Herkese Kitap Vakfı Başkanı Şenver: ‘İhtiyaç sıralamasında kitap 235’inci sırada yer alıyor’

“Kitap okumak, mesleği ne olursa olsun, hangi coğrafyada yaşıyor olursa olsun herkesin ihtiyacı. Avrupa’da köyde yaşayan da kitap okuduğu için çok daha verimli tarım yapabiliyor. Çok daha kaliteli yaşayabiliyor, ilişkileri çok daha verimli oluyor. Kitap okumak, sadece şehirde yaşayanları. Uğraşı olarak görülmesin. Kitap okumak, hava gibi, su gibi bir ihtiyaç.”