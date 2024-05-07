https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusu-son-bir-gunde-toplam-bin-540-asker-kayip-verdi-1083570968.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu son bir günde toplam bin 540 asker kayıp verdi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu son bir günde toplam bin 540 asker kayıp verdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun son bir günde toplam bin 540 asker kayıp verdiğini duyurdu. Açıklamaya göre, Batı Askeri Grubu birlikleri bir... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T14:45+0300
2024-05-07T14:45+0300
2024-05-07T14:45+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu son bir günde toplam bin 540 asker kayıp verdi
Ayrıntılar geliyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun son bir günde toplam bin 540 asker kayıp verdiğini duyurdu. Açıklamaya göre, Batı Askeri Grubu birlikleri bir Leopard tankı, Merkez Askeri Grubu birlikleri ise 2 ad. Bradley zırhlısı ve bir Abrams tankı imha etti.