Saldırı sinyali verilmişti, İsrail Refah'ı vurdu: 'IDF köyleri boşaltıyor, bir hazırlık var'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Otomobil sahipleri dikkat: 'Ucuz kasko dönemi bitecek'
09:17
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
9 dk
SESLİ HABER
Daily Mail: Ukrayna için en kötü barış, savaştan daha iyi
09:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski NATO generali: Batı'nın ölümcül hatası
11:11
3 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Selvi Boylum Al Yazmalım','Kibar Feyzo' gibi birçok ünlü filmin mimarıydı...
11:26
6 dk
SESLİ HABER
İran’dan ABD’ye ‘İsrail’ yaptırımları
11:45
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna istihbaratı: Ruslar her an ele geçirebilir
11:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Yabancı ajan yasası kriz yarattı: ABD ziyareti iptal edildi
12:08
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere’nin ‘Rusya’ korkusu: Askeri projeyi görüşüyorlar
12:22
1 dk
SESLİ HABER
‘Macron, Napolyon’un hatasını tekrarlamak istiyor’
12:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Dugin: Putin geleneksel değerleri koruduğu için Batı'da sevilmiyor
15:10
3 dk
SESLİ HABER
Çin basını: Batı’nın kazanmasına yardımcı olmayacak
15:22
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı: Batı, Putin’i hafife aldı
15:36
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya’yla anlaşma iddialarını reddetti
15:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD-Ukrayna anlaşmasına Elon Musk tepkisi: Çılgınlık
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye'nin bağımsız politikası ABD'yi rahatsız ediyor
18:23
5 dk
SESLİ HABER
Irak Sınır Muhafızları, 30 yıl sonra ilk kez Türkiye’ye en yakın sınır noktasında
18:56
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi maddelerini askıya aldı
19:04
2 dk
SESLİ HABER
Aşırı tükedildiğinde ölümcül etkileri olabilecek 13 yiyecek belli oldu
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon açıkladı: Rus ve ABD askerleri aynı üste bulunuyor
19:30
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’dan itiraf: Rusya, Batı’dan daha etkili
19:44
2 dk
SESLİ HABER
İsrail Ordu Radyosu: ABD sistemleri başarısız oldu
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Amerikan basını: Ukrayna kayıplarını eksik bildirmiş olabilir
20:31
2 dk
SESLİ HABER
Bulgaristan'da Türk rüzgarı: 52 altın madalya
21:04
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Avrupa’da en ucuz tatil destinasyonları
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İlköğretimdeki ‘hayalet’ kız öğrenciler
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/israil-refahi-vurdu-aralarinda-cocuklarin-da-bulundugu-cok-sayida-kisi-hayatini-kaybetti-1083516358.html
Saldırı sinyali verilmişti, İsrail Refah'ı vurdu: 'IDF köyleri boşaltıyor, bir hazırlık var'
Saldırı sinyali verilmişti, İsrail Refah'ı vurdu: 'IDF köyleri boşaltıyor, bir hazırlık var'
Sputnik Türkiye
Filistin Wafa Haber Ajansı bugün erken saatlerde, İsrail ordusunun güney Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrini bombalaması sonucu düzinelerce Filistinlinin öldüğünü... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T07:56+0300
2024-05-06T08:30+0300
israil- filistin çatışması
refah
refah sınır kapısı
mısır
hamas
hamas
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
https://img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/05/1077084436_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_59edd93d32bd00511ce894aa1f4c004c.jpg
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 213. gününde sürüyor. Son olarak İsrail Savunma Bakanı Gallant, "Hamas'ın esir değişimi konusunda herhangi bir anlaşmaya varma niyetinde olmadığına dair endişe verici göstergeler gözlemledik. Bu, çok yakında Refah'ta ve Gazze Şeridi'nin diğer yerlerinde güçlü bir askeri operasyon anlamına geliyor." ifadelerini kullanmıştı. Saldırı başlattılarFilistin Wafa Haber Ajansı bugün erken saatlerde, İsrail ordusunun güney Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrini bombalaması sonucu düzinelerce Filistinlinin öldüğünü ve diğerlerinin de yaralandığını bildirdi.Refah çevresindeki mahalleler boşaltılıyorİsrail Devlet Televizyonu KAN ise İsrail ordusunun, Refah'ın doğusunda İsrail sınırı yakınındaki bazı mahalleleri boşaltmaya başladığını duyurdu.The Times of Israel'in haberine göre de IDF, Filistinlilere planlanan saldırı öncesinde doğu Refah mahallelerini boşaltma çağrısında bulundu. Raporda, sivillerin El Mawasi ve Han Yunus bölgelerindeki genişletilmiş insani bölgeye taşınmaya çağrıldığı belirtildi. Daha önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in, rehineler konusunda anlaşma olsun ya da olmasın, Filistin örgütü Hamas'la mücadele etmek için Refah'a gireceğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/disisleri-bakani-fidan-isgale-karsi-direnis-artik-israil-ve-filistin-arasindaki-bir-savas-degil-1083486332.html
refah
refah sınır kapısı
mısır
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/05/1077084436_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_476cd1f8e7ab4a36346b6e433864d9c5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, abd, suriye, lübnan, hastane bombalama, okul bombalama, mülteci kampı bombalama, ürdün, biden, netanyahu, netenyahu, refah son durum, refah son dakika, israil refah, israil refaha saldırdı mı, israil refah saldırısı
filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, abd, suriye, lübnan, hastane bombalama, okul bombalama, mülteci kampı bombalama, ürdün, biden, netanyahu, netenyahu, refah son durum, refah son dakika, israil refah, israil refaha saldırdı mı, israil refah saldırısı

