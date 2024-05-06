Lavrov, Macron’un Rusya karşıtlığının nedenini açıkladı: ‘Avrupa’nın lideri olmak istiyor’

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Otomobil sahipleri dikkat: 'Ucuz kasko dönemi bitecek'
09:17
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
9 dk
SESLİ HABER
Daily Mail: Ukrayna için en kötü barış, savaştan daha iyi
09:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski NATO generali: Batı'nın ölümcül hatası
11:11
3 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Selvi Boylum Al Yazmalım','Kibar Feyzo' gibi birçok ünlü filmin mimarıydı...
11:26
6 dk
SESLİ HABER
İran’dan ABD’ye ‘İsrail’ yaptırımları
11:45
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna istihbaratı: Ruslar her an ele geçirebilir
11:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Yabancı ajan yasası kriz yarattı: ABD ziyareti iptal edildi
12:08
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere’nin ‘Rusya’ korkusu: Askeri projeyi görüşüyorlar
12:22
1 dk
SESLİ HABER
‘Macron, Napolyon’un hatasını tekrarlamak istiyor’
12:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Dugin: Putin geleneksel değerleri koruduğu için Batı'da sevilmiyor
15:10
3 dk
SESLİ HABER
Çin basını: Batı’nın kazanmasına yardımcı olmayacak
15:22
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı: Batı, Putin’i hafife aldı
15:36
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya’yla anlaşma iddialarını reddetti
15:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD-Ukrayna anlaşmasına Elon Musk tepkisi: Çılgınlık
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye'nin bağımsız politikası ABD'yi rahatsız ediyor
18:23
5 dk
SESLİ HABER
Irak Sınır Muhafızları, 30 yıl sonra ilk kez Türkiye’ye en yakın sınır noktasında
18:56
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi maddelerini askıya aldı
19:04
2 dk
SESLİ HABER
Aşırı tükedildiğinde ölümcül etkileri olabilecek 13 yiyecek belli oldu
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon açıkladı: Rus ve ABD askerleri aynı üste bulunuyor
19:30
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’dan itiraf: Rusya, Batı’dan daha etkili
19:44
2 dk
SESLİ HABER
İsrail Ordu Radyosu: ABD sistemleri başarısız oldu
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Amerikan basını: Ukrayna kayıplarını eksik bildirmiş olabilir
20:31
2 dk
SESLİ HABER
Bulgaristan'da Türk rüzgarı: 52 altın madalya
21:04
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Avrupa’da en ucuz tatil destinasyonları
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İlköğretimdeki ‘hayalet’ kız öğrenciler
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
İstanbul kirada Avrupa’nın lideri
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Akıllı şehirlerin atık yönetimleri
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Psikanalizin babası bugün doğdu
17:38
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
18:29
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/lavrov-macronun-rusya-karsiti-soyleminin-nedenini-acikladi-avrupanin-lideri-olmak-istiyor-1083526243.html
Lavrov, Macron’un Rusya karşıtlığının nedenini açıkladı: ‘Avrupa’nın lideri olmak istiyor’
Lavrov, Macron’un Rusya karşıtlığının nedenini açıkladı: ‘Avrupa’nın lideri olmak istiyor’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya karşıtı açıklamalarının, tüm Avrupa'nın lideri olma yönündeki siyasi... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T11:33+0300
2024-05-06T11:34+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
barış
fransa
emmanuel macron
napolyon bonapart
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
