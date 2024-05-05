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Çin lideri Şi’nin Avrupa turu başlıyor
Çin lideri Şi’nin Avrupa turu başlıyor
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Avrupa Birliği yaptırımlarını delmesine yardım ettiği iddiasıyla birlikte aşırı üretimle suçlanan Çin’in devlet başkanı Şi Cinping, AB'nin teknoloji... 05.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-05T12:40+0300
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Çin liderinin, 5 yıl aradan sonra Avrupa'ya ilk ziyaretini yapacağını, aynı zamanda bu ziyaretin ‘küresel barış ve kalkınmaya olumlu katkı sağlamayı amaçladığını’ vurgularken, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile ne konuşacağı merak uyandırıyor.Macron'un, Çin liderinin Fransa ziyareti sırasında Şi Cinping’e bazı eleştiriler yöneltmeyi planladığını yazan Alman yayın organı Handelsblatt, gündemde Çin'in Rusya ile ilişkileri ve Avrupa ile ticari rekabeti olduğunu kaydederken, Alman başbakanı Olaf Scholz’un ise Macron'un ateşli dürtüsünü paylaşmadığının altını çizdi.Macron’un Çin'in ticaret kurallarına uymadığına inandığı belirtilirken, Fransız liderin, Pekin’i otomobil endüstrisi de dahil olmak üzere üretimde ‘aşırı kapasite’ yaratmaya cüret ederek özellikle Avrupa'ya büyük ölçüde ihracat gerçekleştirmesinden rahatsız olduğu aktarıldı.Fransız liderin, 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde Paris’te ağırlayacağı Şi’den ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna konusunda planlarını değiştirmesi ve Ukrayna ile olan çatışmanın çözümüne yardımcı olması için Moskova üzerindeki tüm baskı araçlarını kullanmasını isteyeceği iddia ediliyor.Çin liderinin sadece Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile değil aynı zamanda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de bir araya geleceği Fransa ziyareti, uluslararası toplum ve medyanın ilgisini daha da artırıyor.AB’den Çin’e aşırı üretim tepkisiÇin'deki “aşırı üretim kapasitesi” iddialarının yoğunlaştığı bu son dönemde, ABD’nin başlattığı iddialara Çin’in vereceği yanıta dair merak, Şi’nin bu ziyaretini giderek daha da önemli hale getirirken, ABD Maliye Bakanı Janet Yellen ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un son iki hafta içinde sırasıyla Beijing’i ziyaret ederek, Çin’in hevesinin diğer ülkelerin kendi otomotiv sektörü temiz teknolojilerini geliştirmelerini engellediğinden şikayet etmişti.Öte yandan Çin’i suçlayanlara anlam veremediğini söyleyen Avrupa Parlamentosu üyesi Mick Wallace, kısa süre önce yaptığı konuşmada, Avrupa’nın Çin’den şikayet etmek yerine örnek alması gerektiğini savunurken, Çin’in bir megavat elektrik üretim maliyetinin 75 ABD doları iken, Almanya’daki maliyetin ise 2023 yılında 250 doları bulduğuna işaret etti.Wallace, bu nedenle Avrupa ülkelerinin bu konuda Çin’den öğrenmesi gerektiğini ifade etti.ABD öncülüğünde Batı ülkelerinin ‘aşırı üretim kapasitesi’ iddiası, birçok uzman tarafından siyasi olarak nitelendirilirken, Çin’in büyük yatırımlar sonrası ihraç ettiği elektrikli araç, lityum iyon pil ve benzeri teknolojik ürün tedariklerinin küresel rekabeti artırdığı ve aynı zamanda küresel enflasyon baskısını da yumuşattığı kaydediliyor.Sonraki durak SırbistanSırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic yönetimi, daha önce yaptığı açıklamada Çin lideri Şi Cinping’in 7-8 Mayıs tarihlerinde ülkeyi ziyaret edeceğini duyururken, önümüzdeki ziyaretin Şi’nin 2016'dan sonraki ikinci Sırbistan ziyareti olacağı, bununla birlikte Sırp lider Vucic’in Şi’yi 2016'dan bu yana toplam 15 kez Sırbistan'ı ziyaret etmeye davet ettiği belirtildi.MacaristanMacaristan Başbakanı Viktor Orban’la 8-10 Mayıs tarihleri arasında Budapeşte'de bir araya gelecek olan Çin lideri Şi’nin aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tamás Szujok ile de görüşeceği bildirilirken, Orban ile planlanan zirvenin, Çin ve Macaristan arasındaki dostane işbirliğinde yeni bir sayfa açması bekleniyor.Macaristan Başbakanı Orban, daha önce Avrupa'nın Asya'nın daha hızlı gelişmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını vurgularken, son zamanlarda giderek artan sayıda Avrupa ülkesinin Asya ile ilişkilerini kesmek yerine işbirliği yapmayı tercih ettiğini söylemişti.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Sırbistan ve Macaristan'ın da Çin'in Orta ve Doğu Avrupa'daki önemli stratejik ortakları olduğunu kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/macron-putini-etkilemek-icin-cinli-mevkidasi-siyi-kullanmak-istiyor-1083314318.html
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Çin lideri Şi’nin Avrupa turu başlıyor

