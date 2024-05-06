https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/cumhurbaskani-erdogan-sudan-egemenlik-konseyi-baskani-el-burhan-ile-gorustu--1083547776.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan ile görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile görüştü. 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T22:27+0300
2024-05-06T22:27+0300
2024-05-06T22:27+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Burhan'a oğlunun Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesi nedeniyle taziye dileklerini iletti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/cumhurbaskani-erdogan-hamas-lideri-heniyye-ile-telefonda-gorustu-1083546986.html
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sudan, türkiye, abdulfettah el burhan
sudan, türkiye, abdulfettah el burhan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Burhan'a oğlunun Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesi nedeniyle taziye dileklerini iletti.