https://img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/12/1079787162_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_863fb195849f7891152b4ff039aa3cb0.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Bosna’nın ATV televizyonuna demecinde, Macron’un Rusya karşıtı açıklamalarının doğasını anlattı.Lavrov, “Macron, Avrupa’nın gayri resmi lideri olmaya çalışıyor. Bu ilkel Rusofobik söylemlere de bu yüzden ihtiyaç duyuyor olabilir. Mesele şu ki, Batı bunu uluslararası faaliyetinin ana konusu haline getirdi” ifadesini kullandı.Macron'un, Batı'nın kendisinin uluslararası gündemin ana teması haline getirdiği Rusofobiden güç alarak Avrupa’nın liderliğine soyunabileceğini dışlamayan Lavrov, Fransa’nın Avrupa ve Afrika olmak üzere dünyadaki rolüne ilişkin iddialarının ne olduğunu bildiklerini hatırlattı.Fransız liderin ‘Rusya'nın Avrupa, özellikle de Fransa ve Almanya için ana tehdit olduğu’ ifadelerini de değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı, demecini, “Napolyon ve ardından Hitler tarafından beslenen hırslar, bu ülkelerin o dönemde Rusya'yı da tehdit olarak görmelerinden kaynaklanıyordu. Fransa Cumhurbaşkanı'nın fikirleri hakkında uzun uzadıya yorum yapmayacağım. Kendisi şu anda açıkça Rusya karşıtı bir pozisyondan konuşuyor” diye tamamladı.Lakin Fransa liderinin çok ciddi rakiplerinin olduğunu dile getiren Rus diplomat, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron’a işaret ederek şunu dedi:Lavrov, Baltık ülkeleri liderlerinin de Rusofobik histeri konusunda Cameron ve Macron’dan geri kalmadığını da sözlerine ekledi.Kimse İsviçre’nin Zelenskiy formülünden uzaklaşmasına izin vermezİsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis’in, Ukrayna konulu konferansta “karşılıklı kabul edilebilir yaklaşımların geliştirileceği” yönündeki açıklamasını da değerlendiren Lavrov, bunun gerçek olmadığını kaydederek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:Zelenskiy formülünün, Rusya’nın teslim olmasını, savaş tazminatı ödemesini, Rus yetkililerin mahkemeye çıkarılmasını ve birçok diğer şartları öngördüğünü anımsatan Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:İsviçreli organizatörlerin, bağımsızlıklarının altını çizme amacıyla konferansta ele alınacak konuların üç yönünü nükleer güvenlik, deniz taşımacılığı güvenliği ve insani konular olarak belirlediğini anlatan Lavrov, demecinde, "Bu hiçbir şeyi değiştirmiyor. Bu üç konu, Zelenskiy’in ‘barış formülünde’ yer alıyor. Amaç, bu formülün bariz bir şekilde yanıltıcı ve Rusofobik doğasını gizlemek. Zelenskiy ve çalışanları, bu konferansa asla Rusya’nın davet edilmemesi gerektiği yönünde açıklamalarda bulundu. Önce Küresel Güney ülkelerini kandırmaları ve Rusya’ya ültimatom olarak öne sürülecek ortak platformun içine çekmeleri gerekiyormuş" ifadelerine yer verdi.Bir şekilde Zelenskiy barış formülünü ilerleten hiçbir etkinliğe katılmayacaklarını vurgulayan Lavrov, demecini şu şekilde sonlandırdı:İsviçre 15-16 Haziran tarihlerinde Luzern kentinde Ukrayna konulu bir konferans düzenleyecek. Toplantıya yaklaşık 160 devletin temsilcileri davet edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240328/zelenskiy-rusya-ile-iliskileri-nedeniyle-bazi-ulkeler-ukrayna-zirvesine-katilmak-istemiyor-1082175453.html
ukrayna
rusya
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/12/1079787162_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2ff9dbf23397a294a5d97dd89ab72784.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, rusya, barış, fransa, emmanuel macron, napolyon bonapart, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov
ukrayna, rusya, barış, fransa, emmanuel macron, napolyon bonapart, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov

