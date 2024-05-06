Talimat Başkomutan Putin'den: Rus ordusu nükleer tatbikat yapacak

Nükleer silah kullanım tehditlerinden kaçınılması gerektiğini defaatle dile getiren Rusya, başta ABD ve Fransa olmak üzere Batılı ülkelerin bu minvaldeki açıklamaları karşısında nükleer kuvvetlerini geliştirmeye devam ediyor.



Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı'nın talimatıyla Genelkurmay Başkanlığı, stratejik olmayan nükleer kuvvetlerin muharebe görevlerine hazırlık düzeyinin artırılması amacıyla Güney Askeri Bölgesi'nin füze birliklerinin, hava araçlarının ve ayrıca Rusya Donanması kuvvetlerinin katılacağı tatbikatın en yakın zamanda düzenlenmesi için hazırlıklara başladı" ifadeleri kullanıldı.



Bakanlık, tatbikat sırasında stratejik olmayan nükleer silahların hazırlanması ve kullanılması ile ilgili bir dizi talim yapılacağını vurguladı.



Tatbikatın askeri personelin ve teçhizatın stratejik olmayan nükleer silahları kullanmaya hazırlık düzeyinin desteklenmesi amacıyla yapılacağını kaydeden bakanlık, Rusya'nın böylelikle Batılı siyasetçilerin Moskova'ya yönelik provokatif söylem ve tehditlerine cevaben toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini mutlak şekilde sağlamayı öngören talimler gerçekleştireceğinin altını çizdi.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız nükleer silahlarına dayanan AB'nin ortak savunma stratejisinin Avrupalı ülkelerin istediği güvenlik garantilerinin ve Rusya'yla komşuluk ilişkilerinin inşa edilmesini sağlayacağını belirterek Moskova'ya sopa göstermişti.



NATO'nun doğu kanadını güçlendirmeye karar vermesi durumunda topraklarında ABD nükleer silahlarının konuşlandırılması ihtimalini değerlendiren Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, “Böyle bir karar hakkında bir bilgim yok. Bilinçli bir şekilde konuşmak gerekirse böyle bir kararın alınmadığını, ancak hazır olduğumuzu belirtiyoruz" demişti.



Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da, ABD nükleer silahlarının Polonya’da konuşlandırılması olasılığına ilişkin tartışmaları ‘tehlikeli oyun’ olarak tanımlarken, böyle bir adımın öngörülemez sonuçlara yol açabileceği konusunda uyarmıştı.



NATO'nun nükleer silahlara sahip üç üyesi bulunurken, bu ülkeler ABD, Fransa ve İngiltere olarak biliniyor.



Nükleer silahları müttefikleriyle paylaşan tek ülke ise ABD olurken, Washington’un geçmişte Belçika, Almanya, İtalya ve Hollanda gibi NATO üyesi ülkelere nükleer silah yerleştirdiği kaydedilmişti.