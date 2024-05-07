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Milli Eğitim Bakanı Tekin açıkladı: '20 bin öğretmen atanacak'
Milli Eğitim Bakanı Tekin açıkladı: '20 bin öğretmen atanacak'
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tekin, 20 bin öğretmen atanacağını söyledi. 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T09:36+0300
2024-05-07T09:36+0300
2024-05-07T09:45+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
öğretmen
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Bakan Tekin’in açıklamasına göre, sınıf öğretmenliği için 3 bin 263, özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik öğretmenliği için bin 597, din kültürü ve ahlak bilgisi bin 594, İngilizce 968 öğretmen atanacak. Tekin ayrıca şunları da söyledi:
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öğretmen ataması,öğretmen,atama,öğretmen ataması ne zaman,milli eğitim bakanlığı öğretmen atamaları,öğretmen atamaları kaç tane,kaç öğretmen atanacak 2024
Milli Eğitim Bakanı Tekin açıkladı: '20 bin öğretmen atanacak'
09:36 07.05.2024 (güncellendi: 09:45 07.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tekin, 20 bin öğretmen atanacağını söyledi.
Bakan Tekin’in açıklamasına göre, sınıf öğretmenliği için 3 bin 263, özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik öğretmenliği için bin 597, din kültürü ve ahlak bilgisi bin 594, İngilizce 968 öğretmen atanacak.
Tekin ayrıca şunları da söyledi:
"Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak. Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum."