Yüksek gelir vaatleriyle insanları kandırarak tuzağına çeken çeteler, yakın takibe alındı. Ülke genelinde siber suçlarla mücadele amacıyla Sibergöz operasyonları yürütülmeye devam ediyor.Bu kapsamda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni bir operasyonu duyurdu.

Nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İçişleri... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

19 ilde ortak operasyonu Yerlikaya duyurdu: 51 kişi yakalandı

© İHA / İHA-AW187060 operasyon, Ali Yerlikaya © İHA / İHA-AW187060

Nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, dolandırıcıların banka hesaplarında 62 milyon TL’lik hareket tespit edildiğini açıkladı.