İlker Aksum: Brad Pitt gibi yakışıklı değilim ama ondan çok daha iyi oyuncuyum

Posta Gazetesi'ne röportaj veren ünlü oyuncu İlker Aksum, 'Hem iyi hem kötü adam rollerini nasıl bu kadar iyi oynayabiliyorsunuz?' sorusuna "Öyle bir görüntüm var ki, her role sığabiliyorum. Biraz elimiz, ayağımız düzgün olduğu için beni jöne de sokabiliyorlar; suratımızda deforme olduğu için kötü rollere de rahat giriyorum" yanıtını verdi."Erol Taş da olurum, Tarık Akan da" diyen Aksum, Brad Pitt'den daha iyi oyuncu olduğunu söyledi:'Abone sayısına bakıp çağıracaksa, o yapımcı yürüsün gitsin'Yapımcıların oyuncu seçimlerinde sosyal medyaya önem vermesiyle ilgili soruya İlker Aksum "Artık İlker Aksum’un da takipçi, abone sayısına bakıp çağıracaksa, o yapımcı yürüsün gitsin. Umurumda değil. Instagramına göre bakılıp seçilen hangi oyuncu ve işi tutuyormuş, hadi söylesinler bana" şeklinde yanıt verdi.'Bölüm başı milyonlar aldığınız doğru mu?' sorusuna ise "Tabii ki de hayır. Tamamen menajerlerin işgüzarlığı. Hayat pahalı olduğu için bizim de rakamlar arttı ama milyon değil. Eğer bu işten çok para kazanan oyuncu sayısı 50’yi geçsin, 51’i gösterin, ben bu işi bırakırım. 51. para kazanmıyor. Oyunculuktan herkes kazanamıyor" yanıtını veren Aksum, "Siz o 50’nin içinde misiniz?" şeklindeki ikinci soruya karşılık "Daha da mı olmasın? Yıllarımı verdim. Para olmadan hayat çok zor ve evet ben bu işten para da kazanıyorum ama para için de her işi yapmam. Her proje ve rolde olmam dedi.Çok istediği halde alamadığı rolün Türkiye'de çekilen 'The Water Diviner’ filmindeki bir rol olduğunu anlatan Aksum Russell Crowe'un kendisine İngilizcesi yeterli olmadığı için rolü vermediğini söyleyerek “İngilizcem yeterli değil diye vermiyorsun bu rolü ama sen kaybedeceksin” dedim. Film de kaybetti kendi de. 53 yaşındayım. 30 yıldır bu işi yapıyorum ben. Oyunculuğumu kimseye tartıştırmam" şeklinde konuştu.'Sizin 'Asla oynamam' dediğiniz roller var mı?' sorusuna Aksum şöyle yanıt verdi:

