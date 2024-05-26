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Dünya Malı film üçlemesinin yönetmeni Uygur Akkaya: 'Dünya malı, Dünya’da kalır!'

Dünya Malı film üçlemesinin yönetmeni Uygur Akkaya: 'Dünya malı, Dünya’da kalır!'

Sputnik Türkiye

Üçleme olarak çekilecek Dünya Malı filminin yönetmeni Uygur Akkaya, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu. 26.05.2024, Sputnik Türkiye

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2024-05-26T17:05+0300

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Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm Sputnik Türkiye Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm

Yönetmenliğini Uygur Akkaya’nın yaptığı; başrollerini Berk Hakman, Erkan Köse, Asena Tuğal, Serhat Özcan, Turgay Tanülkü, Altan Erkekli ve Uğur Yücel’in paylaştığı 3 filmlik seriden oluşan “Dünya Malı” filminin ilki “Eksi Bir”, 17 Mayıs’ta vizyona girdi.Küçük yaşlarında karikatür çizdiğini ve görsel medyaya her daim ilgili olduğunu kaydeden Akkaya, şunları söyledi:Yönetmenlik kariyerine reklam filmleri ve klipler ile başladığını vurgulayan Uygur Akkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:Vizyonda olan “Dünya Malı -Eksi Bir’’ filminden sonra ‘’Dünya Malı - Ayasofya” ve “Dünya Malı - Kuantum’’ adlı devam filmleri projeleri için çalışmaya başladığını ifade eden Akkaya, şunları söyledi:

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2024

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