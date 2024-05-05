https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/16-milyon-kisinin-izledigi-madonnanin-konserinde-izleyicilerin-uzerine-su-sikildi-1083499264.html

Yaklaşık 1.6 milyon kişinin izlediği Madonna'nın konserinde izleyicilerin üzerine su sıkıldı

Yaklaşık 1.6 milyon kişinin izlediği Madonna'nın konserinde izleyicilerin üzerine su sıkıldı

Sputnik Türkiye

Brezilya’nın ünlü Copacabana plajında ücretsiz konser veren Madonna'yı yaklaşık 1.6 milyon hayranı izledi. Sıcaklığın 30 dereceyi aştığı konser alanında... 05.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-05T15:54+0300

2024-05-05T15:54+0300

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yaşam

madonna

konser

sıcaklık

kalabalık

copacabana

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Dün Brezilya’nın Rio de Janerio şehrindeki ünlü Copacabana plajında ücretsiz konser veren 65 yaşındaki Madonna'yı 1.6 milyon kişi izledi. İngiltere’nin başkenti Londra’da Ekim ayında başlayan 'Celebration Tur'un son gösterisi için plaja akın eden yüz binlerce kişi coşkuyla “Like a Prayer”, “Vogue” ve “Express Yourself” gibi hit parçalara eşlik etti.Termometrelerin 30 dereceyi aştığı konser alanında izleyenlerin üzerine su sıkıldı ve ücretsiz içme suyu dağıtıldı.Günler öncesinde binlerce kişinin plajda kamp kurarak beklediği konseri ayrıca sahil kenarındaki apartmanların camlarından ve teknelerden de yüzlerce kişi izlerken, konser alanı çevresinde 3 binden fazla polis görevlendirildi. Konsere ayrıca konuk sanatçı olarak Anitta ve Pabllo Vittar'ın yanı sıra samba okullarından genç müzisyenler de katıldı.

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Sputnik Türkiye

madonna, konser, sıcaklık, kalabalık, copacabana