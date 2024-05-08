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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/abd-refah-saldirisi-sonrasi-israile-muhimmat-sevkiyatini-askiya-aldi-1083595898.html
ABD, Refah saldırısı sonrası İsrail'e mühimmat sevkiyatını askıya aldı
ABD, Refah saldırısı sonrası İsrail'e mühimmat sevkiyatını askıya aldı
Sputnik Türkiye
ABD'li üst düzey yetkililerin, Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde düzenlenecek askeri operasyon sırasında kullanılabileceği endişesiyle İsrail'e 3 bin bomba... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T10:42+0300
2024-05-08T10:42+0300
israil- filistin çatışması
abd
askeri yardım
israil
israil ordusu
israil ordusu (idf)
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
refah
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CNN tarafından ABD yönetiminden bir yetkiliye dayandırılarak paylaşılan haberde, İsrail'e planlanan sevkiyatın 900 kilogramlık bin 800 adet bomba ve 225 kilogramlık bin 700 adet bombadan oluştuğu, bu bombaların yoğun yerleşim bölgelerinde nasıl kullanılacağından duyulan endişe nedeniyle gönderilmediği vurgulandı.The New York Times gazetesi, ABD yönetimindeki yetkililere atıfta bulunarak, ABD Başkanı Joe Biden’ın, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonunun başlamasından bu yana ilk kez silah teslimatının askıya alınmasını Yahudi devletinin politikası üzerinde bir baskı aracı olarak kullanıldığına dikkat çekti.Bu önlemin ‘savaşın yürütülme biçimi konusunda ABD ile İsrail arasında giderek büyüyen anlaşmazlığın bir işareti’ olduğu kaydedilirken, ABD yönetiminin, konvansiyonel bombaları hassas silahlara dönüştüren güdüm kitleri de dahil olmak üzere gelecekteki teslimatları askıya alıp almamayı değerlendirdiği de eklendi.Daha önce Axios haber portalında iki İsrailli yetkiliye atıfta bulunulan haberde, ABD yönetiminin 7 Ekim 2023'ten bu yana ilk kez İsrail'e mühimmat sevkiyatını askıya aldığı iddia edilmişti.Yetkililere göre bu hareket, mühimmat tedariklerindeki gecikmenin nedenlerini öğrenmeye başlayan İsrailli yetkililerde ciddi endişeye neden olurken, 6 Mayıs'ta Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin İsrail'e mühimmat sevkiyatını askıya aldığı bilgisini doğrulamayı reddetmişti.İsrail ordusu, dün sabah Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de dün ABD'de Joe Biden yönetiminin, İsrail'in Gazze'de kullandığı belirtilen yaklaşık 6 bin 500 Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM) satışını ertelediğini öne sürmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/refah-kentinin-dogusunda-catismalar-suruyor-1083585120.html
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abd, askeri yardım, israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), israil-filistin, gazze, gazze şeridi, refah, bomba
abd, askeri yardım, israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), israil-filistin, gazze, gazze şeridi, refah, bomba

ABD, Refah saldırısı sonrası İsrail'e mühimmat sevkiyatını askıya aldı

10:42 08.05.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENİsrail ordusu
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
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ABD'li üst düzey yetkililerin, Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde düzenlenecek askeri operasyon sırasında kullanılabileceği endişesiyle İsrail'e 3 bin bomba içeren askeri sevkiyatı askıya aldığı bildirildi.
CNN tarafından ABD yönetiminden bir yetkiliye dayandırılarak paylaşılan haberde, İsrail'e planlanan sevkiyatın 900 kilogramlık bin 800 adet bomba ve 225 kilogramlık bin 700 adet bombadan oluştuğu, bu bombaların yoğun yerleşim bölgelerinde nasıl kullanılacağından duyulan endişe nedeniyle gönderilmediği vurgulandı.
The New York Times gazetesi, ABD yönetimindeki yetkililere atıfta bulunarak, ABD Başkanı Joe Biden’ın, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonunun başlamasından bu yana ilk kez silah teslimatının askıya alınmasını Yahudi devletinin politikası üzerinde bir baskı aracı olarak kullanıldığına dikkat çekti.
Bu önlemin ‘savaşın yürütülme biçimi konusunda ABD ile İsrail arasında giderek büyüyen anlaşmazlığın bir işareti’ olduğu kaydedilirken, ABD yönetiminin, konvansiyonel bombaları hassas silahlara dönüştüren güdüm kitleri de dahil olmak üzere gelecekteki teslimatları askıya alıp almamayı değerlendirdiği de eklendi.
Daha önce Axios haber portalında iki İsrailli yetkiliye atıfta bulunulan haberde, ABD yönetiminin 7 Ekim 2023'ten bu yana ilk kez İsrail'e mühimmat sevkiyatını askıya aldığı iddia edilmişti.
Yetkililere göre bu hareket, mühimmat tedariklerindeki gecikmenin nedenlerini öğrenmeye başlayan İsrailli yetkililerde ciddi endişeye neden olurken, 6 Mayıs'ta Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin İsrail'e mühimmat sevkiyatını askıya aldığı bilgisini doğrulamayı reddetmişti.
İsrail ordusu, dün sabah Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.
The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de dün ABD'de Joe Biden yönetiminin, İsrail'in Gazze'de kullandığı belirtilen yaklaşık 6 bin 500 Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM) satışını ertelediğini öne sürmüştü.
Refah kentinin doğusu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2024
İsrail- Filistin çatışması
Refah kentinin doğusunda çatışmalar sürüyor
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