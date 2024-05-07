https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/israil-ordusu-refah-sinir-kapisini-kontrol-altina-aldi-1083553004.html

İsrail ordusu, Refah Sınır Kapısı'nı kontrol altına aldı

İsrail ordusu, Refah Sınır Kapısı'nı kontrol altına aldı

Sputnik Türkiye

Tüm uluslararası çabalara rağmen Refah’a kara harekatı konusunda ısrar eden İsrail'in, Gazze Şeridi'nden Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nı kontrol altın... 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T09:15+0300

2024-05-07T09:15+0300

2024-05-07T09:20+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

gazze ablukası

ortadoğu

refah sınır kapısı

mısır

israil ordusu (idf)

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İsrail Haaretz gazetesinin orduya dayandırdığı haberine göre, ordunun Gazze Şeridi-Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı’nın Filistin tarafındaki bölümünü işgal ettiği kaydedildi.Filistin resmi haber ajansı WAFA'da bu gelişmeyi doğrularken, haberde, İsrail askeri araçlarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'na yaklaşık 200 metre mesafede konuşlandığı belirtildi.Hamas sözcüsüne dayandırılan haberde, sınır kapısından yapılan tüm insani yardım sevkiyatlarının durdurulduğu da vurgulandı.İsrail ordusunun bölgedeki bazı binaları roketlerle hedef aldığı aktarılırken, İsrail topçu birliklerinin de Refah Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısına yakın bölgelere atışlar yaptığı ifade edildi.Hamas'a yakınlığıyla bilinen El-Aksa TV, İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına yoğun atışlar yaptığını belirtti.Görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının Refah Sınır Kapısı'na yakın bölgelere saldırılar düzenlediğini aktardı.Hamas ateşkes önerisine onay vermiştiHamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen ateşkes önerilerine onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.İsrail ordusu, sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyor.İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.İsrail ordusunun tahliye edilmesini talep ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası halindeki Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 735 Filistinli öldürüldü, 78 bin 108 kişi yaralandı.Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/israil-refahta-askeri-operasyona-devam-ettigini-resmen-duyurdu-1083547864.html

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gazze şeridi

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