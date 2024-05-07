https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/milli-egitim-bakani-tekin-aciklama-yapiyor-ogretmen-atamalari-ne-zaman-1083553827.html

Milli Eğitim Bakanı Tekin açıkladı: '20 bin öğretmen atanacak'

Milli Eğitim Bakanı Tekin açıkladı: '20 bin öğretmen atanacak'

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tekin, 20 bin öğretmen atanacağını söyledi. 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T09:36+0300

2024-05-07T09:36+0300

2024-05-07T09:45+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı

öğretmen

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Bakan Tekin’in açıklamasına göre, sınıf öğretmenliği için 3 bin 263, özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik öğretmenliği için bin 597, din kültürü ve ahlak bilgisi bin 594, İngilizce 968 öğretmen atanacak. Tekin ayrıca şunları da söyledi:

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Sputnik Türkiye

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