Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçmişti, bugün son gün: 2.5 milyon TL'ye varan cezası var

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Otomobil sahipleri dikkat: 'Ucuz kasko dönemi bitecek'
09:17
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
9 dk
SESLİ HABER
Daily Mail: Ukrayna için en kötü barış, savaştan daha iyi
09:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski NATO generali: Batı'nın ölümcül hatası
11:11
3 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Selvi Boylum Al Yazmalım','Kibar Feyzo' gibi birçok ünlü filmin mimarıydı...
11:26
6 dk
SESLİ HABER
İran’dan ABD’ye ‘İsrail’ yaptırımları
11:45
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna istihbaratı: Ruslar her an ele geçirebilir
11:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Yabancı ajan yasası kriz yarattı: ABD ziyareti iptal edildi
12:08
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere’nin ‘Rusya’ korkusu: Askeri projeyi görüşüyorlar
12:22
1 dk
SESLİ HABER
‘Macron, Napolyon’un hatasını tekrarlamak istiyor’
12:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Dugin: Putin geleneksel değerleri koruduğu için Batı'da sevilmiyor
15:10
3 dk
SESLİ HABER
Çin basını: Batı’nın kazanmasına yardımcı olmayacak
15:22
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı: Batı, Putin’i hafife aldı
15:36
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya’yla anlaşma iddialarını reddetti
15:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD-Ukrayna anlaşmasına Elon Musk tepkisi: Çılgınlık
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye'nin bağımsız politikası ABD'yi rahatsız ediyor
18:23
5 dk
SESLİ HABER
Irak Sınır Muhafızları, 30 yıl sonra ilk kez Türkiye’ye en yakın sınır noktasında
18:56
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi maddelerini askıya aldı
19:04
2 dk
SESLİ HABER
Aşırı tükedildiğinde ölümcül etkileri olabilecek 13 yiyecek belli oldu
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon açıkladı: Rus ve ABD askerleri aynı üste bulunuyor
19:30
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’dan itiraf: Rusya, Batı’dan daha etkili
19:44
2 dk
SESLİ HABER
İsrail Ordu Radyosu: ABD sistemleri başarısız oldu
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Amerikan basını: Ukrayna kayıplarını eksik bildirmiş olabilir
20:31
2 dk
SESLİ HABER
Bulgaristan'da Türk rüzgarı: 52 altın madalya
21:04
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Avrupa’da en ucuz tatil destinasyonları
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İlköğretimdeki ‘hayalet’ kız öğrenciler
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/hazine-ve-maliye-bakanligi-harekete-gecmisti-bugun-son-gun-25-milyon-tlye-varan-cezasi-var-1083519934.html
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçmişti, bugün son gün: 2.5 milyon TL'ye varan cezası var
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçmişti, bugün son gün: 2.5 milyon TL'ye varan cezası var
Sputnik Türkiye
Kurumlar vergisi mükellefleri, vergi beyannamelerini ve bu beyannameler üzerinden hesaplanan vergileri ödemek için bugün son güne ulaştı. Vergi mükellefleri... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T09:57+0300
2024-05-06T09:58+0300
gelir idaresi başkanlığı
maliye bakanlığı gelir idaresi başkanlığı
ekonomi
vergi
vergi borcu
vergi dairesi
vergi dolandırıcılığı
vergi kaçırma
vergi beyannemesi
vergi beyanı
https://img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104032/57/1040325763_0:60:1200:735_1920x0_80_0_0_73a99cac2166be585b6579825439f29a.jpg
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yayımlanan duyuru, kurumlar vergisi mükelleflerini harekete geçirdi. 2023 hesap dönemine ait kurum kazançlarının vergilendirilmesi için beyannamelerin bugün gün sonuna kadar verilmesi gerekiyor.Ayrıca, 2024-Mart dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin de bugün gün sonuna kadar yapılması gerekiyor.Kurumlar vergisi beyannamesi nereden yapılır?Kurumlar vergisi beyannamesi, Dijital Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda doldurulabiliyor. Tahakkuk eden kurumlar vergisi ödemeleri ise Dijital Vergi Dairesi'nden veya GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kartlarıyla ya da anlaşmalı bankaların şubelerinden gerçekleştirilebiliyor.Vergi beyannamesi gecikirse ne olur? Beyanname vermeme cezası ne kadar 2024?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/tasit-tanima-birimi-nedir-ttb-icin-son-gun-ttb-ucret-2024-ttb-nereden-alinir-nasil-takilir-1083513706.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104032/57/1040325763_72:0:1129:793_1920x0_80_0_0_c9755c068778216d50a866a0b05a8904.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gelir vergisi beyannamesi, gelir vergisi beyannamesi vermeme cezası, gelir vergisi vermeme cezası, gelir vergisi beyanı nasıl yapılır, vergi beyannamesi ceza, vergi beyanname vermeme cezası, vergi beyannamesi sorgulama, vergi beyannamesi sorgulama
gelir vergisi beyannamesi, gelir vergisi beyannamesi vermeme cezası, gelir vergisi vermeme cezası, gelir vergisi beyanı nasıl yapılır, vergi beyannamesi ceza, vergi beyanname vermeme cezası, vergi beyannamesi sorgulama, vergi beyannamesi sorgulama

Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçmişti, bugün son gün: 2.5 milyon TL'ye varan cezası var

09:57 06.05.2024 (güncellendi: 09:58 06.05.2024)
© AAGelir İdaresi Başkanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2024
© AA
Abone ol
Kurumlar vergisi mükellefleri, vergi beyannamelerini ve bu beyannameler üzerinden hesaplanan vergileri ödemek için bugün son güne ulaştı. Vergi mükellefleri, beyanname verme ve vergi ödeme süresi dolmadan önce gerekli işlemleri tamamlamak zorundalar.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yayımlanan duyuru, kurumlar vergisi mükelleflerini harekete geçirdi. 2023 hesap dönemine ait kurum kazançlarının vergilendirilmesi için beyannamelerin bugün gün sonuna kadar verilmesi gerekiyor.
Ayrıca, 2024-Mart dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin de bugün gün sonuna kadar yapılması gerekiyor.

Kurumlar vergisi beyannamesi nereden yapılır?

Kurumlar vergisi beyannamesi, Dijital Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda doldurulabiliyor. Tahakkuk eden kurumlar vergisi ödemeleri ise Dijital Vergi Dairesi'nden veya GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kartlarıyla ya da anlaşmalı bankaların şubelerinden gerçekleştirilebiliyor.

Vergi beyannamesi gecikirse ne olur? Beyanname vermeme cezası ne kadar 2024?

1. DERECE USULSÜZLÜKLER

Tutar (TL)

1- Sermaye şirketleri

1.100 TL

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

660 TL

3 - İkinci sınıf tüccarlar

330 TL

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

150 TL

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

87 TL

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

40 TL

2. DERECE USULSÜZLÜKLER

1- Sermaye şirketleri

580 TL

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

330 TL

3 - İkinci sınıf tüccarlar

150 TL

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

87 TL

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

40 TL

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

23 TL

ÖZEL USULSÜZLÜK

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmemesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

3.400 TL

1.700.000 TL

2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması, aslı ile öreğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza
- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

3.400 TL

170.000 TL

1.700.000 TL

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

1.700TL

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

40.000 TL

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

2.000 TL

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

6.600 TL

1.300.000 TL

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

8.700 TL

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

6.600 TL

11- Tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına

Alt Sınır

Üst Sınır

230.000 TL

2.300.000 TL

Damga Vergisinde

Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

14 TL

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

11.800 TL

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

5.800 TL

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

3.000 TL

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

6.900 TL

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

3.400 TL

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

1.800 TL

Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (8) ve (10) numaralı bentleri uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (üst sınır)

4.400.000 TL

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

8.700.000 TL

İzaha davet

Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltcı belge tutarı

500.000 TL

Uzlaşma limitleri

İstanbul trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2024
EKONOMİ
Araçlarda TTB zorunlu hale geliyor: Takmayan trafiğe çıkamayacak, akaryakıt alış sistemi değişecek
06:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала