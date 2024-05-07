https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/disisleri-sozcusu-refaha-yapilacak-bir-harekat-tum-dunyayi-etkileyecektir-1083578874.html

Dışişleri Sözcüsü: Refah'a yapılacak bir harekat tüm dünyayı etkileyecektir

Dışişleri Sözcüsü: Refah'a yapılacak bir harekat tüm dünyayı etkileyecektir

Sputnik Türkiye

Dışişleri Sözcüsü Keçeli "Refah'a yapılacak bir harekat tüm dünyayı etkileyecektir. İsrail'in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal... 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T17:39+0300

2024-05-07T17:39+0300

2024-05-07T18:02+0300

israil- filistin çatışması

refah

son dakika

dışişleri bakanlığı

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083309395_0:301:3105:2048_1920x0_80_0_0_3451957ae75e0250cb783140a641f2b2.jpg

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Gazze'deki son gelişmeler hakkında, "Refah'a yapılacak bir harekat tüm dünyayı etkileyecektir. İsrail'in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır" dedi.Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de ateşkesin sağlanması ve rehine ile tutukluların karşılıklı serbest bırakılması konusunda yapılan son önerinin Filistin tarafınca kabul edilmesini memnuniyetle karşıladık" ifadesini kullandı.Gazze'deki yıkım ve katliamın sona erdirilmesi yönünde olumlu bir gelişme yaşanmışken, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını artırmasının "Netanyahu Hükümetinin iyi niyetle hareket etmediğini bir kez daha gösterdiğini" belirten Keçeli, "Refah’a yapılacak bir harekat sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı etkileyecektir. İsrail’in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır. Refah'ta ve sınır kapısında statükoya süratle geri dönülmelidir" ifadesine yer verdi.Hamas ateşkes önerisine onay vermiştiHamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, dün Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, bu sabah Gazze’nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır’la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/israil-ordusu-refah-sinir-kapisini-kontrol-altina-aldi-1083553004.html

refah

israil

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

refah, son dakika, dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi