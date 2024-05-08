https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/abd-refah-saldirisi-sonrasi-israile-muhimmat-sevkiyatini-askiya-aldi-1083595898.html

ABD, Refah saldırısı sonrası İsrail'e mühimmat sevkiyatını askıya aldı

ABD, Refah saldırısı sonrası İsrail'e mühimmat sevkiyatını askıya aldı

Sputnik Türkiye

ABD'li üst düzey yetkililerin, Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde düzenlenecek askeri operasyon sırasında kullanılabileceği endişesiyle İsrail'e 3 bin bomba... 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T10:42+0300

2024-05-08T10:42+0300

2024-05-08T10:42+0300

israil- filistin çatışması

abd

askeri yardım

israil

israil ordusu

israil ordusu (idf)

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

refah

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/08/1083595404_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_35048fe4386c1ad043aa61526a78a6cf.jpg

CNN tarafından ABD yönetiminden bir yetkiliye dayandırılarak paylaşılan haberde, İsrail'e planlanan sevkiyatın 900 kilogramlık bin 800 adet bomba ve 225 kilogramlık bin 700 adet bombadan oluştuğu, bu bombaların yoğun yerleşim bölgelerinde nasıl kullanılacağından duyulan endişe nedeniyle gönderilmediği vurgulandı.The New York Times gazetesi, ABD yönetimindeki yetkililere atıfta bulunarak, ABD Başkanı Joe Biden’ın, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonunun başlamasından bu yana ilk kez silah teslimatının askıya alınmasını Yahudi devletinin politikası üzerinde bir baskı aracı olarak kullanıldığına dikkat çekti.Bu önlemin ‘savaşın yürütülme biçimi konusunda ABD ile İsrail arasında giderek büyüyen anlaşmazlığın bir işareti’ olduğu kaydedilirken, ABD yönetiminin, konvansiyonel bombaları hassas silahlara dönüştüren güdüm kitleri de dahil olmak üzere gelecekteki teslimatları askıya alıp almamayı değerlendirdiği de eklendi.Daha önce Axios haber portalında iki İsrailli yetkiliye atıfta bulunulan haberde, ABD yönetiminin 7 Ekim 2023'ten bu yana ilk kez İsrail'e mühimmat sevkiyatını askıya aldığı iddia edilmişti.Yetkililere göre bu hareket, mühimmat tedariklerindeki gecikmenin nedenlerini öğrenmeye başlayan İsrailli yetkililerde ciddi endişeye neden olurken, 6 Mayıs'ta Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin İsrail'e mühimmat sevkiyatını askıya aldığı bilgisini doğrulamayı reddetmişti.İsrail ordusu, dün sabah Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de dün ABD'de Joe Biden yönetiminin, İsrail'in Gazze'de kullandığı belirtilen yaklaşık 6 bin 500 Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM) satışını ertelediğini öne sürmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/refah-kentinin-dogusunda-catismalar-suruyor-1083585120.html

abd

israil

gazze

gazze şeridi

refah

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, askeri yardım, israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), israil-filistin, gazze, gazze şeridi, refah, bomba