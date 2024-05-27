https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/1084228385.html

Filenin Sultanları'nın 'ekonomi sınıfı' uçak yolculuğu krizi büyüyor

Filenin Sultanları'nın 'ekonomi sınıfı' uçak yolculuğu krizi büyüyor

Sputnik Türkiye

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularının tepki çeken ekonomi sınıfı uçak yolculuğu ile ilgili kriz büyüyor. Seyir Hali programında konuya değinen Ali... 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T07:05+0300

2024-05-27T07:05+0300

2024-05-27T09:43+0300

seyir hali

radyo

türk hava yolları (thy)

türkiye voleybol federasyonu

filenin sultanları

fivb voleybol milletler ligi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1b/1084229743_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_e0740791fcfda9c5cbdee8f614665daf.jpg

Filenin Sultanları'nın 'ekonomi sınıfı' uçak yolculuğu krizi büyüyor Sputnik Türkiye Filenin Sultanları'nın 'ekonomi sınıfı' uçak yolculuğu krizi büyüyor

Milletler Ligi 2. hafta karşılaşmaları için Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) giden A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve kaptan Eda Erdem, takımın uzun yolculukta ekonomi sınıfında uçurulması sebebiyle Türk Hava Yolları'na (THY) tepki gösterdi.Milli voleybolcuların tepkileri üzerine THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada sorumluluğun Türkiye Voleybol Federasyonu’na (TVF) ait olduğunu söyledi.TVF ise Üstün’ün açıklamasını yalanladı. Federasyon, yaptığı yazılı açıklamada, kendilerinin bağlı olduğu mevzuatlar gereğince “Business Class” bilet alamadığını vurguladı.Radyo Sputnik’te yayımlanan Seyir Hali programında konuya değinen Ali Çağatay, “Sıkışmış koltuklarda yolculuk ettiler ve bunu protesto ettiler haklı olarak” dedi ve şöyle devam etti:Çağatay, "Milli Kadın Voleybol Takımı’mız 29 Mayıs’ta ABD’nin Teksas eyaletinde 2. Tur maçlarına çıkacak ve 2 Haziran’a kadar devam edecek. Bu moralle tabii başarılı olurlar mı? Evet kendilerini toplarlar diye düşünüyoruz ama Voleybol Federasyonu’nun bu konuda üzerine düşeni yapması gerekiyor.” diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Ali Çağatay https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ali Çağatay https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

thy, tvf, filenin sultanları, a milli kadın voleybol takımı, amerika birleşik devletleri, uçak, milletler ligi