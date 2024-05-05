https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/macron-kieve-yapilan-yardimlarda-sinir-koymamaya-cagirdi-1083499116.html
Macron, Kiev'e yapılan yardımlarda sınır koymamaya çağırdı
Macron, Kiev'e yapılan yardımlarda sınır koymamaya çağırdı
Sputnik Türkiye
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i başkent Paris'te ağırlamaya hazırlanan Macron, bir yandan Ukrayna'daki çatışmaların sona erdirilmesi için Pekin’e Moskova... 05.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-05T15:41+0300
2024-05-05T15:41+0300
2024-05-05T15:41+0300
ukrayna krizi
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tribune'e verdiği demecinde, Avrupalıların güvenliğinin Ukrayna’da tehlikede olduğunu vurgularken, çatışmaların Avrupa sınırlarından bin 500 kilometre uzakta olduğunu kaydetti.“Rusya, Ukrayna karşısında kazanması durumunda bir saniye sonra Romanya, Polonya, Litvanya ya da bizim ülkemizde güvenlik kalmayacak” diyen Fransız lider, Rus balistik füzelerinin gücü ve menzilinin tüm Avrupa’yı riske attığını dile getirdi.Macron, Ukrayna'ya Batılı askerlerin gönderilmesi olasılığına ilişkin açıklamalarının ardından oluşan ‘stratejik belirsizliğe’ sadık kalacağını yinelerken, konuşmasında, “Hiçbir kapıyı kapatmamakta haklı olduğumuza inanıyoruz, Aksi takdirde bu, hukuka ve dolayısıyla barış ve güvenliğe dayalı bir uluslararası düzenden vazgeçmeyi kabul ettiğimiz anlamına gelir” değerlendirmesinde bulundu.Bununla birlikte Ukrayna'ya askeri destek konusunda herhangi bir sınır koymanın göze alınamayacağı uyarısında bulunan Macron, Rusya'yı Fransa'nın niyetleri konusunda ‘her türlü şeffaflıktan’ mahrum bırakmak gerektiğine dikkat çekerek, “Her türlü şeffaflığı ortadan kaldırmalıyız, ki caydırıcılık kabiliyetini yaratan şey budur. Stratejik belirsizlik çok fazla ayrıntı vermemektir” ifadelerini kullandı.Rusya’ya karşı sert açıklamalarını kısa bir aradan sonra yeniden sürdüren Macron, yakın zamanda Economist'e verdiği demecinde, Rus ordusunun cephe hatlarını yarması ve Ukrayna'dan talep gelmesi halinde Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını göz ardı etmediğini yinelemişti.Macron'a göre ‘birçok ülke’, Fransa'nın olası asker gönderme yaklaşımına katılırken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme konusunun Avrupa'da tartışıldığına dair sözlerini dikkate aldıklarını, Macron'un Rusya'nın Ukrayna'daki stratejik yenilgisine ilişkin tutumunun da Moskova tarafından iyi bilindiğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/ukraynali-milletvekili-kiev-avrupadan-askeri-birlikler-gondermesini-isteyebilir-1083485156.html
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emmanuel macron, fransa, rusya, kiev, askeri yardım, nato, avrupa, avrupa birliği
emmanuel macron, fransa, rusya, kiev, askeri yardım, nato, avrupa, avrupa birliği
Macron, Kiev'e yapılan yardımlarda sınır koymamaya çağırdı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i başkent Paris'te ağırlamaya hazırlanan Macron, bir yandan Ukrayna'daki çatışmaların sona erdirilmesi için Pekin’e Moskova üzerindeki nüfuzunu daha fazla kullanma çağrısına hazırlanırken bir yandan Batı'yı Kiev'e askeri destek konusunda ‘sınır koymamaya’ çağırıyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tribune'e verdiği demecinde, Avrupalıların güvenliğinin Ukrayna’da tehlikede olduğunu vurgularken, çatışmaların Avrupa sınırlarından bin 500 kilometre uzakta olduğunu kaydetti.
“Rusya, Ukrayna karşısında kazanması durumunda bir saniye sonra Romanya, Polonya, Litvanya ya da bizim ülkemizde güvenlik kalmayacak” diyen Fransız lider, Rus balistik füzelerinin gücü ve menzilinin tüm Avrupa’yı riske attığını dile getirdi.
Macron, Ukrayna'ya Batılı askerlerin gönderilmesi olasılığına ilişkin açıklamalarının ardından oluşan ‘stratejik belirsizliğe’ sadık kalacağını yinelerken, konuşmasında, “Hiçbir kapıyı kapatmamakta haklı olduğumuza inanıyoruz, Aksi takdirde bu, hukuka ve dolayısıyla barış ve güvenliğe dayalı bir uluslararası düzenden vazgeçmeyi kabul ettiğimiz anlamına gelir” değerlendirmesinde bulundu.
Bununla birlikte Ukrayna'ya askeri destek konusunda herhangi bir sınır koymanın göze alınamayacağı uyarısında bulunan Macron, Rusya'yı Fransa'nın niyetleri konusunda ‘her türlü şeffaflıktan’ mahrum bırakmak gerektiğine dikkat çekerek, “Her türlü şeffaflığı ortadan kaldırmalıyız, ki caydırıcılık kabiliyetini yaratan şey budur. Stratejik belirsizlik çok fazla ayrıntı vermemektir” ifadelerini kullandı.
Rusya’ya karşı sert açıklamalarını kısa bir aradan sonra yeniden sürdüren Macron, yakın zamanda Economist'e verdiği demecinde, Rus ordusunun cephe hatlarını yarması ve Ukrayna'dan talep gelmesi halinde Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını göz ardı etmediğini yinelemişti.
Macron'a göre ‘birçok ülke’, Fransa'nın olası asker gönderme yaklaşımına katılırken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme konusunun Avrupa'da tartışıldığına dair sözlerini dikkate aldıklarını, Macron'un Rusya'nın Ukrayna'daki stratejik yenilgisine ilişkin tutumunun da Moskova tarafından iyi bilindiğini söylemişti.