Saldırı sinyali verilmişti, İsrail Refah'ı vurdu: 'IDF köyleri boşaltıyor, bir hazırlık var'

07:56 06.05.2024 (güncellendi: 08:30 06.05.2024)
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSİsrail Filistin Gazze bomba saldırı Filistin bayrak gösteri
İsrail Filistin Gazze bomba saldırı Filistin bayrak gösteri - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
Abone ol
Filistin Wafa Haber Ajansı bugün erken saatlerde, İsrail ordusunun güney Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrini bombalaması sonucu düzinelerce Filistinlinin öldüğünü ve diğerlerinin de yaralandığını bildirdi. Öte yandan İsrail ordusunun, Refah'ın doğusunda İsrail sınırı yakınındaki bazı mahalleleri boşaltmaya başladığı duyuruldu.
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 213. gününde sürüyor.
Son olarak İsrail Savunma Bakanı Gallant, "Hamas'ın esir değişimi konusunda herhangi bir anlaşmaya varma niyetinde olmadığına dair endişe verici göstergeler gözlemledik. Bu, çok yakında Refah'ta ve Gazze Şeridi'nin diğer yerlerinde güçlü bir askeri operasyon anlamına geliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Saldırı başlattılar

Filistin Wafa Haber Ajansı bugün erken saatlerde, İsrail ordusunun güney Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrini bombalaması sonucu düzinelerce Filistinlinin öldüğünü ve diğerlerinin de yaralandığını bildirdi.

Refah çevresindeki mahalleler boşaltılıyor

İsrail Devlet Televizyonu KAN ise İsrail ordusunun, Refah'ın doğusunda İsrail sınırı yakınındaki bazı mahalleleri boşaltmaya başladığını duyurdu.
The Times of Israel'in haberine göre de IDF, Filistinlilere planlanan saldırı öncesinde doğu Refah mahallelerini boşaltma çağrısında bulundu. Raporda, sivillerin El Mawasi ve Han Yunus bölgelerindeki genişletilmiş insani bölgeye taşınmaya çağrıldığı belirtildi. Daha önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in, rehineler konusunda anlaşma olsun ya da olmasın, Filistin örgütü Hamas'la mücadele etmek için Refah'a gireceğini söylemişti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (fotoğrafta), Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2024
İsrail- Filistin çatışması
Dışişleri Bakanı Fidan: İşgale karşı direniş artık İsrail ve Filistin arasındaki bir savaş değil
4 Mayıs, 22:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала