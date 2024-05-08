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En yüksek ödeme yapan bankalar belli oldu: Emekli promosyonları daha da artar mı?
En yüksek ödeme yapan bankalar belli oldu: Emekli promosyonları daha da artar mı?
Sputnik Türkiye
Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği yeni dönem zam oranları için gözler, Temmuz ayında açıklanacak haziran enflasyon rakamlarına çevrildi. Bu rakamların... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T08:05+0300
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Kamu bankalarında promosyonların artırılmasının ardından özel bankalar da rekabetin içine girerek promosyon tutarlarını artırmaya başladı. Pek çok banka promosyon tutarlarını yukarı yönlü revize etti. Şu anda en yüksek promosyon tutarı ne kadar oldu? Promosyon tutarları temmuz ayında daha da artar mı? Yeni bir anlaşma yapmak isteyen emekli daha yüksek ödeme için temmuz ayını mı beklemeli?Konuyla ilgili tüm merak edilenleri anlatan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Emekli temmuz zammı 2024 yılı için ne kadar oolur?Memurlar refah payı alır mı?Temmuz'da promosyonlar 20 bin TL'yi aşar mı? Banka seçerken nelere dikkat etmeli?AkbankSSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Mayıs – 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyanlara 5 bin TL’ ye varan promosyona ek 2 bin 500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17 bin 500 TL ödeme yapılıyor.INGEmekli maaşını ING’ye taşıyanlara 15 bin TL’ye varan promosyona ek otomatik fatura talimatına 3 bin TL’ye varan ek nakit promosyon ödemesi yapılıyor. Toplamda 18 bin TL ödeme alınabiliyor.Yapı KrediMaaşını Yapı Kredi'ye taşıyan emeklilere 18 bin TL’ye varan' promosyon ödemesi yapılıyor.Garanti BBVAEmekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyan emeklilere 15 bin TL ödeme yapılıyor.İş Bankasıİlk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 12 bin TL’ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.
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En yüksek ödeme yapan bankalar belli oldu: Emekli promosyonları daha da artar mı?

08:05 08.05.2024
© AAMemur ve emekli zam
Memur ve emekli zam - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2024
© AA
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Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği yeni dönem zam oranları için gözler, Temmuz ayında açıklanacak haziran enflasyon rakamlarına çevrildi. Bu rakamların ardından emekliler için zam oranının netleşmesi bekleniyor. Ancak, emekli maaşlarındaki artışın promosyonlara yansıyıp yansımayacağı da merak konusu. Peki, hangi banka ne kadar ödeme yapıyor?
Kamu bankalarında promosyonların artırılmasının ardından özel bankalar da rekabetin içine girerek promosyon tutarlarını artırmaya başladı. Pek çok banka promosyon tutarlarını yukarı yönlü revize etti. Şu anda en yüksek promosyon tutarı ne kadar oldu? Promosyon tutarları temmuz ayında daha da artar mı? Yeni bir anlaşma yapmak isteyen emekli daha yüksek ödeme için temmuz ayını mı beklemeli?
Konuyla ilgili tüm merak edilenleri anlatan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi yaptığı açıklamada kamu bankalarının emeklilere ödeyeceği promosyon tutarlarının 8 ile 12 bin TL aralığına çıkarıldığını duyurmuştu. Kamu bankalarında yaşanan artışın diğer özel bankalar tarafından da takip edileceğinden bahsetmişti. Nitekim öyle de oldu, şu anda özel bankalarda promosyonlar 20 bin TL sınırına dayandı diyebiliriz. Kamu bankaları 8 bin ile 12 bin TL arasında, özel bankalar ise 20 bin TL’ye yakın promosyon ücreti veriyor."

Emekli temmuz zammı 2024 yılı için ne kadar oolur?

"Şu anda yüzde 18.72 oranında 4 aylık enflasyon farkı hak edildi. Mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamları ise belli olmadı. Aylık yüzde 3’er enflasyon farkı gelse toplamda 6 ayda yüzde 25’lik fark ortaya çıkıyor. SSK ve Bağkur emeklileri için 5 puanlık refah payı artışı bekliyorum. Burada yüzde 30 oranında bir zam yapılabilir. Memur ve memur emeklileri ise bu dönemde toplu sözleşmeden dolayı 5 puan daha az zam alacak. Memur ve memur emeklileri yüzde 20 zammı hak edeceklerdir. Ama son yıllarda memur emeklileri ile SSK, Bağ-Kur emeklilerin maaş zamları eşitlenmişti. Bu dönemde de memur emeklilerinin zam oranının SGK, Bağkur emeklileri ile eşitleneceğini düşünüyorum. Yüzde 25 olan enflasyon farkına 5 puanlık artış yapılarak yüzde 30 zam yapılacağını tahmin ediyorum."

Memurlar refah payı alır mı?

"Memurlara geçtiğimiz dönemlerde 8 bin TL seyyanen zam yapılmıştı. Şu anda en düşük memur maaşı 33 bin TL seviyesinde. O nedenle ben memurlara ilave bir refah payı artışı olacağını düşünmüyorum. Yüzde 20 civarında bir zam yapılacaktır."

Temmuz'da promosyonlar 20 bin TL'yi aşar mı? Banka seçerken nelere dikkat etmeli?

"Temmuz ayına kalmadan bankalarda promosyon ücretleri 20 bin sınırına dayanacaktır. Bankalar TL mevduat bulma yarışında, kendi bankalarına emekli müşteri çekmeleri kendi lehlerine olacaktır. Emeklilerimiz temmuz ayını beklemeden gidip anlaşma yapabilirler. Banka değiştirecekler harcama durumları ve ihtiyaçlarına göre bir an önce değişiklik yapabilirler.Burada uygun kredi imkanı olup olmadığına, kredi kartı olup olmadığına dikkat etmeliler. Diğer ekstra olanaklara bakmalılar. Sadece internet bankacılığı üzerinden değil şubelere fiziki olarak giderek sormalılar.”

Akbank

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Mayıs – 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyanlara 5 bin TL’ ye varan promosyona ek 2 bin 500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17 bin 500 TL ödeme yapılıyor.

ING

Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara 15 bin TL’ye varan promosyona ek otomatik fatura talimatına 3 bin TL’ye varan ek nakit promosyon ödemesi yapılıyor. Toplamda 18 bin TL ödeme alınabiliyor.

Yapı Kredi

Maaşını Yapı Kredi'ye taşıyan emeklilere 18 bin TL’ye varan' promosyon ödemesi yapılıyor.

Garanti BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyan emeklilere 15 bin TL ödeme yapılıyor.

İş Bankası

İlk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 12 bin TL’ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.
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