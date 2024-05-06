https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/cumhurbaskani-erdogan-sudan-egemenlik-konseyi-baskani-el-burhan-ile-gorustu--1083547776.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan ile görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile görüştü. 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T22:27+0300

2024-05-06T22:27+0300

2024-05-06T22:27+0300

türkiye

sudan

türkiye

abdulfettah el burhan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Burhan'a oğlunun Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesi nedeniyle taziye dileklerini iletti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/cumhurbaskani-erdogan-hamas-lideri-heniyye-ile-telefonda-gorustu-1083546986.html

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