https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/en-dusuk-memur-ve-emekli-maasinda-tahminler-degisti-yeni-tablo-belli-oldu-2-formul-masada-1083522103.html

En düşük memur ve emekli maaşında tahminler değişti: Yeni tablo belli oldu, 2 formül masada

En düşük memur ve emekli maaşında tahminler değişti: Yeni tablo belli oldu, 2 formül masada

Sputnik Türkiye

Bağ-Kur, SSK ve memur emeklileri için Ocak ayında yapılan yüzde 49,25'lik zammın ardından, 4 aylık enflasyon farkları da netleşmeye başladı. Bu durum, Temmuz... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T10:54+0300

2024-05-06T10:54+0300

2024-05-06T10:57+0300

ekonomi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı tüketici enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, aylık enflasyon yüzde 3.18 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon ise yüzde 69.80 olarak belirlendi. Türkiye İstatitik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi’ni Ocak’ta yüzde 6.70, Şubat ayında yüzde 4.53 ve Mart ayında yüzde 3.16 olarak açıklamıştı.Bu veriler, emekli maaşlarında Temmuz ayında yapılacak zam oranlarını belirlemede kritik bir rol oynuyor.Görüşlerine başvurulan ekonomistler, enflasyon rakamlarının yüksek seyretmesi ve ekonomik belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarının da yüksek olabileceğini ifade ediyorlar. Bu doğrultuda, en düşük emekli maaşlarında artış beklenirken, emekli kök maaşları üzerinde de düzenlemelerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.16 milyon emekli şimdi ‘En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?’ sorusuna yanıt arıyor.Nisan enflasyonu sonrası SSK ve Bağkur emekli maaşı zamm için 4 aylık enflasyon oranı kesinleşti. Nihai rakamda geriye sadece 2 veri kaldı. TÜİK’in 3 Temmuz saat 10.00'da açıklayacağı Haziran enflasyonu sonrası ise 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek.4 ayrı enflasyon farkı ve emekli maaş zammı oranıTÜFE verisi ile 4 aylık enflasyon oranı yüzde 18.72 olarak hesaplandı. Bu rakam aynı zamanda Bağ-Kur ve SSK emeklisinin alacağı zam oranını yansıtıyor. 4 ayık memur enflasyon farkı ise yüzde 3.23 oldu. Yüzde 10’luk memur toplu sözleşme zammı ile de enflasyon farkı dahil zam oranı memur emeklileri için yüzde 13.56 olarak hesaplandı.Emekli kök maaşı tablosu değişti4 aylık enflasyon ile Bağkur en düşük kök maaş 12.081 lira oldu. Bağ- Kur tarım emeklilerinde kök aylık 9 bin 601 liraya yükseldi. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda kök aylık 8 bin 364 lira olarak hesaplandı. 2000'den önce emekli olan SSK'lılar ise 13 bin 492 lirayı garantilendi.Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'e açıklayarak konuşmasında şu ifadeleri kullandı:En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşı için rakamın ‘ne olmayacağını’ açık açık belirtmişti. Bakan, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine yükseltileceği beklentilerine yanıt olarak çok net bir şekilde bu durumun söz konusu olmadığını söylemişti. Rakamlardan yola çıkarak bakıldığında ise en düşük emekli maaşında 2 formül öne çıkıyor.İlk formül 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 25.39’luk artış oldu. Böylece 10 bin TL olan en düşük emekli aylığının 12 bin 539 TL’ye yükselmesi beklenebilir. İkinci formül ise yıl sonu enflasyon beklentisi dahilinde bir artış yapılması. Yüzde 44,19’luk artışa göre hesap yapıldığında 14 bin 419 TL arasında rakam gelmesi olası. Ekonomist Muhammet Bayram ise şunları söylüyor:Refah payı 2024 ne kadar olacak?Konuyla ilgili Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şu ifadeleri kullandı: Emekli memur maaşı 18 bin TL'ye dayanabilirAncak geçtiğimiz zam döneminde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ‘hedef enflasyon’ doğrultusunda maaş zammı yapılacağının altını çizmişti. Buradan yola çıkarak en düşük emekli maaşının 2. formüle yakın bir rakamda olması yönünde. Ayrıca emekliler için özellikle sosyal yardımların da devreye alınması bekleniyor.Yine Merkez Bankası’nın tahminine göre en düşük memur emekli maaşı Temmuz 2024’te yüzde 19,94 artabilir. Şu an 14.741 lira olan en düşük memur emekli maaşı 17.680 liraya yükselecek.Zamlı maaş tablosu (Ocak 2024 Yüzde 49.25 - 6 aylık yüzde 19,94)

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/hazine-ve-maliye-bakanligi-harekete-gecmisti-bugun-son-gun-25-milyon-tlye-varan-cezasi-var-1083519934.html

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