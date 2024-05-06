https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/abdli-kongre-uyesi-jeffries-ukrayna-duserse-asker-gonderebiliriz-1083517932.html

ABD’li Kongre üyesi Jeffries: Ukrayna düşerse asker gönderebiliriz

ABD’li Kongre üyesi Jeffries: Ukrayna düşerse asker gönderebiliriz

Sputnik Türkiye

ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde Demokrat azınlığın lideri Hakeem Jeffries, Ukrayna ordusunun bozguna uğraması durumunda çatışmaya asker... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T12:17+0300

2024-05-06T12:17+0300

2024-05-06T12:17+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

ukrayna ordusu

rusya

rus ordusu

askeri yardım

yabancı asker

nato

hakeem jeffries

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CBS News televizyonuna konuşan ABD Temsilciler Meclisi üyesi Hakeem Jeffries, “Ukrayna’nın düşmesine izin veremeyiz. Çünkü eğer düşerse, çatışmaya sadece paramızla değil, ordu birliklerimizle de müdahale etmek zorunda kalma ihtimali çok yüksek” ifadesini kullandı.Cumhuriyetçi partinin içinde, Ukrayna’ya destek vermek istemeyen ve “nedense Rusya’yı ABD’nin düşmanı olarak görmeyen” Rusya yanlısı fraksiyonun güçlenmeye devam ettiğini dile getiren Jeffries, bu çizginin ana destekçisi Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene olduğunu iddia etti.Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, The Economist dergisine demecinde, Rus ordusunun cephe hatlarını yarması ve Ukrayna'dan talep gelmesi halinde Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını göz ardı etmediğini dile getirmişti. Macron, birçok ülkenin Paris’in bu yaklaşımına katıldığını iddia etmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev rejimine destek veren ülkelerin büyük kısmının, Ukrayna’ya asker göndermenin taşıdığı potansiyel tehlikenin farkında olduğunu ve bunun kesinlikle bu ülkelerin çıkarına olmadığını dile getirmişti.

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