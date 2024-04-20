https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/abd-kongre-uyesi-greene-ukraynaya-saglanan-finansman-abd-hukumeti-icin-bir-utanc-kaynagi-1082982015.html
ABD Kongre Üyesi Greene: Ukrayna’ya sağlanan finansman ABD hükümeti için bir utanç kaynağı
ABD Kongre Üyesi Greene: Ukrayna’ya sağlanan finansman ABD hükümeti için bir utanç kaynağı
Sputnik Türkiye
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı finansmanın Ukraynalı tüm bir neslin yok olmasına yol açacağını, bunun ABD... 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T20:47+0300
2024-04-20T20:47+0300
2024-04-20T20:47+0300
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Ukrayna ve İsrail'e yapılacak on milyarlarca dolarlık ABD askeri yardımı konusunun ele alındığı Kongre’de konuşan Greene, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı finansmanın devam etmesinin Ukraynalı tüm bir neslin yok olmasına yol açacağını ve bunun ABD hükümeti için utanç verici bir durum olduğunu söyledi.Greene, “Washington'da, Ukraynalıları öldürmeye, bütün bir Ukraynalı erkek neslini yok etmeye, geride dul ve yetimler bırakmaya devam etmek için, Amerikalıların büyük zorluklarla kazandığı dolarların vergilerini Ukrayna'ya harcamamız gerektiğini duyuyorsunuz” dedi.Greene, ABD vatandaşlarının yüzde 70'inin Kiev'e yaklaşık 61 milyar dolarlık yeni mali destek paketi sağlanmasını desteklemediğine dikkat çekerek, "Ukrayna'yı gerçekten destekliyor musunuz? Bu nasıl bir destektir? Bu, Amerikan hükümeti için bir utançtır" ifadelerini kullandı.ABD yetkilileri, Ukrayna'ya destek sağlamaya yönelik fonlarının aralık ayında tükendiğini ve Kongre yeni ödenekleri onaylayana kadar silah ve mühimmat sağlayamayacaklarını ifade ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/cin-disisleri-bakani-yi-abd-tarihe-utanc-verici-bir-kayit-daha-birakti-1082979879.html
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abd, abd temsilciler meclisi, marjorie taylor greene, ukrayna, ukrayna ordusu, kiev, utanç, utanç verici
abd, abd temsilciler meclisi, marjorie taylor greene, ukrayna, ukrayna ordusu, kiev, utanç, utanç verici
ABD Kongre Üyesi Greene: Ukrayna’ya sağlanan finansman ABD hükümeti için bir utanç kaynağı
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı finansmanın Ukraynalı tüm bir neslin yok olmasına yol açacağını, bunun ABD hükümeti için bir utanç kaynağı olduğunu ifade etti.
Ukrayna ve İsrail'e yapılacak on milyarlarca dolarlık ABD askeri yardımı konusunun ele alındığı Kongre’de konuşan Greene, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı finansmanın devam etmesinin Ukraynalı tüm bir neslin yok olmasına yol açacağını ve bunun ABD hükümeti için utanç verici bir durum olduğunu söyledi.
Greene, “Washington'da, Ukraynalıları öldürmeye, bütün bir Ukraynalı erkek neslini yok etmeye, geride dul ve yetimler bırakmaya devam etmek için, Amerikalıların büyük zorluklarla kazandığı dolarların vergilerini Ukrayna'ya harcamamız gerektiğini duyuyorsunuz” dedi.
Greene, ABD vatandaşlarının yüzde 70'inin Kiev'e yaklaşık 61 milyar dolarlık yeni mali destek paketi sağlanmasını desteklemediğine dikkat çekerek, "Ukrayna'yı gerçekten destekliyor musunuz? Bu nasıl bir destektir? Bu, Amerikan hükümeti için bir utançtır" ifadelerini kullandı.
ABD yetkilileri, Ukrayna'ya destek sağlamaya yönelik fonlarının aralık ayında tükendiğini ve Kongre yeni ödenekleri onaylayana kadar silah ve mühimmat sağlayamayacaklarını ifade ediyor.