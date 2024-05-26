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Gündelik koşuşturmacada gözden kaçanlar; bilimden sanata, tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere her şey Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda.
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Herkese Kitap Vakfı Başkanı Şenver: ‘İhtiyaç sıralamasında kitap 235’inci sırada yer alıyor’
Herkese Kitap Vakfı Başkanı Şenver: ‘İhtiyaç sıralamasında kitap 235’inci sırada yer alıyor’
Sputnik Türkiye
“Cumhuriyetimizin 100. Yılında kitabı olmayan çocuk kalmasın” sloganıyla Destek Medya ve Herkese Kitap Vakfı ortaklığında gerçekleştirilen ve gelirinin tamamı... 26.05.2024, Sputnik Türkiye
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2013 yılında kurulan Herkese Kitap Vakfı’nın, kitap okumayı sevdirmek, yaygınlaştırmak ve ihtiyaç sahiplerine kitap oluşturmak olduğunu kaydeden Bülent Şenver, şu fadeleri kullandı:Vakfın çalışmaları ile 3 bin 100 okula ve 160 cezaevine ulaştığını belirten Şenver, öte yandan 274 köy okulu kütüphanesi kurulduğunu da açıkladı. İhtiyacı olan bölgelere 960 bin kitap gönderdiklerini aktaran Bülent Şenver, şunları kaydetti:Kitap okumanın hava ve su gibi bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Şenver, sözlerini şöyle sürdürdü:
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Herkese Kitap Vakfı Başkanı Şenver: ‘İhtiyaç sıralamasında kitap 235’inci sırada yer alıyor’

16:04 26.05.2024 (güncellendi: 10:57 27.05.2024)
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Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
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Serhat Sarısözen
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“Cumhuriyetimizin 100. Yılında kitabı olmayan çocuk kalmasın” sloganıyla Destek Medya ve Herkese Kitap Vakfı ortaklığında gerçekleştirilen ve gelirinin tamamı köy okullarına aktarılacak “Ünlülerle Dünyanın En Meşhur Masalları” projesini konuşmak üzere Herkese Kitap Vakfı Başkanı Bülent Şenver, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’na stüdyo konuğu oldu.
2013 yılında kurulan Herkese Kitap Vakfı’nın, kitap okumayı sevdirmek, yaygınlaştırmak ve ihtiyaç sahiplerine kitap oluşturmak olduğunu kaydeden Bülent Şenver, şu fadeleri kullandı:
“Herkesin yaptığını tekrar ederek başarılı olacağım derseniz bu, başarı sayılmıyor. Ne yaparsanız yapın, en iyisini yapın. O zaman başarılı oluyorsunuz ve insanlar saygı duymaya başlıyor. Mesleğinizin önemi yok, ne yapıyorsanız yapın onun en iyisini olun. Bunun için sabırlı, azimli olmanız lazım.”
Vakfın çalışmaları ile 3 bin 100 okula ve 160 cezaevine ulaştığını belirten Şenver, öte yandan 274 köy okulu kütüphanesi kurulduğunu da açıkladı. İhtiyacı olan bölgelere 960 bin kitap gönderdiklerini aktaran Bülent Şenver, şunları kaydetti:
“Türkiye’de kitap okumakta başarılı değiliz, ülkemizde her dört kişiden biri kitap okuyor. Türkiye’de ihtiyaç sıralamasında kitap, 235. sırada yer alıyor. Darbeli matkap kitaptan önce geliyor. İnsanlar, benim kitap okumaya ihtiyacım yok diyor.”
Kitap okumanın hava ve su gibi bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Şenver, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kitap okumak, mesleği ne olursa olsun, hangi coğrafyada yaşıyor olursa olsun herkesin ihtiyacı. Avrupa’da köyde yaşayan da kitap okuduğu için çok daha verimli tarım yapabiliyor. Çok daha kaliteli yaşayabiliyor, ilişkileri çok daha verimli oluyor. Kitap okumak, sadece şehirde yaşayanları. Uğraşı olarak görülmesin. Kitap okumak, hava gibi, su gibi bir ihtiyaç.”
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