Lavrov, Macron’un Rusya karşıtlığının nedenini açıkladı: ‘Avrupa’nın lideri olmak istiyor’

11:33 06.05.2024 (güncellendi: 11:34 06.05.2024)
© AP Photo / Stephanie LecocqFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Stephanie Lecocq
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya karşıtı açıklamalarının, tüm Avrupa'nın lideri olma yönündeki siyasi hırsından kaynaklandığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Bosna’nın ATV televizyonuna demecinde, Macron’un Rusya karşıtı açıklamalarının doğasını anlattı.
Lavrov, “Macron, Avrupa’nın gayri resmi lideri olmaya çalışıyor. Bu ilkel Rusofobik söylemlere de bu yüzden ihtiyaç duyuyor olabilir. Mesele şu ki, Batı bunu uluslararası faaliyetinin ana konusu haline getirdi” ifadesini kullandı.
Macron'un, Batı'nın kendisinin uluslararası gündemin ana teması haline getirdiği Rusofobiden güç alarak Avrupa’nın liderliğine soyunabileceğini dışlamayan Lavrov, Fransa’nın Avrupa ve Afrika olmak üzere dünyadaki rolüne ilişkin iddialarının ne olduğunu bildiklerini hatırlattı.
Fransız liderin ‘Rusya'nın Avrupa, özellikle de Fransa ve Almanya için ana tehdit olduğu’ ifadelerini de değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı, demecini, “Napolyon ve ardından Hitler tarafından beslenen hırslar, bu ülkelerin o dönemde Rusya'yı da tehdit olarak görmelerinden kaynaklanıyordu. Fransa Cumhurbaşkanı'nın fikirleri hakkında uzun uzadıya yorum yapmayacağım. Kendisi şu anda açıkça Rusya karşıtı bir pozisyondan konuşuyor” diye tamamladı.
Lakin Fransa liderinin çok ciddi rakiplerinin olduğunu dile getiren Rus diplomat, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron’a işaret ederek şunu dedi:
Artık açık bir şekilde Kiev’i Rusya topraklarında istediği her hedefi vurmaya teşvik ediyorlar. İngilizler işte. İmajları herkes tarafından çok iyi biliniyor.
Lavrov, Baltık ülkeleri liderlerinin de Rusofobik histeri konusunda Cameron ve Macron’dan geri kalmadığını da sözlerine ekledi.

Kimse İsviçre’nin Zelenskiy formülünden uzaklaşmasına izin vermez

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis’in, Ukrayna konulu konferansta “karşılıklı kabul edilebilir yaklaşımların geliştirileceği” yönündeki açıklamasını da değerlendiren Lavrov, bunun gerçek olmadığını kaydederek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

Ocak sonunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantılarına katıldığımız New York’ta İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile görüştüm. Bana bu plandan bahsetti. Onu hemen gökten yere indirmeye çalıştım ve şunu anlattım ki, kimse ona Zelenskiy formülünden uzaklaşmasına izin vermez.

Zelenskiy formülünün, Rusya’nın teslim olmasını, savaş tazminatı ödemesini, Rus yetkililerin mahkemeye çıkarılmasını ve birçok diğer şartları öngördüğünü anımsatan Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cassis, bizi yanıldığımıza dair temin etti. İsviçre, bir tarafsız ülke olarak, görüşmenin gerçekçilik temelinde olması için her şey yapacakmış. Oysa İsviçre artık tarafsız bir ülke değil. Kiev rejimini destekleyen ve silahlandıran ülkeler arasında ön saflarda yer alıyor. Bu ülke, yeni yaptırımların uygulanması dahil Rusya’ya karşı en sert tutum sergiliyor.

İsviçreli organizatörlerin, bağımsızlıklarının altını çizme amacıyla konferansta ele alınacak konuların üç yönünü nükleer güvenlik, deniz taşımacılığı güvenliği ve insani konular olarak belirlediğini anlatan Lavrov, demecinde, "Bu hiçbir şeyi değiştirmiyor. Bu üç konu, Zelenskiy’in ‘barış formülünde’ yer alıyor. Amaç, bu formülün bariz bir şekilde yanıltıcı ve Rusofobik doğasını gizlemek. Zelenskiy ve çalışanları, bu konferansa asla Rusya’nın davet edilmemesi gerektiği yönünde açıklamalarda bulundu. Önce Küresel Güney ülkelerini kandırmaları ve Rusya’ya ültimatom olarak öne sürülecek ortak platformun içine çekmeleri gerekiyormuş" ifadelerine yer verdi.
Bir şekilde Zelenskiy barış formülünü ilerleten hiçbir etkinliğe katılmayacaklarını vurgulayan Lavrov, demecini şu şekilde sonlandırdı:

Herkes bunu çoktandır biliyor. Biz ciddi bir şekilde, gerçek duruma dayalı müzakerelere açığız. Bunu da herkes biliyor. Müzakereleri reddettiğimize dair açıklamalar her gün yapılıyor. Diyorlar ki, onlar istiyormuş da Rusya reddediyormuş. Bu haksızlık. Ama artık Batılı ortaklardan hak ve dürüstlük beklemiyoruz.

İsviçre 15-16 Haziran tarihlerinde Luzern kentinde Ukrayna konulu bir konferans düzenleyecek. Toplantıya yaklaşık 160 devletin temsilcileri davet edildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
Ukrayna krizi
Zelenskiy: Rusya ile ilişkileri nedeniyle bazı ülkeler Ukrayna zirvesine katılmak istemiyor
28 Mart, 23:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала