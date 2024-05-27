https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/1084228385.html
Filenin Sultanları'nın 'ekonomi sınıfı' uçak yolculuğu krizi büyüyor
Filenin Sultanları'nın 'ekonomi sınıfı' uçak yolculuğu krizi büyüyor
Sputnik Türkiye
A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularının tepki çeken ekonomi sınıfı uçak yolculuğu ile ilgili kriz büyüyor. Seyir Hali programında konuya değinen Ali... 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T07:05+0300
2024-05-27T07:05+0300
2024-05-27T09:43+0300
seyir hali
radyo
türk hava yolları (thy)
türkiye voleybol federasyonu
filenin sultanları
fivb voleybol milletler ligi
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Filenin Sultanları'nın 'ekonomi sınıfı' uçak yolculuğu krizi büyüyor
Sputnik Türkiye
Filenin Sultanları'nın 'ekonomi sınıfı' uçak yolculuğu krizi büyüyor
Milletler Ligi 2. hafta karşılaşmaları için Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) giden A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve kaptan Eda Erdem, takımın uzun yolculukta ekonomi sınıfında uçurulması sebebiyle Türk Hava Yolları'na (THY) tepki gösterdi.Milli voleybolcuların tepkileri üzerine THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada sorumluluğun Türkiye Voleybol Federasyonu’na (TVF) ait olduğunu söyledi.TVF ise Üstün’ün açıklamasını yalanladı. Federasyon, yaptığı yazılı açıklamada, kendilerinin bağlı olduğu mevzuatlar gereğince “Business Class” bilet alamadığını vurguladı.Radyo Sputnik’te yayımlanan Seyir Hali programında konuya değinen Ali Çağatay, “Sıkışmış koltuklarda yolculuk ettiler ve bunu protesto ettiler haklı olarak” dedi ve şöyle devam etti:Çağatay, "Milli Kadın Voleybol Takımı’mız 29 Mayıs’ta ABD’nin Teksas eyaletinde 2. Tur maçlarına çıkacak ve 2 Haziran’a kadar devam edecek. Bu moralle tabii başarılı olurlar mı? Evet kendilerini toplarlar diye düşünüyoruz ama Voleybol Federasyonu’nun bu konuda üzerine düşeni yapması gerekiyor.” diye konuştu.
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Ali Çağatay
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Ali Çağatay
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
thy, tvf, filenin sultanları, a milli kadın voleybol takımı, amerika birleşik devletleri, uçak, milletler ligi
thy, tvf, filenin sultanları, a milli kadın voleybol takımı, amerika birleşik devletleri, uçak, milletler ligi
Filenin Sultanları'nın 'ekonomi sınıfı' uçak yolculuğu krizi büyüyor
07:05 27.05.2024 (güncellendi: 09:43 27.05.2024)
A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularının tepki çeken ekonomi sınıfı uçak yolculuğu ile ilgili kriz büyüyor. Seyir Hali programında konuya değinen Ali Çağatay, "Futbol milli takım oyuncularının Ermenistan'a özel uçakla gitmesi ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım atan voleybolcularımızın Economy Class’ta yolculuk etmeleri kabul edilemez" dedi.
Milletler Ligi 2. hafta karşılaşmaları için Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) giden A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve kaptan Eda Erdem, takımın uzun yolculukta ekonomi sınıfında uçurulması sebebiyle Türk Hava Yolları'na (THY) tepki gösterdi.
Milli voleybolcuların tepkileri üzerine THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada sorumluluğun Türkiye Voleybol Federasyonu’na (TVF) ait olduğunu söyledi.
TVF ise Üstün’ün açıklamasını yalanladı. Federasyon, yaptığı yazılı açıklamada, kendilerinin bağlı olduğu mevzuatlar gereğince “Business Class” bilet alamadığını vurguladı.
Radyo Sputnik’te yayımlanan Seyir Hali programında konuya değinen Ali Çağatay, “Sıkışmış koltuklarda yolculuk ettiler ve bunu protesto ettiler haklı olarak” dedi ve şöyle devam etti:
“Futbol milli takım oyuncularının Ermenistan'a özel uçakla gitmesi ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım atan voleybolcularımızın Economy Class’ta yolculuk etmeleri kabul edilemez. Mutlaka bir yanlışlık var.”
Çağatay, "Milli Kadın Voleybol Takımı’mız 29 Mayıs’ta ABD’nin Teksas eyaletinde 2. Tur maçlarına çıkacak ve 2 Haziran’a kadar devam edecek. Bu moralle tabii başarılı olurlar mı? Evet kendilerini toplarlar diye düşünüyoruz ama Voleybol Federasyonu’nun bu konuda üzerine düşeni yapması gerekiyor.” diye konuştu.