerçekleştirilen saldırılar hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, Hizbullah'ın Şlomi ve Metula yerleşim biriminde İsrail askerlerinin konuşlandığı binaları güdümlü füze ve uygun silahlarla tam isabet hedef aldığı ifade edildi.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 288 Hizbullah mensubu, 60 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 13 İsrail askeri ve 9 İsrailli sivil ölmüştü.