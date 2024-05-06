https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/kremlin-fransanin-ukraynaya-asker-gonderdigi-iddialarini-degerlendirdi-1083527873.html

Kremlin, Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderdiği iddialarını değerlendirdi

Kremlin, Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderdiği iddialarını değerlendirdi

Sputnik Türkiye

Batı basınında gündeme oturan ‘Fransa’nın Ukrayna'ya asker gönderdiği’ haberlerini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, bu iddiaların doğrulanması gerektiğini... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T12:30+0300

2024-05-06T12:30+0300

2024-05-06T12:30+0300

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Gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Ukrayna'ya asker gönderebilecekleri" açıklamasıyla birlikte yakın zamanda ABD eski Savunma Bakan Yardımcısı Stephen Brien’ın ‘Fransa'nın Ukrayna'ya yabancı lejyon askerleri gönderdiği’ açıklamalarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransız askerlerinin Ukrayna’ya gönderildiğine dair iddiaların teyit edilmesi gerektiğini ifade etti.Paris ve Londra'nın Ukrayna'ya asker gönderme olasılığına ilişkin söylemlerinin tehlikeli olduğunun altını çizen Peskov, “Burada öncelikle bu bilgilerin gerçekle ne kadar örtüştüğünü anlamamız gerekiyor. Elbette ordumu ve diğer özel servislerimiz bu bilgileri kontrol ediyor” ifadelerini kullandı.NATO tarafından açıklanan tatbikatlarının, Fransa, İngiltere ve ABD’li bazı yetkililerin Ukrayna'ya asker gönderme niyetine ilişkin açıklamalarıyla bağlantılı olduğunu söyleyen Peskov, bu tatbikatların hangi tehditlerle ilgili olduğuyla ilgili soruyu şu şekilde yanıtladı:Daha önce, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Stephen Brien'ın eski yardımcısı yabancı medyaya verdiği bir röportajda Fransa'nın Ukrayna'ya Yabancı Lejyon askerleri gönderdiğini söylemişti.ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde Demokrat azınlığın lideri Hakeem Jeffries ise, Ukrayna ordusunun bozguna uğraması durumunda çatışmaya asker göndererek müdahale etmek zorunda kalabileceklerini belirtmişti.

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