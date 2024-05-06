Kremlin, Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderdiği iddialarını değerlendirdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Otomobil sahipleri dikkat: 'Ucuz kasko dönemi bitecek'
09:17
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
9 dk
SESLİ HABER
Daily Mail: Ukrayna için en kötü barış, savaştan daha iyi
09:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski NATO generali: Batı'nın ölümcül hatası
11:11
3 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Selvi Boylum Al Yazmalım','Kibar Feyzo' gibi birçok ünlü filmin mimarıydı...
11:26
6 dk
SESLİ HABER
İran’dan ABD’ye ‘İsrail’ yaptırımları
11:45
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna istihbaratı: Ruslar her an ele geçirebilir
11:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Yabancı ajan yasası kriz yarattı: ABD ziyareti iptal edildi
12:08
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere’nin ‘Rusya’ korkusu: Askeri projeyi görüşüyorlar
12:22
1 dk
SESLİ HABER
‘Macron, Napolyon’un hatasını tekrarlamak istiyor’
12:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Dugin: Putin geleneksel değerleri koruduğu için Batı'da sevilmiyor
15:10
3 dk
SESLİ HABER
Çin basını: Batı’nın kazanmasına yardımcı olmayacak
15:22
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı: Batı, Putin’i hafife aldı
15:36
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya’yla anlaşma iddialarını reddetti
15:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD-Ukrayna anlaşmasına Elon Musk tepkisi: Çılgınlık
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye'nin bağımsız politikası ABD'yi rahatsız ediyor
18:23
5 dk
SESLİ HABER
Irak Sınır Muhafızları, 30 yıl sonra ilk kez Türkiye’ye en yakın sınır noktasında
18:56
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi maddelerini askıya aldı
19:04
2 dk
SESLİ HABER
Aşırı tükedildiğinde ölümcül etkileri olabilecek 13 yiyecek belli oldu
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon açıkladı: Rus ve ABD askerleri aynı üste bulunuyor
19:30
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’dan itiraf: Rusya, Batı’dan daha etkili
19:44
2 dk
SESLİ HABER
İsrail Ordu Radyosu: ABD sistemleri başarısız oldu
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Amerikan basını: Ukrayna kayıplarını eksik bildirmiş olabilir
20:31
2 dk
SESLİ HABER
Bulgaristan'da Türk rüzgarı: 52 altın madalya
21:04
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Avrupa’da en ucuz tatil destinasyonları
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İlköğretimdeki ‘hayalet’ kız öğrenciler
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
İstanbul kirada Avrupa’nın lideri
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Akıllı şehirlerin atık yönetimleri
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Psikanalizin babası bugün doğdu
17:38
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
18:29
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/kremlin-fransanin-ukraynaya-asker-gonderdigi-iddialarini-degerlendirdi-1083527873.html
Kremlin, Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderdiği iddialarını değerlendirdi
Kremlin, Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderdiği iddialarını değerlendirdi
Sputnik Türkiye
Batı basınında gündeme oturan ‘Fransa’nın Ukrayna'ya asker gönderdiği’ haberlerini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, bu iddiaların doğrulanması gerektiğini... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T12:30+0300
2024-05-06T12:30+0300
ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
rusya
ukrayna
ukrayna ordusu
fransa
ingiltere
abd
nato
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0a/1078270809_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_1159b37e9abde066748864452a5a2f9a.jpg
Gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Ukrayna'ya asker gönderebilecekleri" açıklamasıyla birlikte yakın zamanda ABD eski Savunma Bakan Yardımcısı Stephen Brien’ın ‘Fransa'nın Ukrayna'ya yabancı lejyon askerleri gönderdiği’ açıklamalarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransız askerlerinin Ukrayna’ya gönderildiğine dair iddiaların teyit edilmesi gerektiğini ifade etti.Paris ve Londra'nın Ukrayna'ya asker gönderme olasılığına ilişkin söylemlerinin tehlikeli olduğunun altını çizen Peskov, “Burada öncelikle bu bilgilerin gerçekle ne kadar örtüştüğünü anlamamız gerekiyor. Elbette ordumu ve diğer özel servislerimiz bu bilgileri kontrol ediyor” ifadelerini kullandı.NATO tarafından açıklanan tatbikatlarının, Fransa, İngiltere ve ABD’li bazı yetkililerin Ukrayna'ya asker gönderme niyetine ilişkin açıklamalarıyla bağlantılı olduğunu söyleyen Peskov, bu tatbikatların hangi tehditlerle ilgili olduğuyla ilgili soruyu şu şekilde yanıtladı:Daha önce, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Stephen Brien'ın eski yardımcısı yabancı medyaya verdiği bir röportajda Fransa'nın Ukrayna'ya Yabancı Lejyon askerleri gönderdiğini söylemişti.ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde Demokrat azınlığın lideri Hakeem Jeffries ise, Ukrayna ordusunun bozguna uğraması durumunda çatışmaya asker göndererek müdahale etmek zorunda kalabileceklerini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/lavrov-macronun-rusya-karsiti-soyleminin-nedenini-acikladi-avrupanin-lideri-olmak-istiyor-1083526243.html
rusya
ukrayna
fransa
ingiltere
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0a/1078270809_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_9d9d8a81edb0943c6b74eea25c11c203.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kremlin, dmitriy peskov, rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, fransa, ingiltere, abd, nato, yabancı asker
kremlin, dmitriy peskov, rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, fransa, ingiltere, abd, nato, yabancı asker

Kremlin, Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderdiği iddialarını değerlendirdi

12:30 06.05.2024
© Sputnik / Сергей ГунеевKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев
Abone ol
Batı basınında gündeme oturan ‘Fransa’nın Ukrayna'ya asker gönderdiği’ haberlerini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, bu iddiaların doğrulanması gerektiğini vurgularken, Ukrayna'ya asker gönderme olasılığı konusunda Paris ve Londra'dan gelen söylemleri tehlikeli olarak nitelendirdi.
Gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Ukrayna'ya asker gönderebilecekleri" açıklamasıyla birlikte yakın zamanda ABD eski Savunma Bakan Yardımcısı Stephen Brien’ın ‘Fransa'nın Ukrayna'ya yabancı lejyon askerleri gönderdiği’ açıklamalarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransız askerlerinin Ukrayna’ya gönderildiğine dair iddiaların teyit edilmesi gerektiğini ifade etti.
Paris ve Londra'nın Ukrayna'ya asker gönderme olasılığına ilişkin söylemlerinin tehlikeli olduğunun altını çizen Peskov, “Burada öncelikle bu bilgilerin gerçekle ne kadar örtüştüğünü anlamamız gerekiyor. Elbette ordumu ve diğer özel servislerimiz bu bilgileri kontrol ediyor” ifadelerini kullandı.
NATO tarafından açıklanan tatbikatlarının, Fransa, İngiltere ve ABD’li bazı yetkililerin Ukrayna'ya asker gönderme niyetine ilişkin açıklamalarıyla bağlantılı olduğunu söyleyen Peskov, bu tatbikatların hangi tehditlerle ilgili olduğuyla ilgili soruyu şu şekilde yanıtladı:
Aslında Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında bu konuda kapsamlı bilgi veriliyor. Orada eklenecek bir şey yok. Batılı temsilcilerin hangi açıklamalarından bahsettiğimizi sorarsanız, Sayın Macron'un açıklamasından ve İngiliz temsilcilerin açıklamasından bahsettiğimiz açıktır. Biliyorsunuz, yanılmıyorsam ABD Senatosu'ndan bir temsilci de onlara katıldı ve Ukrayna'ya birlik göndermeye hazır olduklarını ve hatta bu niyette olduklarını söyledi. Yani aslında NATO askerlerini Rus ordusunun önüne koymak.
Daha önce, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Stephen Brien'ın eski yardımcısı yabancı medyaya verdiği bir röportajda Fransa'nın Ukrayna'ya Yabancı Lejyon askerleri gönderdiğini söylemişti.
ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde Demokrat azınlığın lideri Hakeem Jeffries ise, Ukrayna ordusunun bozguna uğraması durumunda çatışmaya asker göndererek müdahale etmek zorunda kalabileceklerini belirtmişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2024
Ukrayna krizi
Lavrov, Macron’un Rusya karşıtlığının nedenini açıkladı: ‘Avrupa’nın lideri olmak istiyor’
11:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала