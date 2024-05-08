https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/sigaraya-bir-zam-daha-en-dusuk-ve-en-yuksek-fiyati-belli-oldu-1083587864.html
Sigaraya bir zam daha: En düşük ve en yüksek fiyatı belli oldu
Sigaraya bir zam daha: En düşük ve en yüksek fiyatı belli oldu
Sputnik Türkiye
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Imperial Tobacco sigara grubuna yapılan zammı kamuoyuna duyurdu. Yapılan zamla birlikte en pahalı... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T06:40+0300
2024-05-08T06:40+0300
2024-05-08T06:40+0300
sigara
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fiyat
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Imperial Tobacco sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. Yapılan 3 TL'lik zamla birlikte en pahalı sigara 75 TL, en düşük sigaranın fiyatı ise 58 TL oldu. Zamlı fiyatların bugünden itibaren yürürlüğe gireceği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/hazine-ve-maliye-bakanligindan-kdv-oranlariyla-ilgili-aciklama-1083579748.html
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hangi sigaralar satılmayacak, bat sigara grubu satılmayacak mı, bat sigara grubu fiyat listesi, bat sigara grubu hangileri, bat sigara grubu markaları
hangi sigaralar satılmayacak, bat sigara grubu satılmayacak mı, bat sigara grubu fiyat listesi, bat sigara grubu hangileri, bat sigara grubu markaları
Sigaraya bir zam daha: En düşük ve en yüksek fiyatı belli oldu
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Imperial Tobacco sigara grubuna yapılan zammı kamuoyuna duyurdu. Yapılan zamla birlikte en pahalı sigaranın fiyatı 75 TL'ye yükseldi. En düşük sigara fiyatı ise 58 TL olarak belirlendi. Zam oranı ise 3 TL olarak açıklandı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Imperial Tobacco sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.
Yapılan 3 TL'lik zamla birlikte en pahalı sigara 75 TL, en düşük sigaranın fiyatı ise 58 TL oldu. Zamlı fiyatların bugünden itibaren yürürlüğe gireceği aktarıldı.