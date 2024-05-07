Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu son bir günde toplam bin 540 asker kayıp verdi

Donbass operasyon

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun son bir günde toplam bin 540 asker kayıp verdiğini duyurdu. Açıklamaya göre, Batı Askeri Grubu birlikleri bir Leopard tankı, Merkez Askeri Grubu birlikleri ise 2 ad. Bradley zırhlısı ve bir Abrams tankı imha etti.