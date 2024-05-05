https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/16-milyon-kisinin-izledigi-madonnanin-konserinde-izleyicilerin-uzerine-su-sikildi-1083499264.html
Yaklaşık 1.6 milyon kişinin izlediği Madonna'nın konserinde izleyicilerin üzerine su sıkıldı
Yaklaşık 1.6 milyon kişinin izlediği Madonna'nın konserinde izleyicilerin üzerine su sıkıldı
Sputnik Türkiye
Brezilya’nın ünlü Copacabana plajında ücretsiz konser veren Madonna'yı yaklaşık 1.6 milyon hayranı izledi. Sıcaklığın 30 dereceyi aştığı konser alanında... 05.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-05T15:54+0300
2024-05-05T15:54+0300
2024-05-05T15:58+0300
yaşam
madonna
konser
sıcaklık
kalabalık
copacabana
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Dün Brezilya’nın Rio de Janerio şehrindeki ünlü Copacabana plajında ücretsiz konser veren 65 yaşındaki Madonna'yı 1.6 milyon kişi izledi. İngiltere’nin başkenti Londra’da Ekim ayında başlayan 'Celebration Tur'un son gösterisi için plaja akın eden yüz binlerce kişi coşkuyla “Like a Prayer”, “Vogue” ve “Express Yourself” gibi hit parçalara eşlik etti.Termometrelerin 30 dereceyi aştığı konser alanında izleyenlerin üzerine su sıkıldı ve ücretsiz içme suyu dağıtıldı.Günler öncesinde binlerce kişinin plajda kamp kurarak beklediği konseri ayrıca sahil kenarındaki apartmanların camlarından ve teknelerden de yüzlerce kişi izlerken, konser alanı çevresinde 3 binden fazla polis görevlendirildi. Konsere ayrıca konuk sanatçı olarak Anitta ve Pabllo Vittar'ın yanı sıra samba okullarından genç müzisyenler de katıldı.
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madonna, konser, sıcaklık, kalabalık, copacabana
madonna, konser, sıcaklık, kalabalık, copacabana
Yaklaşık 1.6 milyon kişinin izlediği Madonna'nın konserinde izleyicilerin üzerine su sıkıldı
15:54 05.05.2024 (güncellendi: 15:58 05.05.2024)
Brezilya’nın ünlü Copacabana plajında ücretsiz konser veren Madonna'yı yaklaşık 1.6 milyon hayranı izledi. Sıcaklığın 30 dereceyi aştığı konser alanında izleyenlerin üzerine su sıkıldı ve ücretsiz içme suyu dağıtıldı.
Dün Brezilya’nın Rio de Janerio şehrindeki ünlü Copacabana plajında ücretsiz konser veren 65 yaşındaki Madonna'yı 1.6 milyon kişi izledi.
İngiltere’nin başkenti Londra’da Ekim ayında başlayan 'Celebration Tur'un son gösterisi için plaja akın eden yüz binlerce kişi coşkuyla “Like a Prayer”, “Vogue” ve “Express Yourself” gibi hit parçalara eşlik etti.
Termometrelerin 30 dereceyi aştığı konser alanında izleyenlerin üzerine su sıkıldı ve ücretsiz içme suyu dağıtıldı.
Günler öncesinde binlerce kişinin plajda kamp kurarak beklediği konseri ayrıca sahil kenarındaki apartmanların camlarından ve teknelerden de yüzlerce kişi izlerken, konser alanı çevresinde 3 binden fazla polis görevlendirildi.
Konsere ayrıca konuk sanatçı olarak Anitta ve Pabllo Vittar'ın yanı sıra samba okullarından genç müzisyenler de katıldı.