https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/israil-refahi-vurdu-aralarinda-cocuklarin-da-bulundugu-cok-sayida-kisi-hayatini-kaybetti-1083516358.html
Saldırı sinyali verilmişti, İsrail Refah'ı vurdu: 'IDF köyleri boşaltıyor, bir hazırlık var'
Saldırı sinyali verilmişti, İsrail Refah'ı vurdu: 'IDF köyleri boşaltıyor, bir hazırlık var'
Sputnik Türkiye
Filistin Wafa Haber Ajansı bugün erken saatlerde, İsrail ordusunun güney Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrini bombalaması sonucu düzinelerce Filistinlinin öldüğünü... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T07:56+0300
2024-05-06T07:56+0300
2024-05-06T08:30+0300
israil- filistin çatışması
refah
refah sınır kapısı
mısır
hamas
hamas
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 213. gününde sürüyor. Son olarak İsrail Savunma Bakanı Gallant, "Hamas'ın esir değişimi konusunda herhangi bir anlaşmaya varma niyetinde olmadığına dair endişe verici göstergeler gözlemledik. Bu, çok yakında Refah'ta ve Gazze Şeridi'nin diğer yerlerinde güçlü bir askeri operasyon anlamına geliyor." ifadelerini kullanmıştı. Saldırı başlattılarFilistin Wafa Haber Ajansı bugün erken saatlerde, İsrail ordusunun güney Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrini bombalaması sonucu düzinelerce Filistinlinin öldüğünü ve diğerlerinin de yaralandığını bildirdi.Refah çevresindeki mahalleler boşaltılıyorİsrail Devlet Televizyonu KAN ise İsrail ordusunun, Refah'ın doğusunda İsrail sınırı yakınındaki bazı mahalleleri boşaltmaya başladığını duyurdu.The Times of Israel'in haberine göre de IDF, Filistinlilere planlanan saldırı öncesinde doğu Refah mahallelerini boşaltma çağrısında bulundu. Raporda, sivillerin El Mawasi ve Han Yunus bölgelerindeki genişletilmiş insani bölgeye taşınmaya çağrıldığı belirtildi. Daha önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in, rehineler konusunda anlaşma olsun ya da olmasın, Filistin örgütü Hamas'la mücadele etmek için Refah'a gireceğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/disisleri-bakani-fidan-isgale-karsi-direnis-artik-israil-ve-filistin-arasindaki-bir-savas-degil-1083486332.html
refah
refah sınır kapısı
mısır
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
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Saldırı sinyali verilmişti, İsrail Refah'ı vurdu: 'IDF köyleri boşaltıyor, bir hazırlık var'
07:56 06.05.2024 (güncellendi: 08:30 06.05.2024)
Filistin Wafa Haber Ajansı bugün erken saatlerde, İsrail ordusunun güney Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrini bombalaması sonucu düzinelerce Filistinlinin öldüğünü ve diğerlerinin de yaralandığını bildirdi. Öte yandan İsrail ordusunun, Refah'ın doğusunda İsrail sınırı yakınındaki bazı mahalleleri boşaltmaya başladığı duyuruldu.
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 213. gününde sürüyor.
Son olarak İsrail Savunma Bakanı Gallant, "Hamas'ın esir değişimi konusunda herhangi bir anlaşmaya varma niyetinde olmadığına dair endişe verici göstergeler gözlemledik. Bu, çok yakında Refah'ta ve Gazze Şeridi'nin diğer yerlerinde güçlü bir askeri operasyon anlamına geliyor." ifadelerini kullanmıştı.
Filistin Wafa Haber Ajansı bugün erken saatlerde, İsrail ordusunun güney Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrini bombalaması sonucu düzinelerce Filistinlinin öldüğünü ve diğerlerinin de yaralandığını bildirdi.
Refah çevresindeki mahalleler boşaltılıyor
İsrail Devlet Televizyonu KAN ise İsrail ordusunun, Refah'ın doğusunda İsrail sınırı yakınındaki bazı mahalleleri boşaltmaya başladığını duyurdu.
The Times of Israel'in haberine göre de IDF, Filistinlilere planlanan saldırı öncesinde doğu Refah mahallelerini boşaltma çağrısında bulundu. Raporda, sivillerin El Mawasi ve Han Yunus bölgelerindeki genişletilmiş insani bölgeye taşınmaya çağrıldığı belirtildi. Daha önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in, rehineler konusunda anlaşma olsun ya da olmasın, Filistin örgütü Hamas'la mücadele etmek için Refah'a gireceğini söylemişti.