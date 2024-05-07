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İsrail ordusu, Refah Sınır Kapısı'nı kontrol altına aldı
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/israil-ordusu-refah-sinir-kapisini-kontrol-altina-aldi-1083553004.html
İsrail ordusu, Refah Sınır Kapısı'nı kontrol altına aldı
İsrail ordusu, Refah Sınır Kapısı'nı kontrol altına aldı
Sputnik Türkiye
Tüm uluslararası çabalara rağmen Refah’a kara harekatı konusunda ısrar eden İsrail'in, Gazze Şeridi'nden Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nı kontrol altın... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T09:15+0300
2024-05-07T09:20+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
gazze ablukası
ortadoğu
refah sınır kapısı
mısır
israil ordusu (idf)
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İsrail Haaretz gazetesinin orduya dayandırdığı haberine göre, ordunun Gazze Şeridi-Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı’nın Filistin tarafındaki bölümünü işgal ettiği kaydedildi.Filistin resmi haber ajansı WAFA'da bu gelişmeyi doğrularken, haberde, İsrail askeri araçlarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'na yaklaşık 200 metre mesafede konuşlandığı belirtildi.Hamas sözcüsüne dayandırılan haberde, sınır kapısından yapılan tüm insani yardım sevkiyatlarının durdurulduğu da vurgulandı.İsrail ordusunun bölgedeki bazı binaları roketlerle hedef aldığı aktarılırken, İsrail topçu birliklerinin de Refah Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısına yakın bölgelere atışlar yaptığı ifade edildi.Hamas'a yakınlığıyla bilinen El-Aksa TV, İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına yoğun atışlar yaptığını belirtti.Görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının Refah Sınır Kapısı'na yakın bölgelere saldırılar düzenlediğini aktardı.Hamas ateşkes önerisine onay vermiştiHamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen ateşkes önerilerine onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.İsrail ordusu, sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyor.İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.İsrail ordusunun tahliye edilmesini talep ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası halindeki Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 735 Filistinli öldürüldü, 78 bin 108 kişi yaralandı.Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/israil-refahta-askeri-operasyona-devam-ettigini-resmen-duyurdu-1083547864.html
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gazze
gazze şeridi
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, ortadoğu, refah sınır kapısı, mısır, israil ordusu (idf)
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, ortadoğu, refah sınır kapısı, mısır, israil ordusu (idf)

İsrail ordusu, Refah Sınır Kapısı'nı kontrol altına aldı

09:15 07.05.2024 (güncellendi: 09:20 07.05.2024)
© AFP 2023 / -Refah Sınır Kapısı
Refah Sınır Kapısı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2024
© AFP 2023 / -
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Tüm uluslararası çabalara rağmen Refah’a kara harekatı konusunda ısrar eden İsrail'in, Gazze Şeridi'nden Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nı kontrol altın aldığı bildirildi.
İsrail Haaretz gazetesinin orduya dayandırdığı haberine göre, ordunun Gazze Şeridi-Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı’nın Filistin tarafındaki bölümünü işgal ettiği kaydedildi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da bu gelişmeyi doğrularken, haberde, İsrail askeri araçlarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'na yaklaşık 200 metre mesafede konuşlandığı belirtildi.
Hamas sözcüsüne dayandırılan haberde, sınır kapısından yapılan tüm insani yardım sevkiyatlarının durdurulduğu da vurgulandı.
İsrail ordusunun bölgedeki bazı binaları roketlerle hedef aldığı aktarılırken, İsrail topçu birliklerinin de Refah Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısına yakın bölgelere atışlar yaptığı ifade edildi.
Hamas'a yakınlığıyla bilinen El-Aksa TV, İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına yoğun atışlar yaptığını belirtti.
Görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının Refah Sınır Kapısı'na yakın bölgelere saldırılar düzenlediğini aktardı.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.
Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen ateşkes önerilerine onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.
İsrail ordusu, sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.
İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyor.
İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.
İsrail ordusunun tahliye edilmesini talep ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası halindeki Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 735 Filistinli öldürüldü, 78 bin 108 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Gazze Refah - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2024
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