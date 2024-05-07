https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/-rus-ordusu-harkovda-ukraynali-askerlerin-ve-techizatin-bulundugu-yerleri-vurdu-1083571307.html

Rus ordusu Harkov’da Ukraynalı askerlerin ve teçhizatın bulunduğu yerleri vurdu

Rus ordusu Harkov’da Ukraynalı askerlerin ve teçhizatın bulunduğu yerleri vurdu

Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Harkov bölgesinde Ukraynalı askerlerin ve... 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T14:55+0300

2024-05-07T14:55+0300

2024-05-07T14:54+0300

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Ukrayna’nın genelinde askeri hedeflere ve silah üretimiyle bağlantılı olan tesislere hava saldırılarına devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri bir kez daha Harkov Bölgesindeki Ukraynalı birlikleri hedef aldı.Sputnik'e konuşan Nikolayev şehrindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, dün akşam saat 23.00 sularında Harkov Bölgesi’nin Borovaya yerleşim noktasına uçak bombalarıyla hava saldırısının gerçekleştirildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Kazaçya Lopan köyünde, yaklaşık 30 kişiden oluşan Ukraynalı birimin yok edildiğini söyleyene Lebedev, Harkov şehrinin kuzeydoğusundaki Çerkasskiye Tişki köyünde Ukraynalı askerlerin toplandığı bir kafenin havaya uçurulduğunu aktardı.Ayrıca Zloçev ve Petropavlovka şehirlerinde askeri teçhizatın yoğunlaştığı yerler ile mühimmatın getirildiği noktaların vurulduğu bildirildi.

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rusya, rus ordusu, ukrayna, askeri operasyon, harkov, uçak bombası, bandera