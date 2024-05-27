‘NATO’nun başını çektiği ülkelerde demokrasi, oligarşi yaratan bir sistem olarak kullanıldı’

“Çok enteresan bir şey oluyor bütün dünyada. İktidarlar, iktidarlıklarından kurtulmak istiyor. Pandemiden beri gerileyen ekonomi, Avrupa’daki mortgage fiyatlarının faizlerinin beş kat artması gibi olaylar yaşandı. Bunlar insanları en çok zorlayan temel olaylardı. Barınma ve ısınma giderleri, insanların bütçelerine inanılmaz pay yüklemeye başladı. Ben Rishi Sunak ve Muhafazakar Parti’nin, hükümetten kurtulmak istediğini düşünüyorum. Saatli bomba gibi olmaya başladı dünyadaki kamuoyları. Batı kamuoyları patladı patlayacak kıvama geldi. Alternatif partilerin yükselişi var. Mesela güneyde, asla İşçi Partisi veya Muhafazakar Parti’den oy alınamayacak yerlerde Yeşil Parti öne çıkmaya başladı. İngiltere’nin orta bölgelerinde, daha ekstrem adaylar, partilerin içindeki adaylar olmasına rağmen daha aşırıcı adaylar kazanmaya başladı.

İngiltere halkı bir şekilde Rishi Sunak’ı eritecek. En son seçilen başbakan aslında Boris Johnson’dı. Ondan önce, 3-4 başbakan oldu. Atanmıştı. Cameron’dan devir almışlardı. Sırasıyla bir diğeri geldi. Rishi Sunak da sonuçta atanmış olarak geldi. Seçilmiş bir lider değil. Ben Muhafazakarların tekrardan kazanma ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Keir Starmer, çok enteresan ama Muhafazakarlardan daha berbat politikası olan bir İşçi Partisi lideri olarak çıktı karşımıza. Tony Blair’dan ‘liberal’ diye şikayet ederdik. Karşımıza Sir Starmer çıktı. Yağmurdan kaçarken doluya tutulduk. İşçi Partisi, sol olmaktan vazgeçmeye başladı.”