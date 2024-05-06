https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/israil-refahi-vurdu-aralarinda-cocuklarin-da-bulundugu-cok-sayida-kisi-hayatini-kaybetti-1083516358.html

Saldırı sinyali verilmişti, İsrail Refah'ı vurdu: 'IDF köyleri boşaltıyor, bir hazırlık var'

Saldırı sinyali verilmişti, İsrail Refah'ı vurdu: 'IDF köyleri boşaltıyor, bir hazırlık var'

Sputnik Türkiye

Filistin Wafa Haber Ajansı bugün erken saatlerde, İsrail ordusunun güney Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrini bombalaması sonucu düzinelerce Filistinlinin öldüğünü... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T07:56+0300

2024-05-06T07:56+0300

2024-05-06T08:30+0300

israil- filistin çatışması

refah

refah sınır kapısı

mısır

hamas

hamas

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

https://img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/05/1077084436_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_59edd93d32bd00511ce894aa1f4c004c.jpg

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 213. gününde sürüyor. Son olarak İsrail Savunma Bakanı Gallant, "Hamas'ın esir değişimi konusunda herhangi bir anlaşmaya varma niyetinde olmadığına dair endişe verici göstergeler gözlemledik. Bu, çok yakında Refah'ta ve Gazze Şeridi'nin diğer yerlerinde güçlü bir askeri operasyon anlamına geliyor." ifadelerini kullanmıştı. Saldırı başlattılarFilistin Wafa Haber Ajansı bugün erken saatlerde, İsrail ordusunun güney Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrini bombalaması sonucu düzinelerce Filistinlinin öldüğünü ve diğerlerinin de yaralandığını bildirdi.Refah çevresindeki mahalleler boşaltılıyorİsrail Devlet Televizyonu KAN ise İsrail ordusunun, Refah'ın doğusunda İsrail sınırı yakınındaki bazı mahalleleri boşaltmaya başladığını duyurdu.The Times of Israel'in haberine göre de IDF, Filistinlilere planlanan saldırı öncesinde doğu Refah mahallelerini boşaltma çağrısında bulundu. Raporda, sivillerin El Mawasi ve Han Yunus bölgelerindeki genişletilmiş insani bölgeye taşınmaya çağrıldığı belirtildi. Daha önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in, rehineler konusunda anlaşma olsun ya da olmasın, Filistin örgütü Hamas'la mücadele etmek için Refah'a gireceğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/disisleri-bakani-fidan-isgale-karsi-direnis-artik-israil-ve-filistin-arasindaki-bir-savas-degil-1083486332.html

refah

refah sınır kapısı

mısır

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, abd, suriye, lübnan, hastane bombalama, okul bombalama, mülteci kampı bombalama, ürdün, biden, netanyahu, netenyahu, refah son durum, refah son dakika, israil refah, israil refaha saldırdı mı, israil refah saldırısı