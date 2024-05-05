https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/meteoroloji-sicaklik-artisi-icin-tarih-verdi-1083498782.html

Meteoroloji sıcaklık artışı için tarih verdi

Meteoroloji sıcaklık artışı için tarih verdi

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Özdemirci, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren batı bölgelerden... 05.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-05T15:37+0300

2024-05-05T15:37+0300

2024-05-05T15:47+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

sıcaklık

hava sıcaklığı

yağış

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

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Salı gününden itibaren batı bölgelerinden başlayarak sıcaklıklar artacak, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış görülmeyecek.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, Anadolu Ajansı muhabirine, gelecek haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Bu gece ve yarın Türkiye'nin iç kesimlerinde gece sıcaklıkların düşeceğini belirten Özdemirci, "Ankara'da bu gece sıcaklığın 2 dereceye düşmesini bekliyoruz. Bazı ilçelerde ve yüksek kesimlerde eksi dereceleri de göreceğiz. Önümüzdeki 2 gün vatandaşları zirai don konusunda uyarıyoruz" diye konuştu.Hafta başından itibaren doğu bölgelerinde gök gürültülü sağanağın etkili olacağını belirten Özdemirci, yarınki yağışların Van ve Erzincan dışındaki illerde kuvvetli olacağını söyledi.Yağışların doğu bölgesinde salı günü de etkisini sürdüreceğini dile getiren Özdemirci, "Bu yağışlar da Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt, Mardin ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olacak" diye konuştu.Hafta boyunca batı bölgelerde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını aktaran Özdemirci, "Sıcaklıklar şu anda mevsim normallerinin altında. Salı gününden itibaren batı bölgelerinden başlayarak sıcaklıklar artacak" dedi.İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış görülmeyeceğini bildiren Özdemirci, bu illerde genellikle parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını kaydetti.Yeni yağışlı hava geliyorHava Tahmin Uzmanı Özdemirci, cuma gününden sonra Türkiye'nin yeni bir yağış sisteminin etkisine gireceğine de dikkati çekerek, "Ülke genelinde önümüzdeki hafta sonu oldukça yağışlı hava yaşayacağız" bilgisini paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/meteorolojiden-son-aciklama-hangi-bolgelere-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-verildi-1083491099.html

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hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne zaman aratacak, sıcaklık artacak mı, son hava durumu,