Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 78'e yükseldi

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 78’e, kaybolanların sayısının 111'e çıktığı bildirildi. 06.05.2024, Sputnik Türkiye

Brezilya'nın Uruguay sınırındaki en güney eyaleti olan Rio Grande do Sul eyaletinde hafta başından bu yana etkili olan yağış sonrası oluşan seller, can ve mal kayıplarına neden oldu.Eyalete bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 78’e, yaralı sayısının 175’e kayıpların sayısının ise 111’e yükseldiği kaydedildi.Felaket bölgesini ikinci kez ziyaret eden Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, bölgeye insani yardımların ulaştırılmasında hiçbir engel bulunmadığını açıkladı.Çöken yolların ve kamu binalarının yeniden inşa edileceğini vurgulayan Lula da Silva, "Bürokrasi bu eyaleti yeniden kazanmamıza engel olamayacak. Daha fazla yağmur yağmaması için Tanrı'ya dua ediyorum" ifadesini kullandı.Yerel basına göre, sellerden 421 bin kişi olumsuz etkilendi, 115 kasabada telefon ve internet hizmeti verilemezken, evlerin ve arazilerin sular altında kalması nedeniyle binlerce kişi kasabaları terk etti.Halen ulaşılamayan kasabalar olduğu için ölü ve kayıp sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.Felaket durumu ilan edilmiştiRio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, halen ulaşamadıkları alanların olduğunu belirterek, "Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır" ifadelerini kullanmıştı.Leite, trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlüğüne ‘felaket durumu’ ilan ettiklerini ve insanların tahliyesi için ciddi gayret gösterdiklerini söylemişti.

