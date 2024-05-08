https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/en-yuksek-odeme-yapan-bankalar-belli-oldu-emekli-promosyonlari-daha-da-artar-mi-1083589347.html

En yüksek ödeme yapan bankalar belli oldu: Emekli promosyonları daha da artar mı?

En yüksek ödeme yapan bankalar belli oldu: Emekli promosyonları daha da artar mı?

Sputnik Türkiye

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği yeni dönem zam oranları için gözler, Temmuz ayında açıklanacak haziran enflasyon rakamlarına çevrildi. Bu rakamların... 08.05.2024, Sputnik Türkiye

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Kamu bankalarında promosyonların artırılmasının ardından özel bankalar da rekabetin içine girerek promosyon tutarlarını artırmaya başladı. Pek çok banka promosyon tutarlarını yukarı yönlü revize etti. Şu anda en yüksek promosyon tutarı ne kadar oldu? Promosyon tutarları temmuz ayında daha da artar mı? Yeni bir anlaşma yapmak isteyen emekli daha yüksek ödeme için temmuz ayını mı beklemeli?Konuyla ilgili tüm merak edilenleri anlatan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Emekli temmuz zammı 2024 yılı için ne kadar oolur?Memurlar refah payı alır mı?Temmuz'da promosyonlar 20 bin TL'yi aşar mı? Banka seçerken nelere dikkat etmeli?AkbankSSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Mayıs – 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyanlara 5 bin TL’ ye varan promosyona ek 2 bin 500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17 bin 500 TL ödeme yapılıyor.INGEmekli maaşını ING’ye taşıyanlara 15 bin TL’ye varan promosyona ek otomatik fatura talimatına 3 bin TL’ye varan ek nakit promosyon ödemesi yapılıyor. Toplamda 18 bin TL ödeme alınabiliyor.Yapı KrediMaaşını Yapı Kredi'ye taşıyan emeklilere 18 bin TL’ye varan' promosyon ödemesi yapılıyor.Garanti BBVAEmekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyan emeklilere 15 bin TL ödeme yapılıyor.İş Bankasıİlk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 12 bin TL’ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.

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