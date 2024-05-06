Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçmişti, bugün son gün: 2.5 milyon TL'ye varan cezası var
Kurumlar vergisi beyannamesi nereden yapılır?
Vergi beyannamesi gecikirse ne olur? Beyanname vermeme cezası ne kadar 2024?
1. DERECE USULSÜZLÜKLER
Tutar (TL)
1- Sermaye şirketleri
1.100 TL
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı
660 TL
3 - İkinci sınıf tüccarlar
330 TL
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
150 TL
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler
87 TL
6- Gelir vergisinden muaf esnaf
40 TL
2. DERECE USULSÜZLÜKLER
1- Sermaye şirketleri
580 TL
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı
330 TL
3 - İkinci sınıf tüccarlar
150 TL
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
87 TL
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler
40 TL
6- Gelir vergisinden muaf esnaf
23 TL
ÖZEL USULSÜZLÜK
Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmemesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması
3.400 TL
1.700.000 TL
2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması, aslı ile öreğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması
3.400 TL
170.000 TL
1.700.000 TL
4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması
1.700TL
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara
40.000 TL
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara
2.000 TL
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine
Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası
6.600 TL
1.300.000 TL
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere
8.700 TL
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına
6.600 TL
11- Tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına
Alt Sınır
Üst Sınır
230.000 TL
2.300.000 TL
Damga Vergisinde
Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası
14 TL
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında
11.800 TL
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında
5.800 TL
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında
3.000 TL
107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında
6.900 TL
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında
3.400 TL
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında
1.800 TL
Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (8) ve (10) numaralı bentleri uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (üst sınır)
4.400.000 TL
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası
8.700.000 TL
İzaha davet
Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltcı belge tutarı
500.000 TL
Uzlaşma limitleri