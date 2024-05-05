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İlker Aksum: Brad Pitt gibi yakışıklı değilim ama ondan çok daha iyi oyuncuyum
İlker Aksum: Brad Pitt gibi yakışıklı değilim ama ondan çok daha iyi oyuncuyum
Sputnik Türkiye
Oyuncu İlker Aksum, "Erol Taş da olurum, Tarık Akan da. Brad Pitt gibi yakışıklı değilim. Oyunculukta iddialıyım" açıklamasını yaptı. Aksum, "Bir tecavüzcüyü... 05.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-05T16:39+0300
2024-05-05T16:39+0300
yaşam
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Posta Gazetesi'ne röportaj veren ünlü oyuncu İlker Aksum, 'Hem iyi hem kötü adam rollerini nasıl bu kadar iyi oynayabiliyorsunuz?' sorusuna "Öyle bir görüntüm var ki, her role sığabiliyorum. Biraz elimiz, ayağımız düzgün olduğu için beni jöne de sokabiliyorlar; suratımızda deforme olduğu için kötü rollere de rahat giriyorum" yanıtını verdi."Erol Taş da olurum, Tarık Akan da" diyen Aksum, Brad Pitt'den daha iyi oyuncu olduğunu söyledi:'Abone sayısına bakıp çağıracaksa, o yapımcı yürüsün gitsin'Yapımcıların oyuncu seçimlerinde sosyal medyaya önem vermesiyle ilgili soruya İlker Aksum "Artık İlker Aksum’un da takipçi, abone sayısına bakıp çağıracaksa, o yapımcı yürüsün gitsin. Umurumda değil. Instagramına göre bakılıp seçilen hangi oyuncu ve işi tutuyormuş, hadi söylesinler bana" şeklinde yanıt verdi.'Bölüm başı milyonlar aldığınız doğru mu?' sorusuna ise "Tabii ki de hayır. Tamamen menajerlerin işgüzarlığı. Hayat pahalı olduğu için bizim de rakamlar arttı ama milyon değil. Eğer bu işten çok para kazanan oyuncu sayısı 50’yi geçsin, 51’i gösterin, ben bu işi bırakırım. 51. para kazanmıyor. Oyunculuktan herkes kazanamıyor" yanıtını veren Aksum, "Siz o 50’nin içinde misiniz?" şeklindeki ikinci soruya karşılık "Daha da mı olmasın? Yıllarımı verdim. Para olmadan hayat çok zor ve evet ben bu işten para da kazanıyorum ama para için de her işi yapmam. Her proje ve rolde olmam dedi.Çok istediği halde alamadığı rolün Türkiye'de çekilen 'The Water Diviner’ filmindeki bir rol olduğunu anlatan Aksum Russell Crowe'un kendisine İngilizcesi yeterli olmadığı için rolü vermediğini söyleyerek “İngilizcem yeterli değil diye vermiyorsun bu rolü ama sen kaybedeceksin” dedim. Film de kaybetti kendi de. 53 yaşındayım. 30 yıldır bu işi yapıyorum ben. Oyunculuğumu kimseye tartıştırmam" şeklinde konuştu.'Sizin 'Asla oynamam' dediğiniz roller var mı?' sorusuna Aksum şöyle yanıt verdi:
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ilker aksum, brad pitt, oyuncu, yakışıklı
ilker aksum, brad pitt, oyuncu, yakışıklı

