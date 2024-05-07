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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/-rus-ordusu-harkovda-ukraynali-askerlerin-ve-techizatin-bulundugu-yerleri-vurdu-1083571307.html
Rus ordusu Harkov’da Ukraynalı askerlerin ve teçhizatın bulunduğu yerleri vurdu
Rus ordusu Harkov’da Ukraynalı askerlerin ve teçhizatın bulunduğu yerleri vurdu
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Harkov bölgesinde Ukraynalı askerlerin ve... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T14:55+0300
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Ukrayna’nın genelinde askeri hedeflere ve silah üretimiyle bağlantılı olan tesislere hava saldırılarına devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri bir kez daha Harkov Bölgesindeki Ukraynalı birlikleri hedef aldı.Sputnik'e konuşan Nikolayev şehrindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, dün akşam saat 23.00 sularında Harkov Bölgesi’nin Borovaya yerleşim noktasına uçak bombalarıyla hava saldırısının gerçekleştirildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Kazaçya Lopan köyünde, yaklaşık 30 kişiden oluşan Ukraynalı birimin yok edildiğini söyleyene Lebedev, Harkov şehrinin kuzeydoğusundaki Çerkasskiye Tişki köyünde Ukraynalı askerlerin toplandığı bir kafenin havaya uçurulduğunu aktardı.Ayrıca Zloçev ve Petropavlovka şehirlerinde askeri teçhizatın yoğunlaştığı yerler ile mühimmatın getirildiği noktaların vurulduğu bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/luganskta-bir-parali-askerin-uzerinden-fransa-bayragi-cikti-1083552260.html
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rusya, rus ordusu, ukrayna, askeri operasyon, harkov, uçak bombası, bandera
rusya, rus ordusu, ukrayna, askeri operasyon, harkov, uçak bombası, bandera

Rus ordusu Harkov’da Ukraynalı askerlerin ve teçhizatın bulunduğu yerleri vurdu

14:55 07.05.2024
© Sputnik / Михаил ВоскресенскийAkıllı bomba
Akıllı bomba - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2024
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Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Harkov bölgesinde Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatının konuşlanma yerlerini vurduğunu belirtti.
Ukrayna’nın genelinde askeri hedeflere ve silah üretimiyle bağlantılı olan tesislere hava saldırılarına devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri bir kez daha Harkov Bölgesindeki Ukraynalı birlikleri hedef aldı.
Sputnik'e konuşan Nikolayev şehrindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, dün akşam saat 23.00 sularında Harkov Bölgesi’nin Borovaya yerleşim noktasına uçak bombalarıyla hava saldırısının gerçekleştirildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Birkaç evde yerleşen Banderalılar, Bandera’nın yanına göç etti. Liptsi köyünde de Bandera birliklerinden biri iki katlı eve el koyarak karargah ve yatakhane olarak kullanıyordu. Rus savaşçılar hassas vuruşla hayatta kalanları sivil evlere el koymaktan vazgeçirdi.
Kazaçya Lopan köyünde, yaklaşık 30 kişiden oluşan Ukraynalı birimin yok edildiğini söyleyene Lebedev, Harkov şehrinin kuzeydoğusundaki Çerkasskiye Tişki köyünde Ukraynalı askerlerin toplandığı bir kafenin havaya uçurulduğunu aktardı.
Ayrıca Zloçev ve Petropavlovka şehirlerinde askeri teçhizatın yoğunlaştığı yerler ile mühimmatın getirildiği noktaların vurulduğu bildirildi.
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