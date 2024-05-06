https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/19-ilde-ortak-operasyonu-yerlikaya-duyurdu-51-kisi-yakalandi-1083516969.html
19 ilde ortak operasyonu Yerlikaya duyurdu: 51 kişi yakalandı
19 ilde ortak operasyonu Yerlikaya duyurdu: 51 kişi yakalandı
Sputnik Türkiye
Nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İçişleri... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T08:35+0300
2024-05-06T08:35+0300
2024-05-06T08:35+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
dolandırıcılık
banka dolandırıcılığı
telefon dolandırıcılığı
internet dolandırıcılığı
nitelikli dolandırıcılık
e-dolandırıcılık
vergi dolandırıcılığı
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Yüksek gelir vaatleriyle insanları kandırarak tuzağına çeken çeteler, yakın takibe alındı. Ülke genelinde siber suçlarla mücadele amacıyla Sibergöz operasyonları yürütülmeye devam ediyor.Bu kapsamda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni bir operasyonu duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/israil-refahi-vurdu-aralarinda-cocuklarin-da-bulundugu-cok-sayida-kisi-hayatini-kaybetti-1083516358.html
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ali yerlikaya, operasyon, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, vergi dolandırıcılığı, sigorta dolandırıcılığı, kredi kartı dolandırıcılığı, dolandırıcılık büro amirliği
ali yerlikaya, operasyon, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, vergi dolandırıcılığı, sigorta dolandırıcılığı, kredi kartı dolandırıcılığı, dolandırıcılık büro amirliği
19 ilde ortak operasyonu Yerlikaya duyurdu: 51 kişi yakalandı
Nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, dolandırıcıların banka hesaplarında 62 milyon TL’lik hareket tespit edildiğini açıkladı.
Yüksek gelir vaatleriyle insanları kandırarak tuzağına çeken çeteler, yakın takibe alındı. Ülke genelinde siber suçlarla mücadele amacıyla Sibergöz operasyonları yürütülmeye devam ediyor.
Bu kapsamda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni bir operasyonu duyurdu.