İlker Aksum: Brad Pitt gibi yakışıklı değilim ama ondan çok daha iyi oyuncuyum

16:39 05.05.2024
© AAİlker Aksum
İlker Aksum - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2024
© AA
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Oyuncu İlker Aksum, "Erol Taş da olurum, Tarık Akan da. Brad Pitt gibi yakışıklı değilim. Oyunculukta iddialıyım" açıklamasını yaptı. Aksum, "Bir tecavüzcüyü, bir pedofiliyi beni kesseler oynamam" dedi.
Posta Gazetesi'ne röportaj veren ünlü oyuncu İlker Aksum, 'Hem iyi hem kötü adam rollerini nasıl bu kadar iyi oynayabiliyorsunuz?' sorusuna "Öyle bir görüntüm var ki, her role sığabiliyorum. Biraz elimiz, ayağımız düzgün olduğu için beni jöne de sokabiliyorlar; suratımızda deforme olduğu için kötü rollere de rahat giriyorum" yanıtını verdi.
"Erol Taş da olurum, Tarık Akan da" diyen Aksum, Brad Pitt'den daha iyi oyuncu olduğunu söyledi:
"Tarık Akan ya da bir Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklı değilim elbette. Kıvanç, Burak (Özçivit) gibi isimler çok çok yakışıklılar. Mesela Kenan İmirzalıoğlu benim yanıma geldiğinde, “Ya Kenan biraz uzaklaş yanımdan; bacağın kadar boyum var” diyorum. Uzun boylu olmak yakışıklı olmak değil ama onun karizması da çok yüksek. Ben de yakışıklıyım ama bir Brad Pitt değilim ama Brad’dan çok daha iyi oynarım. Oyunculukta iddialıyım."

'Abone sayısına bakıp çağıracaksa, o yapımcı yürüsün gitsin'

Yapımcıların oyuncu seçimlerinde sosyal medyaya önem vermesiyle ilgili soruya İlker Aksum "Artık İlker Aksum’un da takipçi, abone sayısına bakıp çağıracaksa, o yapımcı yürüsün gitsin. Umurumda değil. Instagramına göre bakılıp seçilen hangi oyuncu ve işi tutuyormuş, hadi söylesinler bana" şeklinde yanıt verdi.
'Bölüm başı milyonlar aldığınız doğru mu?' sorusuna ise "Tabii ki de hayır. Tamamen menajerlerin işgüzarlığı. Hayat pahalı olduğu için bizim de rakamlar arttı ama milyon değil. Eğer bu işten çok para kazanan oyuncu sayısı 50’yi geçsin, 51’i gösterin, ben bu işi bırakırım. 51. para kazanmıyor. Oyunculuktan herkes kazanamıyor" yanıtını veren Aksum, "Siz o 50’nin içinde misiniz?" şeklindeki ikinci soruya karşılık "Daha da mı olmasın? Yıllarımı verdim. Para olmadan hayat çok zor ve evet ben bu işten para da kazanıyorum ama para için de her işi yapmam. Her proje ve rolde olmam dedi.
Çok istediği halde alamadığı rolün Türkiye'de çekilen 'The Water Diviner’ filmindeki bir rol olduğunu anlatan Aksum Russell Crowe'un kendisine İngilizcesi yeterli olmadığı için rolü vermediğini söyleyerek “İngilizcem yeterli değil diye vermiyorsun bu rolü ama sen kaybedeceksin” dedim. Film de kaybetti kendi de. 53 yaşındayım. 30 yıldır bu işi yapıyorum ben. Oyunculuğumu kimseye tartıştırmam" şeklinde konuştu.
'Sizin 'Asla oynamam' dediğiniz roller var mı?' sorusuna Aksum şöyle yanıt verdi:
"Sanatta her şey mubah değildir ve sınırlar vardır. Bir tecavüzcüyü, bir pedofiliyi beni kesseler oynamam. Özendirici olacağından korkarım çünkü. Mesela şu an oynadığım bir projede rolüm gereği bir kadına 10 dakika işkence yaptım, oynamak zulümdü. Ama izlerken iğreniyorsunuz. Bırakın özendirmeyi, insan insanlığından utanıyor. Bir katili de oynayabilirim ama asla tecavüzcü ve pedofiliyi oynamam. Ben her şeyi layığıyla oynarım. Mesela babam asker ama ben şu an teşkilatta bir teröristi oynuyorum. Çok ağır sahneler var. Gazla insanları yakıyorum… Bu sizce de çok zorlayıcı değil mi?"

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