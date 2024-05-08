https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/sigaraya-bir-zam-daha-en-dusuk-ve-en-yuksek-fiyati-belli-oldu-1083587864.html

Sigaraya bir zam daha: En düşük ve en yüksek fiyatı belli oldu

Sigaraya bir zam daha: En düşük ve en yüksek fiyatı belli oldu

Sputnik Türkiye

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Imperial Tobacco sigara grubuna yapılan zammı kamuoyuna duyurdu. Yapılan zamla birlikte en pahalı... 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T06:40+0300

2024-05-08T06:40+0300

2024-05-08T06:40+0300

sigara

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Imperial Tobacco sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. Yapılan 3 TL'lik zamla birlikte en pahalı sigara 75 TL, en düşük sigaranın fiyatı ise 58 TL oldu. Zamlı fiyatların bugünden itibaren yürürlüğe gireceği aktarıldı.

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