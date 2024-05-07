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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/disisleri-sozcusu-refaha-yapilacak-bir-harekat-tum-dunyayi-etkileyecektir-1083578874.html
Dışişleri Sözcüsü: Refah'a yapılacak bir harekat tüm dünyayı etkileyecektir
Dışişleri Sözcüsü: Refah'a yapılacak bir harekat tüm dünyayı etkileyecektir
Sputnik Türkiye
Dışişleri Sözcüsü Keçeli "Refah'a yapılacak bir harekat tüm dünyayı etkileyecektir. İsrail'in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T17:39+0300
2024-05-07T18:02+0300
israil- filistin çatışması
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Gazze'deki son gelişmeler hakkında, "Refah'a yapılacak bir harekat tüm dünyayı etkileyecektir. İsrail'in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır" dedi.Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de ateşkesin sağlanması ve rehine ile tutukluların karşılıklı serbest bırakılması konusunda yapılan son önerinin Filistin tarafınca kabul edilmesini memnuniyetle karşıladık" ifadesini kullandı.Gazze'deki yıkım ve katliamın sona erdirilmesi yönünde olumlu bir gelişme yaşanmışken, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını artırmasının "Netanyahu Hükümetinin iyi niyetle hareket etmediğini bir kez daha gösterdiğini" belirten Keçeli, "Refah’a yapılacak bir harekat sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı etkileyecektir. İsrail’in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır. Refah'ta ve sınır kapısında statükoya süratle geri dönülmelidir" ifadesine yer verdi.Hamas ateşkes önerisine onay vermiştiHamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, dün Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, bu sabah Gazze’nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır’la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/israil-ordusu-refah-sinir-kapisini-kontrol-altina-aldi-1083553004.html
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refah, son dakika, dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi

Dışişleri Sözcüsü: Refah'a yapılacak bir harekat tüm dünyayı etkileyecektir

17:39 07.05.2024 (güncellendi: 18:02 07.05.2024)
© AFP 2023 / -Gazze Şeridi Refah Sınır Kapısı
Gazze Şeridi Refah Sınır Kapısı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2024
© AFP 2023 / -
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Dışişleri Sözcüsü Keçeli "Refah'a yapılacak bir harekat tüm dünyayı etkileyecektir. İsrail'in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Gazze'deki son gelişmeler hakkında, "Refah'a yapılacak bir harekat tüm dünyayı etkileyecektir. İsrail'in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır" dedi.
Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de ateşkesin sağlanması ve rehine ile tutukluların karşılıklı serbest bırakılması konusunda yapılan son önerinin Filistin tarafınca kabul edilmesini memnuniyetle karşıladık" ifadesini kullandı.
Gazze'deki yıkım ve katliamın sona erdirilmesi yönünde olumlu bir gelişme yaşanmışken, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını artırmasının "Netanyahu Hükümetinin iyi niyetle hareket etmediğini bir kez daha gösterdiğini" belirten Keçeli, "Refah’a yapılacak bir harekat sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı etkileyecektir. İsrail’in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır. Refah'ta ve sınır kapısında statükoya süratle geri dönülmelidir" ifadesine yer verdi.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, dün Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.
Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.
İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, bu sabah Gazze’nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır’la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.
Refah Sınır Kapısı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail ordusu, Refah Sınır Kapısı'nı kontrol altına aldı
09:15
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