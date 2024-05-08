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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Sigaraya bir zam daha: En düşük ve en yüksek fiyatı belli oldu
Sigaraya bir zam daha: En düşük ve en yüksek fiyatı belli oldu
Sputnik Türkiye
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Imperial Tobacco sigara grubuna yapılan zammı kamuoyuna duyurdu. Yapılan zamla birlikte en pahalı... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T06:40+0300
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Imperial Tobacco sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. Yapılan 3 TL'lik zamla birlikte en pahalı sigara 75 TL, en düşük sigaranın fiyatı ise 58 TL oldu. Zamlı fiyatların bugünden itibaren yürürlüğe gireceği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/hazine-ve-maliye-bakanligindan-kdv-oranlariyla-ilgili-aciklama-1083579748.html
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hangi sigaralar satılmayacak, bat sigara grubu satılmayacak mı, bat sigara grubu fiyat listesi, bat sigara grubu hangileri, bat sigara grubu markaları
hangi sigaralar satılmayacak, bat sigara grubu satılmayacak mı, bat sigara grubu fiyat listesi, bat sigara grubu hangileri, bat sigara grubu markaları

Sigaraya bir zam daha: En düşük ve en yüksek fiyatı belli oldu

06:40 08.05.2024
© AASigara içenler her yıl, sigara içmeyen 1.2 milyon kişiyi öldürüyor
Sigara içenler her yıl, sigara içmeyen 1.2 milyon kişiyi öldürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2024
© AA
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Imperial Tobacco sigara grubuna yapılan zammı kamuoyuna duyurdu. Yapılan zamla birlikte en pahalı sigaranın fiyatı 75 TL'ye yükseldi. En düşük sigara fiyatı ise 58 TL olarak belirlendi. Zam oranı ise 3 TL olarak açıklandı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Imperial Tobacco sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.
Yapılan 3 TL'lik zamla birlikte en pahalı sigara 75 TL, en düşük sigaranın fiyatı ise 58 TL oldu. Zamlı fiyatların bugünden itibaren yürürlüğe gireceği aktarıldı.
yatırım, hesap - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2024
EKONOMİ
Bakanlıktan KDV oranlarıyla ilgili açıklama: Gerçeği yansıtmıyor
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