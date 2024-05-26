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Dünya Malı film üçlemesinin yönetmeni Uygur Akkaya: 'Dünya malı, Dünya’da kalır!'
Dünya Malı film üçlemesinin yönetmeni Uygur Akkaya: 'Dünya malı, Dünya’da kalır!'
Sputnik Türkiye
Üçleme olarak çekilecek Dünya Malı filminin yönetmeni Uygur Akkaya, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu. 26.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-26T17:05+0300
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Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
Sputnik Türkiye
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
Yönetmenliğini Uygur Akkaya’nın yaptığı; başrollerini Berk Hakman, Erkan Köse, Asena Tuğal, Serhat Özcan, Turgay Tanülkü, Altan Erkekli ve Uğur Yücel’in paylaştığı 3 filmlik seriden oluşan “Dünya Malı” filminin ilki “Eksi Bir”, 17 Mayıs’ta vizyona girdi.Küçük yaşlarında karikatür çizdiğini ve görsel medyaya her daim ilgili olduğunu kaydeden Akkaya, şunları söyledi:Yönetmenlik kariyerine reklam filmleri ve klipler ile başladığını vurgulayan Uygur Akkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:Vizyonda olan “Dünya Malı -Eksi Bir’’ filminden sonra ‘’Dünya Malı - Ayasofya” ve “Dünya Malı - Kuantum’’ adlı devam filmleri projeleri için çalışmaya başladığını ifade eden Akkaya, şunları söyledi:
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Serhat Sarısözen
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Serhat Sarısözen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
аудио, radyo, radyo, sinema
аудио, radyo, radyo, sinema
Dünya Malı film üçlemesinin yönetmeni Uygur Akkaya: 'Dünya malı, Dünya’da kalır!'
17:05 26.05.2024 (güncellendi: 11:07 27.05.2024)
Üçleme olarak çekilecek Dünya Malı filminin yönetmeni Uygur Akkaya, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
Yönetmenliğini Uygur Akkaya’nın yaptığı; başrollerini Berk Hakman, Erkan Köse, Asena Tuğal, Serhat Özcan, Turgay Tanülkü, Altan Erkekli ve Uğur Yücel’in paylaştığı 3 filmlik seriden oluşan “Dünya Malı” filminin ilki “Eksi Bir”, 17 Mayıs’ta vizyona girdi.
Küçük yaşlarında karikatür çizdiğini ve görsel medyaya her daim ilgili olduğunu kaydeden Akkaya, şunları söyledi:
“Küçükken karikatür çiziyordum fakat hep bir medya merakım vardı. İkisinden birini seçmem gerekiyordu bu sebeple medya sektörünü seçtim. İlk olarak televizyon programında KJ operatörlüğü yaptım. En çekirdekten başladım, bu sayede ne yapmak istediğime karar verdim. 2010 yılına kadar prodüktör olmuştum. 2010 yılında, yönetmenlerden bıkıp yönetmen oldum.”
Yönetmenlik kariyerine reklam filmleri ve klipler ile başladığını vurgulayan Uygur Akkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
“2010 yılında reklam filmleri ve klipler çekmeye başladım. Daha sonra film çekmeden yönetmen olunmaz diyerek sinema filmi çekmeye karar verdim. Dünya Malı’nın hikayesini yazdım.. Dünya Malı Ayasofya ertelenince. hayat her zaman sıfırdan başlamıyor diye ’Dünya Malı Eksi Bir’i yazdık. Ana temada. ‘Dünya malı, Dünyada kalır’ var. Arabalar, evler, kumarhaneler, onca tatava filmin sonunda yine Dünya’da kalıyor.”
Vizyonda olan “Dünya Malı -Eksi Bir’’ filminden sonra ‘’Dünya Malı - Ayasofya” ve “Dünya Malı - Kuantum’’ adlı devam filmleri projeleri için çalışmaya başladığını ifade eden Akkaya, şunları söyledi:
“İkinci film bilim olacak ama kurgu olmayacak. Üçüncü film ise tam bir bilim kurgu olacak.”