12:40 05.05.2024 (güncellendi: 12:44 05.05.2024)
© AP Photo / Ludovic MarinÇin ldieri Şi Cinping Avrupa turuna hazırlanıyor
Çin ldieri Şi Cinping Avrupa turuna hazırlanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
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Rusya'nın Avrupa Birliği yaptırımlarını delmesine yardım ettiği iddiasıyla birlikte aşırı üretimle suçlanan Çin’in devlet başkanı Şi Cinping, AB'nin teknoloji sektöründe Çin'e aşırı bağımlılıktan korktuğu bir ortamda, Fransa, Sırbistan ve Macaristan'ı ziyaret edeceği Avrupa turuna başlıyor.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Çin liderinin, 5 yıl aradan sonra Avrupa'ya ilk ziyaretini yapacağını, aynı zamanda bu ziyaretin ‘küresel barış ve kalkınmaya olumlu katkı sağlamayı amaçladığını’ vurgularken, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile ne konuşacağı merak uyandırıyor.
Macron'un, Çin liderinin Fransa ziyareti sırasında Şi Cinping’e bazı eleştiriler yöneltmeyi planladığını yazan Alman yayın organı Handelsblatt, gündemde Çin'in Rusya ile ilişkileri ve Avrupa ile ticari rekabeti olduğunu kaydederken, Alman başbakanı Olaf Scholz’un ise Macron'un ateşli dürtüsünü paylaşmadığının altını çizdi.
Macron’un Çin'in ticaret kurallarına uymadığına inandığı belirtilirken, Fransız liderin, Pekin’i otomobil endüstrisi de dahil olmak üzere üretimde ‘aşırı kapasite’ yaratmaya cüret ederek özellikle Avrupa'ya büyük ölçüde ihracat gerçekleştirmesinden rahatsız olduğu aktarıldı.
Fransız liderin, 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde Paris’te ağırlayacağı Şi’den ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna konusunda planlarını değiştirmesi ve Ukrayna ile olan çatışmanın çözümüne yardımcı olması için Moskova üzerindeki tüm baskı araçlarını kullanmasını isteyeceği iddia ediliyor.
Çin liderinin sadece Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile değil aynı zamanda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de bir araya geleceği Fransa ziyareti, uluslararası toplum ve medyanın ilgisini daha da artırıyor.

AB’den Çin’e aşırı üretim tepkisi

Çin'deki “aşırı üretim kapasitesi” iddialarının yoğunlaştığı bu son dönemde, ABD’nin başlattığı iddialara Çin’in vereceği yanıta dair merak, Şi’nin bu ziyaretini giderek daha da önemli hale getirirken, ABD Maliye Bakanı Janet Yellen ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un son iki hafta içinde sırasıyla Beijing’i ziyaret ederek, Çin’in hevesinin diğer ülkelerin kendi otomotiv sektörü temiz teknolojilerini geliştirmelerini engellediğinden şikayet etmişti.
Öte yandan Çin’i suçlayanlara anlam veremediğini söyleyen Avrupa Parlamentosu üyesi Mick Wallace, kısa süre önce yaptığı konuşmada, Avrupa’nın Çin’den şikayet etmek yerine örnek alması gerektiğini savunurken, Çin’in bir megavat elektrik üretim maliyetinin 75 ABD doları iken, Almanya’daki maliyetin ise 2023 yılında 250 doları bulduğuna işaret etti.
Wallace, bu nedenle Avrupa ülkelerinin bu konuda Çin’den öğrenmesi gerektiğini ifade etti.
ABD öncülüğünde Batı ülkelerinin ‘aşırı üretim kapasitesi’ iddiası, birçok uzman tarafından siyasi olarak nitelendirilirken, Çin’in büyük yatırımlar sonrası ihraç ettiği elektrikli araç, lityum iyon pil ve benzeri teknolojik ürün tedariklerinin küresel rekabeti artırdığı ve aynı zamanda küresel enflasyon baskısını da yumuşattığı kaydediliyor.
© AP Photo / Darko VojinovicÇin ldieri Şi Cinping Avrupa turuna hazırlanıyor
Çin ldieri Şi Cinping Avrupa turuna hazırlanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2024
Çin ldieri Şi Cinping Avrupa turuna hazırlanıyor
© AP Photo / Darko Vojinovic

Sonraki durak Sırbistan

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic yönetimi, daha önce yaptığı açıklamada Çin lideri Şi Cinping’in 7-8 Mayıs tarihlerinde ülkeyi ziyaret edeceğini duyururken, önümüzdeki ziyaretin Şi’nin 2016'dan sonraki ikinci Sırbistan ziyareti olacağı, bununla birlikte Sırp lider Vucic’in Şi’yi 2016'dan bu yana toplam 15 kez Sırbistan'ı ziyaret etmeye davet ettiği belirtildi.

Macaristan

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’la 8-10 Mayıs tarihleri arasında Budapeşte'de bir araya gelecek olan Çin lideri Şi’nin aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tamás Szujok ile de görüşeceği bildirilirken, Orban ile planlanan zirvenin, Çin ve Macaristan arasındaki dostane işbirliğinde yeni bir sayfa açması bekleniyor.
Macaristan Başbakanı Orban, daha önce Avrupa'nın Asya'nın daha hızlı gelişmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını vurgularken, son zamanlarda giderek artan sayıda Avrupa ülkesinin Asya ile ilişkilerini kesmek yerine işbirliği yapmayı tercih ettiğini söylemişti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Sırbistan ve Macaristan'ın da Çin'in Orta ve Doğu Avrupa'daki önemli stratejik ortakları olduğunu kaydetmişti.
Macron Çin lideri Şi Cinping işe - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2024
POLİTİKA
Macron, Putin’i etkilemek için Çinli mevkidaşı Şi’yi kullanmak istiyor
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